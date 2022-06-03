Seit 100 Tagen leistet das ukrainische Volk tapfer Widerstand gegen den unprovozierten militärischen Angriff Russlands. Während sich die Ukrainerinnen und Ukrainer furchtlos verteidigen, dürfen wir in unserer Unterstützung nicht nachlassen. Wir müssen ihnen beistehen, während des Krieges und danach, wenn das Land sich wieder aufrichtet und in eine neue Zukunft blickt. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir der Ukraine nur wenige Wochen nach der Invasion schon 668 Millionen Euro für den dringenden Liquiditätsbedarf auszahlen konnten. Weitere 1,5 Milliarden Euro werden folgen, damit das Land wieder aufbauen kann, was die russische Armee zerstört. Ein humanitäres Hilfspaket von 2,5 Millionen Euro, koordiniert vom EIB-Institut, hilft den vom Krieg betroffenen Menschen ganz unmittelbar. Für diejenigen, die vor der Gewalt flüchten, und für die Gemeinschaften in den EU-Ländern, die ihnen Schutz und Zuflucht bieten, gibt es ein Hilfspaket von 4 Milliarden Euro. Als Bank der EU stehen wir fest an der Seite der Ukraine und bekennen uns zum Wohlergehen der Nation und zum Wiederaufbau des Landes.
EIB-Gruppe erneuert Hilfszusagen für Ukraine und leistet weitere Spende über EIB-Institut
Die Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB), Teresa Czerwińska, hat an der Pariser Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine teilgenommen, die von Frankreich und der Ukraine gemeinsam organisiert wurde. Die Konferenz ist eine der vielen wichtigen globalen Veranstaltungen, um die anhaltende Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für die Ukraine zu koordinieren, während Russland seinen unprovozierten Krieg und die rücksichtslosen Angriffe auf die zivile Infrastruktur, insbesondere auf Strom- und Wasserinfrastruktur, fortführt.