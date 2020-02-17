Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Werner Hoyer hat bei seinen ersten Besuchen in Athen und Nikosia in diesem Jahr die langjährige Partnerschaft der EIB mit Griechenland und Zypern bekräftigt. 2019 stellte die EIB zwei Milliarden Euro für neue Investitionen in Griechenland bereit, unter anderem in den Bereichen Klimaschutz, Gesundheit, saubere Energie, Verkehr und kleine Unternehmen. Zypern erhielt 230 Millionen Euro für Stadtentwicklungs- und Verkehrsprojekte sowie für Innovation, erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
Neues Geld für Landwirtschaft und Bioökonomie
Zusammen mit der National Bank of Greece und der Piraeus Bank hat die EIB eine Kreditinitiative für den Landwirtschaftssektor von 560 Millionen Euro gestartet. Sie soll die Produktion modernisieren, die Exporte ankurbeln und die Qualität der griechischen Landwirtschaft verbessern. Dabei werden junge Inhaberinnen und Inhaber von Landwirtschafts- und Lebensmittelbetrieben gezielt gefördert.
Der griechische Finanzminister und Gouverneur der EIB, Christos Staikouras, erklärte: „Diese spannende neue Initiative ist das zweitgrößte nationale Programm im Rahmen der Investitionsinitiative der EIB für die europäische Landwirtschaft. Sie gibt der griechischen Landwirtschaft ein neues Gesicht, sie ermöglicht Innovationen von Agrar- und Lebensmittelunternehmen, und sie ermutigt junge Landwirtinnen und Landwirte, Jobs zu schaffen.“
EIB-Präsident Hoyer, der CEO der National Bank of Greece Pavlos Mylonas und der Chef der Piraeus Bank Christos Megalou unterzeichneten die Finanzierungsverträge für die neue Initiative am 14. Februar 2020 in Athen. Anwesend waren außerdem der griechische Landwirtschaftsminister Makis Voridis und sein Stellvertreter Kostas Skrekas.
Investitionen in das griechische Stromnetz
Die EIB unterstützt darüber hinaus das Investitionsprogramm des griechischen Verteilnetzbetreibers HEDNO, eine Tochtergesellschaft des größten griechischen Stromversorgers Public Power Corporation (PPC). Mit ihrem am 14. Februar 2020 unterzeichneten Kredit von 255 Millionen Euro hilft die Bank, das griechische Stromverteilungsnetz auf dem Festland und den Inseln auszubauen und zu modernisieren und so die Versorgungssicherheit und Energieeffizienz zu erhöhen.
Die EIB in Zypern
Beim Besuch von EIB-Präsident Hoyer in Zypern ging es um aktuelle und zukünftige Investitionen im Land. Während seines Besuchs traf Hoyer den zyprischen Präsidenten Nicos Anastasiades und hielt einen Vortrag vor 150 Schülerinnen und Schülern der englischen Schule in Nikosia.
Die EIB unterstützt derzeit den Neu- und Ausbau sowie die Sanierung von Kindergärten, Grund- und weiterführenden Schulen in Zypern. EIB-Präsident Hoyer: „Es ist schön, wieder in Zypern zu sein. Ich werde mit Präsident Anastasiades über die aktuelle Arbeit der EIB in Zypern sprechen. Nach einem erfolgreichen Engagement im letzten Jahr hilft die EIB zyprischen Unternehmen dabei, wichtige Dienstleistungen auszubauen und zu verbessern. Außerdem werden wir über die künftige Unterstützung der EIB für vorrangige Investitionen sprechen. Ich freue mich, in der englischen Schule zu sehen, was wir mit unserer Unterstützung für 213 Schulen im ganzen Land erreicht haben. Die Schule steht beispielhaft für unsere Investitionen in die Ausbildung der griechisch- und türkisch-zyprischen Schülerinnen und Schüler.“