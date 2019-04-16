©NurPhoto/ Getty Images

Als wir heute Morgen aufwachten, war die Welt ein Stück ärmer.

Ein Symbol Frankreichs, ein großartiges, wunderschönes Denkmal der Geschichte, wurde am Montag durch ein Feuer schwer beschädigt.

Damit geht ein Teil von uns allen in Europa verloren – egal ob wir französischer oder anderer Nationalität sind, ob katholisch, evangelisch, orthodox oder anderen Glaubens. Es geht ein Teil dessen, was uns als Europäerinnen und Europäer zusammenhält.

Die meisten von uns haben die schrecklichen Bilder gesehen: die Flammen, die aus dem Dach loderten, die Rauchschwaden, die den Himmel über Paris verdunkelten, den einstürzenden Spitzturm und die weinenden Menschen auf den Straßen. Die Tragödie berührt uns alle. Schließlich ist die Kathedrale Notre-Dame nicht nur ein Wahrzeichen von Paris und einer stolzen Nation; sie ist ein Wahrzeichen Europas und im Grunde der ganzen Welt.

Bislang ist unklar, was den Brand auslöste und wie weit Notre-Dame wiederaufgebaut werden kann. Ein Feuerwehrmann wurde schwer verletzt. Durch seinen Einsatz und durch den Mut, die Durchhaltekraft und die erstklassige Arbeit aller Feuerwehrleute konnten die beiden berühmten Glockentürme und das steinerne Hauptbauwerk gerettet werden. Mit Erleichterung hören wir, dass die wichtigsten Reliquien in Sicherheit sind, darunter die Dornenkrone Christi und die Tunika von Ludwig dem Heiligen. Aber viele Kunstwerke sind unwiederbringlich verloren, und das Dach ist größtenteils zerstört.

Die im 12. und 13. Jahrhundert erbaute Kathedrale ist ein Juwel der mittelalterlichen Architektur, ein Denkmal von großer Schönheit und ein Ort des Gebets. Doch sie ist noch viel mehr: Sie ist auch ein sinnstiftender Ort, an dem täglich viele Tausend Menschen aus aller Welt zusammenkommen – ein Kunstwerk und eines der großen Symbole von Paris, Frankreich und Europa. Notre-Dame ist Zeugnis des Gemeinsinns Tausender Menschen, die sie erbauten. Sie hat Jahrhunderte überdauert und einen besonderen Platz in der Geschichte und in den Herzen der Europäerinnen und Europäer.

Wir stehen Frankreich in der Trauer über diese Tragödie im Herzen von Paris bei. Wir unterstützen die Entschlossenheit, mit der Präsident Emmanuel Macron sogleich versprach, dass Frankreich die Kathedrale wiederaufbauen wird – in einer gemeinsamen, grenzüberschreitenden Kraftanstrengung. Wenn die Bank der Stadt und dem Land dabei irgendwie helfen kann, so werden wir unsere Hilfe und unsere Dienste bereitwillig anbieten.

Werner Hoyer