EU, EIB und Regierung des Landes stellen Vertretern des kroatischen Energiesektors Finanzierungs- und technischen Beratungsinstrumente für den Übergang zu einem klimaneutralen Energiesektor vor

Workshop basiert auf der Absichtserklärung, die 2021 von der EIB und dem Ministerium für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung unterzeichnet wurde und die die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Finanzierung der wichtigsten Energie-, Resilienz- und Klimaprojekte Kroatiens betrifft

EIB wird Kroatien dabei unterstützen, die Chancen zu nutzen, die sich aus den Klimaschutzzielen der EU ergeben, was auch die Investitionshilfen des europäischen Grünen Deals umfasst

Eine erfolgreiche Energiewende ist der Schlüssel zu den Plänen der EU, bis 2050 kohlenstoffneutral zu werden und den verheerenden Anstieg der Temperaturen auf dem Planeten einzudämmen

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Europäische Kommission und das Ministerium für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung der Republik Kroatien haben für Vertreter des kroatischen Energiesektors ein zweitägiges „Energiefinanzierungsseminar“ abgehalten und dort die milliardenschweren Investitionschancen und Fördermechanismen vorgestellt, die durch die EU-weiten Klimaschutzmaßnahmen und den Übergang zu einem Markt für kohlenstoffneutrale, erneuerbare und grüne Energien geschaffen wurden.

Zur Unterstützung der Energie- und Klimawende hin zu einer CO 2 -neutralen Lösung bis 2050 hat die EU mehrere neue Finanzierungsmechanismen und Fonds eingerichtet. Rund 20 Prozent der Mittel des Aufbauinstruments der Europäischen Union „NextGenerationEU“ sind für die Ziele des europäischen Grünen Deals vorgesehen.

Das Seminar bot einen umfassenden Überblick über die Finanzierungsmöglichkeiten der EU sowie über eine breite Palette neuer Produkte, Beratungsdienste und Finanzierungsmöglichkeiten, die die Europäische Investitionsbank für den Klimaschutz und die Energiewende des öffentlichen und privaten Sektors in der EU bereitstellt.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwinska: „Wie brauchen umfangreiche Investitionen in den Energiesektor, um die Klima- und Energieziele der EU zu erreichen. Die EIB will Kroatien dabei helfen, so viel wie möglich von diesem Prozess zu profitieren. Diese Investitionen werden dazu beitragen, den Temperaturanstieg einzudämmen und die EU und Kroatien in nachhaltige, grüne und kreislauforientierte Wirtschaftssysteme zu verwandeln, die Arbeitsplätze und Einkommen für unsere Bürgerinnen und Bürger schaffen, ohne die Umwelt zu gefährden. Die EIB möchte, dass Kroatien all die Unterstützung erhält, die es braucht, um die Energiewende schnell und effizient zu bewältigen. Unser Seminar ist nur eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte dem Ministerium für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung für die Gelegenheit danken, gemeinsam an diesen für die Zukunft Kroatiens, der EU und der Erde entscheidenden Themen arbeiten zu können.“

Ivo Milatic, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung: „Im Energiesektor haben wir 2007 begonnen, „grün“ zu denken, als die ersten Projekte für erneuerbare Energien anliefen. Wir stehen auch voll hinter der Energieunion und haben unsere Gesetze und strategischen Dokumente auf den neuen grünen Energiesektor ausgerichtet. In unseren nationalen Energie- und Klimaplänen haben wir bereits ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energien formuliert. In unseren Energie- und Klimaplänen gibt es mehr als hundert Maßnahmen, die in den nächsten zehn Jahren umgesetzt werden sollen. In allen Sektoren werden daher umfangreiche Investitionen in allen Sektoren erforderlich sein. Die Europäische Investitionsbank ist für uns ein wichtiger Partner in diesem Prozess.“

Ognian Zlatev, Leiter der Vertretung der Europäischen Union in Kroatien: „Klimawandel und Umweltzerstörung sind eine existenzielle Bedrohung für Europa und die Welt. Wenn wir daher die EU-Klima- und Energieziele erreichen, die im europäischen Grünen Deal festgelegt wurden, wird die EU zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft werden. Deshalb danke ich der EIB, dass sie dieses Seminar veranstaltet hat. Den kroatischen Behörden möchte ich unsere ganze Unterstützung beim Übergang zu einer nachhaltigen, grünen und kreislauforientierten Wirtschaft anbieten.“

Das Energiefinanzierungsseminar basiert auf der Absichtserklärung, die im Januar 2021 von der EIB und dem kroatischen Ministerium für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung unterzeichnet wurde. Damit wurde die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Finanzierung der wichtigsten Energie-, Nachhaltigkeits- und Klimaprojekte des Landes ausgeweitet.

Unterstützung von EU und EIB für den nationalen Energie- und Klimaplan Kroatiens

Der nationale Energie- und Klimaplan (NECP) Kroatiens und die nationale Strategie sehen erhebliche Investitionen im gesamten Energiesektor vor, darunter Wasserkraft, Windparks, Fotovoltaikanlagen, Wasserstoffenergie und die Herstellung elektrischer Batterien sowie die Instandsetzung und den Ausbau der Stromnetze.

Gleichzeitig bieten Investitionen in die Energieeffizienz erhebliche Möglichkeiten, um die CO 2 -Emissionen zu verringern und die Energiekosten für Einzelpersonen und Unternehmen zu senken.

Die effiziente und rechtzeitige Nutzung der von der EIB verfügbaren finanziellen Unterstützung und Beratung wird zusammen mit den Finanzierungsinstrumenten und Zuschüssen der Europäischen Union der Schlüssel dazu sein, einen raschen und effizienten Wandel in die Wege zu leiten. Dafür braucht es eine enge Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der EU, den staatlichen Stellen, dem öffentlichen und dem privaten Sektor.