Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Werner Hoyer hat bei seinen ersten Besuchen in Athen und Nikosia in diesem Jahr die langjährige Partnerschaft der EIB mit Griechenland und Zypern bekräftigt. 2019 stellte die EIB zwei Milliarden Euro für neue Investitionen in Griechenland bereit, unter anderem in den Bereichen Klimaschutz, Gesundheit, saubere Energie, Verkehr und kleine Unternehmen. Zypern erhielt 230 Millionen Euro für Stadtentwicklungs- und Verkehrsprojekte sowie für Innovation, erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

Neues Geld für Landwirtschaft und Bioökonomie

Zusammen mit der National Bank of Greece und der Piraeus Bank hat die EIB eine Kreditinitiative für den Landwirtschaftssektor von 560 Millionen Euro gestartet. Sie soll die Produktion modernisieren, die Exporte ankurbeln und die Qualität der griechischen Landwirtschaft verbessern. Dabei werden junge Inhaberinnen und Inhaber von Landwirtschafts- und Lebensmittelbetrieben gezielt gefördert.