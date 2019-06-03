Mit vielfältigen Finanzierungs- und Beratungsangeboten fördert die EIB die Kreislaufwirtschaft. Von 2014 bis 2018 stellte die Bank 2,3 Milliarden Euro für innovative Projekte in verschiedenen Sektoren bereit.

Im Gespräch mit Prognos erläutert EIB-Präsident Werner Hoyer im Vorfeld des World Circular Economy Forum, warum dem zirkulären Ansatz die Zukunft gehört. Wo liegen die Chancen und Herausforderungen von Investitionen? Welche besondere Rolle kommt den Städten zu? Wie hängt das mit dem Klimaschutz zusammen, und wie unterstützt die EIB den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft? Lesen Sie, was Werner Hoyer dazu sagt.

