Seit 100 Tagen leistet das ukrainische Volk tapfer Widerstand gegen den unprovozierten militärischen Angriff Russlands. Während sich die Ukrainerinnen und Ukrainer furchtlos verteidigen, dürfen wir in unserer Unterstützung nicht nachlassen. Wir müssen ihnen beistehen, während des Krieges und danach, wenn das Land sich wieder aufrichtet und in eine neue Zukunft blickt. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir der Ukraine nur wenige Wochen nach der Invasion schon 668 Millionen Euro für den dringenden Liquiditätsbedarf auszahlen konnten. Weitere 1,5 Milliarden Euro werden folgen, damit das Land wieder aufbauen kann, was die russische Armee zerstört. Ein humanitäres Hilfspaket von 2,5 Millionen Euro, koordiniert vom EIB-Institut, hilft den vom Krieg betroffenen Menschen ganz unmittelbar. Für diejenigen, die vor der Gewalt flüchten, und für die Gemeinschaften in den EU-Ländern, die ihnen Schutz und Zuflucht bieten, gibt es ein Hilfspaket von 4 Milliarden Euro. Als Bank der EU stehen wir fest an der Seite der Ukraine und bekennen uns zum Wohlergehen der Nation und zum Wiederaufbau des Landes.

Die EIB steht an der Seite der Ukraine