Am 3. Oktober 2022 kamen der tschechische Finanzminister Zbyněk Stanjura und der tschechische Verkehrsminister Martin Kupka für ein offizielles Treffen mit Vizepräsident Kris Peeters und dem für Mittel- und Südosteuropa zuständigen Finanzierungsteam der EIB nach Luxemburg. Der Besuch der beiden Minister und ihrer Delegationen fand anlässlich der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft statt, die die Arbeit der 27 Mitgliedstaaten koordiniert.

Vizepräsident Peeters: „Ich freue mich, dass ich die Minister für Finanzen und Verkehr am Sitz der EIB begrüßen konnte. Wir haben fruchtbare Gespräche darüber geführt, wie wir mit Blick auf die Überprüfung der Finanzierungsleitlinien der EIB einen nachhaltigen Verkehr fördern können. Dabei ging es darum, wie wir während der tschechischen Ratspräsidentschaft bei der Einführung von Innovationen zusammenarbeiten und laufende Verkehrsprojekte weiter beratend und finanziell unterstützen können.“

Die EIB und Tschechien werden den Klimaschutz in der Region weiter vorrangig fördern und umweltfreundliche Projekte unterstützen, etwa im Schienenverkehr. So kann ein wichtiger Beitrag zu einem nachhaltigen Verkehr und einer Verringerung der Treibhausgase geleistet werden.

Ein weiteres Thema war das kürzlich unterzeichnete Ukraine-Solidaritätspaket für Tschechien, mit dem vor allem das Gesundheitswesen finanziell unterstützt werden soll, und das die tschechische Regierung und die EIB umsetzen wollen.