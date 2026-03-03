EIB-Gruppe verstärkt mit neuem Gender-Aktionsplan ihr Engagement für Gleichstellung

EIB

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) hat ihren dritten Gender-Aktionsplan vorgestellt, um die Gleichstellung und die wirtschaftliche Stärkung von Frauen in Europa und weltweit voranzubringen.

Im Vorfeld des Internationalen Frauentages und angesichts ungleicher Fortschritte bei der Gleichstellung weltweit bekräftigt die EIB-Gruppe mit dem neuen Plan ihr Engagement für mehr Gendergerechtigkeit.

Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe: „In einer Zeit, in der andere zurückrudern, halten wir umso entschlossener an unserem Kurs fest. Gleichstellung und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen sind zentrale europäische Werte. Sie zu fördern ist nicht nur richtig, sondern auch sinnvoll – für stärkeres Wachstum, stabile Gesellschaften und Wohlstand.“

Ein wirkungsstarker Plan für Frauen und Gemeinschaften

Der neue Gender-Aktionsplan für den Zeitraum 2026–2030 stärkt die Arbeit der EIB-Gruppe in drei Hauptbereichen:

Schaffung neuer Chancen für Frauen durch besseren Zugang zu Finanzierungen, Führungspositionen, Beschäftigung und Bildung

Investitionen in inklusive Infrastruktur und Dienstleistungen, einschließlich Gesundheit, damit Menschen aller Geschlechtsidentitäten die Chancen und Leistungen erhalten, die sie für eine erfolgreiche Zukunft benötigen

Gewährleistung von Sicherheit, Würde und Gleichberechtigung bei allen Aktivitäten der EIB-Gruppe

Damit diese Prioritäten in konkrete Ergebnisse münden, wird die EIB-Gruppe:

ihre Beratung verfünffachen, um Kunden und Partnern zu helfen, Gender-Aspekte von der Konzeption bis zur Umsetzung zu berücksichtigen

neue digitale Tools einführen, um Kunden die gendersmarte Projektentwicklung zu erleichtern und besser zugänglich zu machen

die Kapitalmärkte durch Emission von Nachhaltigkeitsanleihen mit Gleichstellungszielen weiter mobilisieren, um mehr privates Kapital in inklusives Wachstum zu lenken

Starke Erfolgsbilanz

Die EIB‑Gruppe hat die Gleichstellung und die wirtschaftliche Stärkung von Frauen fest in ihrem Geschäftsmodell verankert. In den letzten fünf Jahren hat die Gruppe ihre Investitionen mit Gender-Fokus deutlich ausgeweitet und ihre Finanzierungen hierfür mit über 30 Milliarden Euro mehr als verdoppelt.

Mit 2,5 Milliarden Euro verbesserte sie den Zugang von Frauen zu essenziellen Gesundheitsdiensten und ‑technologien. 60 Prozent der EIB‑Aktivitäten mit Gender-Fokus trugen auch zum Klimaschutz bei – ein Beleg für die enge Verknüpfung von Gleichstellung und Klimaresilienz. Der Europäische Investitionsfonds (EIF) investierte 13 Milliarden Euro in Fonds, die von Frauen geführt werden oder Frauen in Führungspositionen fördern.

In Europa und weltweit hat die EIB‑Gruppe das Ökosystem der Finanzierungen mit Gender-Fokus gestärkt, indem sie ihre Nachhaltigkeitsanleihen auf Gleichstellungsziele ausgeweitet und Flaggschiff-Initiativen lanciert hat. Dazu gehören das Gender Finance Lab unter der InvestEU-Beratungsplattform, die Empowering Equity Initiative des EIF, das Women Climate Leaders Network, das Women in Transport Network und die EIB-Global-Initiativen SheInvest, Africa Women Rising und Women for Stronger Communities and Growth.

Aufruf zu gemeinsamem Handeln

Mit ihrem neuen Gender‑Aktionsplan richtet sich die EIB‑Gruppe stärker an den Prioritäten der EU in Sachen Gleichstellung, Inklusion und nachhaltige Entwicklung aus, auch im Rahmen von InvestEU und Global Gateway. Der Aktionsplan stärkt zudem die Zusammenarbeit mit Regierungen, Entwicklungs- und philanthropischen Organisationen und dem Privatsektor für einen schnelleren systemischen Wandel.

Anlässlich des bevorstehenden Internationalen Frauentages ruft die EIB‑Gruppe zu gemeinsamem Handeln auf, damit jede Frau und jedes Mädchen die Chance erhält, zu lernen, zu führen, zu arbeiten und innovativ zu sein.