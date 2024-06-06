Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
EIB und DKB vertiefen ihre Partnerschaft bei der Finanzierung des grünen Wandels in Deutschland

6 Juni 2024
EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Deutsche Kreditbank (DKB) haben am Hauptsitz der DKB in Berlin ihre fast 25-jährige Zusammenarbeit mit der Unterzeichnung eines zweiten Kooperationsvertrags gefeiert, der Projekte kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in Deutschland im Bereich erneuerbare Energien unterstützen wird.

Im Rahmen dieses Projekts stellt die EIB der DKB ein Darlehen für mehrere Begünstigte (MBIL) in Höhe von 250 Mio EUR zur Verfügung. Auf dieser Grundlage wird die DKB, die zum BayernLB-Konzern gehört, Investitionen in Höhe von 600 Mio € mobilisieren. Die Hälfte dieser Summe wird zusammen mit KMU in Wind- und Solarenergieprojekte investiert, die andere Hälfte in kommunale Infrastrukturprojekte wie Schulen, öffentliche Gebäude und öffentliche Verkehrsmittel. 

Dieses Projekt folgt auf ein vergleichbares Projekt, das im März von der EIB und der DKB veröffentlicht wurde. Es war das erste gemeinsame Projekt der beiden Banken, das sich speziell auf die Unterstützung von KMU-Projekten im Bereich erneuerbare Energien konzentrierte. Deutschland: EIB und DKB finanzieren kleine Erneuerbare-Energien-Projekte

Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft zwischen der EIB und der DKB wurden bereits zahlreiche Projekte in Bereichen wie Infrastruktur, Energie und Verkehr finanziert. So wurden beispielsweise 143 Elektrobusse für die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH bestellt. Sie werden bis Ende dieses Jahres in Betrieb genommen.

EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer, die für die Finanzierungen der EIB in Deutschland zuständig ist, sagte: „Wir freuen uns, das Darlehensprogramm der DKB zu unterstützen, das auf kommunale Infrastruktur- und Erneuerbare-Energien-Projekte, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, ausgerichtet ist. Dies wird dazu beitragen, den Energiesektor zu dekarbonisieren, um das EU-Ziel eines Netto-Null-Energieverbrauchs bis 2045 zu erreichen und das Leben der Europäer Schritt für Schritt zu verbessern.“

DKB-Hauptgeschäftsführer Stefan Unterlandstättner sagte: „Die DKB finanziert seit mehr als 30 Jahren Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und ist einer der führenden Finanzierer der Energiewende in Deutschland. Wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit mit der EIB, um unsere Kunden zu unterstützen und den Umstieg auf grüne Energieerzeugung in Deutschland durch den Ausbau der Wind- und Solarstromversorgung zu beschleunigen.“

Aktuell

Tags

  • KMU
  • Umwelt
  • Direktorium
  • Nicola Beer
  • Deutschland
  • Klima und Umwelt
Mehr Weniger

