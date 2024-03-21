© DKB

Die Deutsche Kreditbank erhält EIB-Finanzierung von 100 Millionen Euro zur Förderung der Energiewende

Zusammen mit DKB-Krediten sollen mindestens 200 Millionen Euro in Fotovoltaik- und Onshore-Windkraftanlagen investiert werden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Rahmendarlehen von 100 Millionen Euro an die Deutsche Kreditbank (DKB), um in Deutschland Onshore-Windkraftanlagen und Fotovoltaikprojekte zu fördern. Mithilfe des EIB-Darlehens will die DKB mindestens 200 Millionen Euro für Unternehmen bereitstellen, die kleine und mittelgroße grüne Energieprojekte mit Kosten bis zu 50 Millionen Euro umsetzen.

Erstmals fördert die EIB ein Programm der DKB, das ausschließlich auf erneuerbare Energien ausgerichtet ist. Das EIB-Darlehen soll jeweils zur Hälfte für Fotovoltaik- und für Onshore-Windkraftprojekte in Deutschland verwendet werden. Geht man von typischen Projekten dieser Art in Deutschland aus, dürften Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer installierten Leistung von etwa 171 Megawatt entstehen, die pro Jahr circa 350 Gigawattstunden erzeugen.

Der EIB-Kredit ermöglicht zinsgünstige langfristige Finanzierungen für kleine und mittelgroße Onshore-Projekte für erneuerbare Energien. Zudem können Projekteigner ihre Finanzierungsstruktur besser an die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Anlagen anpassen, weil die Mittel der EIB lange Laufzeiten haben.

Die Finanzierung trägt zu den Zielen des REPowerEU-Plans bei, denn sie schafft saubere Erzeugungskapazitäten und stärkt die Energieunabhängigkeit und Versorgungssicherheit in der EU. REPowerEU priorisiert unter anderem eine schnellere grüne Wende und Investitionen in erneuerbare Energien – Bereiche, die von der EIB-Gruppe gefördert werden.

Nicola Beer, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Deutschland: „Wir freuen uns, erstmals ein Kreditprogramm der DKB zu fördern, dass zu 100 Prozent auf Erneuerbare-Energie-Projekte kleiner und mittlerer Unternehmen abzielt. Um in der EU bis 2045 das Netto-Null-Ziel zu erreichen, müssen wir den Energiesektor dekarbonisieren. Schritt für Schritt verbessern wir so das Leben der Europäerinnen und Europäer.“

Stefan Unterlandstättner, CEO der DKB: „Seit über 30 Jahren finanziert die DBK Erneuerbare-Energien-Projekte, sie gilt als größte Finanziererin der Energiewende in Deutschland. Wir freuen uns auf die engere Zusammenarbeit mit der EIB, um unsere Kundinnen und Kunden zu unterstützen und durch mehr Wind- und Solaranlagen die grüne Energie in Deutschland voranzubringen.“

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen. In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Dies unterstreicht den Willen der Bank, ein gerechtes Wachstum zu fördern und die Lebensstandards anzugleichen.

Deutsche Kreditbank AG

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) mit Hauptsitz in Berlin ist Teil der BayernLB-Gruppe und betreut Geschäfts- und Privatkund*innen. Mit einer Bilanzsumme von 118 Milliarden Euro (Stichtag: 30. Juni 2023) zählt sie zu den Top-20-Banken Deutschlands. Rund 5,4 Millionen Menschen sind Kund*innen der DKB. Sie wickeln ihre Bankgeschäfte bequem und sicher online ab. Die DKB-Branchenexpert*innen betreuen die Geschäftskund*innen persönlich an 26 DKB-Standorten deutschlandweit. Als Partnerin von Unternehmen und Kommunen hat sich die Bank frühzeitig auf zukunftsträchtige Branchen in Deutschland spezialisiert: Wohnen, Gesundheit, Pflege, Bildung, Landwirtschaft, Infrastruktur und erneuerbare Energien. Die DKB legt großen Wert auf nachhaltiges Handeln: Als #geldverbesserer setzt sie deshalb auf ein nachhaltiges Kreditgeschäft.