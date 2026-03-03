Suche starten DE menü
 
  Startseite

Für die EIB-Gruppe sind Gendergerechtigkeit und Geschäftserfolg untrennbar. Am Weltfrauentag bekräftigen wir unser Engagement für Projekte und Initiativen, die die wirtschaftliche Teilhabe und berufliche Entwicklung von Frauen fördern.

Mehr zur Gleichstellung  
Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EIB-Gruppe verstärkt mit neuem Gender-Aktionsplan ihr Engagement für Gleichstellung

3 März 2026
EIB

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) hat ihren dritten Gender-Aktionsplan vorgestellt, um die Gleichstellung und die wirtschaftliche Stärkung von Frauen in Europa und weltweit voranzubringen.

Im Vorfeld des Internationalen Frauentages und angesichts ungleicher Fortschritte bei der Gleichstellung weltweit bekräftigt die EIB-Gruppe mit dem neuen Plan ihr Engagement für mehr Gendergerechtigkeit.

Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe: „In einer Zeit, in der andere zurückrudern, halten wir umso entschlossener an unserem Kurs fest. Gleichstellung und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen sind zentrale europäische Werte. Sie zu fördern ist nicht nur richtig, sondern auch sinnvoll – für stärkeres Wachstum, stabile Gesellschaften und Wohlstand.“

Ein wirkungsstarker Plan für Frauen und Gemeinschaften

Der neue Gender-Aktionsplan für den Zeitraum 2026–2030 stärkt die Arbeit der EIB-Gruppe in drei Hauptbereichen:

  • Schaffung neuer Chancen für Frauen durch besseren Zugang zu Finanzierungen, Führungspositionen, Beschäftigung und Bildung
  • Investitionen in inklusive Infrastruktur und Dienstleistungen, einschließlich Gesundheit, damit Menschen aller Geschlechtsidentitäten die Chancen und Leistungen erhalten, die sie für eine erfolgreiche Zukunft benötigen
  • Gewährleistung von Sicherheit, Würde und Gleichberechtigung bei allen Aktivitäten der EIB-Gruppe

Damit diese Prioritäten in konkrete Ergebnisse münden, wird die EIB-Gruppe:

  • ihre Beratung verfünffachen, um Kunden und Partnern zu helfen, Gender-Aspekte von der Konzeption bis zur Umsetzung zu berücksichtigen
  • neue digitale Tools einführen, um Kunden die gendersmarte Projektentwicklung zu erleichtern und besser zugänglich zu machen
  • die Kapitalmärkte durch Emission von Nachhaltigkeitsanleihen mit Gleichstellungszielen weiter mobilisieren, um mehr privates Kapital in inklusives Wachstum zu lenken

Starke Erfolgsbilanz

Die EIB‑Gruppe hat die Gleichstellung und die wirtschaftliche Stärkung von Frauen fest in ihrem Geschäftsmodell verankert. In den letzten fünf Jahren hat die Gruppe ihre Investitionen mit Gender-Fokus deutlich ausgeweitet und ihre Finanzierungen hierfür mit über 30 Milliarden Euro mehr als verdoppelt.

Mit 2,5 Milliarden Euro verbesserte sie den Zugang von Frauen zu essenziellen Gesundheitsdiensten und ‑technologien. 60 Prozent der EIB‑Aktivitäten mit Gender-Fokus trugen auch zum Klimaschutz bei – ein Beleg für die enge Verknüpfung von Gleichstellung und Klimaresilienz. Der Europäische Investitionsfonds (EIF) investierte 13 Milliarden Euro in Fonds, die von Frauen geführt werden oder Frauen in Führungspositionen fördern.

In Europa und weltweit hat die EIB‑Gruppe das Ökosystem der Finanzierungen mit Gender-Fokus gestärkt, indem sie ihre Nachhaltigkeitsanleihen auf Gleichstellungsziele ausgeweitet und Flaggschiff-Initiativen lanciert hat. Dazu gehören das Gender Finance Lab unter der InvestEU-Beratungsplattform, die Empowering Equity Initiative des EIF, das Women Climate Leaders Network, das Women in Transport Network und die EIB-Global-Initiativen SheInvest, Africa Women Rising und Women for Stronger Communities and Growth.

Aufruf zu gemeinsamem Handeln

Mit ihrem neuen Gender‑Aktionsplan richtet sich die EIB‑Gruppe stärker an den Prioritäten der EU in Sachen Gleichstellung, Inklusion und nachhaltige Entwicklung aus, auch im Rahmen von InvestEU und Global Gateway. Der Aktionsplan stärkt zudem die Zusammenarbeit mit Regierungen, Entwicklungs- und philanthropischen Organisationen und dem Privatsektor für einen schnelleren systemischen Wandel.

Anlässlich des bevorstehenden Internationalen Frauentages ruft die EIB‑Gruppe zu gemeinsamem Handeln auf, damit jede Frau und jedes Mädchen die Chance erhält, zu lernen, zu führen, zu arbeiten und innovativ zu sein.

Aktuell

Tags

  • Diversität und Geschlechterfragen
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
6 März 2026

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, visita Barcelona, participa en el BIST Forum 2026 y asiste a la firma de un préstamo para infraestructuras sociales

La presidenta del Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI), Nadia Calviño, ha realizado una visita institucional hoy a Barcelona con motivo de su intervención en el BIST Forum 2026 Frontier Research the Ground for a New Industry, organizado por el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Management committee Nadia Calviño Spain European Union Social infrastructure
6 März 2026

Spain: EIB and ICF sign €50 million loan to strengthen social infrastructure in Catalonia

The European Investment Bank (EIB) and the Institut Català de Finances (ICF), the public development bank of the Government of Catalonia, have signed a €50 million loan to strengthen social infrastructure in Catalonia.

InvestEU Management committee Nadia Calviño Spain European Union Social infrastructure
6 März 2026

Women leading climate action: EIB Group's pioneering network drives sustainable market solutions

Women climate leaders from the 27 EU Member States, representing the private sector, gathered this week at the EIB Group Forum 2026, bringing together leaders from politics, public institutions, finance, business and civil society to explore how Europe can strengthen its global role through innovation, investment and partnerships.