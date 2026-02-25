Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Neue Plattform zur Unterstützung der am stärksten vom Ukrainekrieg betroffenen EU-Regionen

25 Februar 2026
EIB

Mit der EastInvest-Fazilität startet die Kommission morgen eine neue Initiative, die EU-Ländern an der Grenze zu Russland, Belarus und der Ukraine den Zugang zu Krediten erleichtern soll. Die Fazilität bildet den Kern der Strategie für die östlichen Regionen der EU mit einer Landgrenze zu Russland, Belarus und der Ukraine, die die Kommission letzte Woche verabschiedet hat. Sie soll den Regionen helfen, die Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine zu bewältigen.

An der neuen Finanzierungsplattform beteiligen sich die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Nordische Investitionsbank, die Entwicklungsbank des Europarates sowie die nationalen Förderbanken der neun betroffenen EU-Länder Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Sie soll privaten und öffentlichen Projektträgern in den östlichen Regionen der EU den Zugang zu Krediten und Beratung erleichtern und so die Wirtschaft ankurbeln, den Handel fördern und die Sicherheit verbessern. Die vier internationalen Finanzinstitute wollen über die Fazilität mindestens 28 Milliarden Euro für private und öffentliche Investitionen in diesen Regionen bereitstellen.

Durch eine bessere Koordinierung zwischen den Geldgebern wird die neue Plattform eine hohe Komplementarität sichern und Synergien schaffen. EastInvest soll auch das Kredit- und Beratungsangebot koordinieren, das sich unter anderem an öffentliche Einrichtungen in den östlichen Grenzregionen richtet. Ziel ist, Investitionen zu finanzieren, die in den Entwicklungsstrategien der betreffenden Regionen vorgesehen sind.

Der Startschuss für die Fazilität fällt in Brüssel, auf einer hochrangigen Veranstaltung unter der Leitung von Kommissions-Vizepräsident Raffaelle Fitto. Die EIB und die anderen internationalen Finanzinstitutionen und nationalen Förderbanken werden dort die Absichtserklärung zur Fazilität unterzeichnen. An der Veranstaltung, die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eröffnet wird, nehmen EIB-Präsidentin Nadia Calviño sowie hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der neun betroffenen Länder teil. Sie wollen die Herausforderungen und Chancen diskutieren, die mit der Sicherung des Wohlstands in den östlichen Grenzregionen Europas einhergehen. Teilnehmen werden auch die Regierungsspitzen Kristen Michal (Estland), Inga Ruginienė (Litauen), Evika Siliņa (Lettland) und Ilie Bolojan (Rumänien).

„Der Kampf um Europas Zukunft ist im Kern ein Kampf um unsere Werte – Frieden und Sicherheit, Chancengleichheit, sozialer und territorialer Zusammenhalt, eine lebendige Nachbarschaft und innovative Volkswirtschaften. Die EIB-Gruppe ist fest entschlossen, ihren Beitrag zum Aufbau einer sichereren, resilienteren Ostgrenze zu leisten und Europa zu stärken.“

Nadia Calviño, Präsidentin der Europäischen Investitionsbank

„Investitionen in die Regionen an der Grenze zu Russland, Belarus und der Ukraine sind Investitionen in Europas Sicherheit, Stabilität, Zusammenhalt und Wettbewerbsfähigkeit. Mit der EastInvest-Fazilität stärken wir die soziale und wirtschaftliche Resilienz dieser Gebiete – Orte, an denen Menschen leben, arbeiten und ihre Zukunft gestalten. Die Fazilität ist wichtig, aber unsere Unterstützung geht noch weiter. Wir werden diese Gemeinschaften weiterhin mit maßgeschneiderten Lösungen und unserer Kohäsionspolitik unterstützen. So stellen wir sicher, dass sie stark, lebendig und wettbewerbsfähig bleiben.“

Raffaele Fitto, EU-Kommissar für Kohäsion und Reformen

Hintergrundinformationen

Die EU-Regionen an der Grenze zu Russland und Belarus spüren die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs ganz besonders: Ihr Handel leidet, durch die Grenzschließungen schrumpft die Bevölkerung, und sie spüren die Folgen der Sanktionen. Deshalb verstärkt die EU ihre politische, technische und finanzielle Unterstützung für Infrastruktur, wirtschaftliche Resilienz, Verteidigungsfähigkeit und Beschäftigungschancen. Der anhaltende Konflikt macht weitere Hilfe notwendig.

In ihrer Mitteilung vom 18. Februar 2026 beschreibt die Kommission, wie sie die östlichen Regionen gezielt unterstützen will – mit koordinierten Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen, die Herausforderungen adressieren und regionale Stärken ausbauen. Während Initiativen wie der Schutzschild für die Ostflanke und die europäische Drohnenabwehr die Resilienz stärken, sollen die EastInvest-Fazilität und Partnerschaften mit der Weltbank die Wirtschaft voranbringen. Um lokale Stärken zu nutzen, will man die baltischen Stromnetze schneller einbinden und die Wasserstoffinfrastruktur ausbauen. Bei den Maßnahmen für eine bessere Konnektivität geht es vor allem um Digitales und um Verkehrsnetze. Für die demografischen Herausforderungen sind Bildungsangebote für Berufseinsteiger geplant und kommunale Initiativen wie das Programm für Medienresilienz.

Weitere Informationen

Veranstaltung online verfolgen

Mitteilung zu den östlichen Regionen der EU mit einer Landgrenze zu Russland, Belarus und der Ukraine

Aktuell

Tags

  • Solidarity with Ukraine
  • Ukraine
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
26 Februar 2026

EIB Group provided a record €1.5 billion for Ukraine in 2025

The European Investment Bank, together with the European Investment Fund as part of the EIB Group, delivered almost €1.5 billion in financing in 2025 – a record year of support since the start of Russia’s full-scale invasion.

Solidarity with Ukraine Management committee Nadia Calviño Ukraine Eastern Neighbourhood EU enlargement countries Global development
23 Februar 2026

Nach EU-finanzierter Sanierung: Kita in der Oblast Lwiw öffnet wieder

Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs unterstützt die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der EU, weiter den Wiederaufbau wichtiger sozialer Infrastruktur in der Ukraine, damit Gemeinden grundlegende Dienste aufrechterhalten können. Heute wurde in Verkhnia Bilka, einem Dorf in der Oblast Lwiw, die Kita „Bilotschka“ wiedereröffnet. Nach einer umfassenden Sanierung bietet sie Drei- bis Fünfjährigen ein sicheres, kindgerechtes Umfeld.

Energieeffizienz Direktorium Allgemeine und berufliche Bildung Teresa Czerwińska Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Soziale Infrastruktur Energie
11 Februar 2026

Energieausfälle in der Ukraine: EIB-Gruppe unterstützt Wärmepunkte

Anhaltende Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur unterbrechen weiterhin die Stromversorgung im Land. Während längerer Ausfälle und bei eisigen Temperaturen spielen Wärmepunkte – in der Ukraine auch „Orte der Unbesiegbarkeit“ genannt – eine entscheidende Rolle: In den warmen und sicheren Räumen können sich die Menschen aufhalten, heißes Wasser erhalten, Telefone aufladen und grundlegende Unterstützung bekommen. In Kyjiw werden 50 Wärmepunkte mithilfe einer Spende des EIB-Instituts, der philanthropischen Einrichtung der EIB-Gruppe, besser ausgerüstet.