Wegen der russischen Invasion in die Ukraine sind mehr als 7,6 Millionen Menschen vorläufig auf der Flucht. Große Bevölkerungsanteile wurden vertrieben. Das trifft Kinder und Jugendliche in besonderem Maße.

KfW und EIB unterstützen daher mit einer Spende in Höhe von insgesamt 125.000 EUR (50.000 Euro EIB, 75.000 Euro KfW) das TUMO Center Ukraine. Das Geld ermöglicht einer Vielzahl von jugendlichen ukrainischen Flüchtlingen, weiterhin – nun online - am TUMO-Bildungsprogramm teilzunehmen, nachdem das TUMO-Center in Kiew im März 2022 geschlossen werden musste.

„Bei allen Herausforderungen durch den Ukrainekrieg darf die Bildung nicht aus dem Blick verloren werden. TUMO Kiew hilft Jugendlichen aus der Ukraine weiter „am Ball“ zu bleiben. Unabhängig von ihrem aktuellen Standort lernen sie wie gewohnt in ukrainischer Sprache“, betont Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe.

EIB-Präsident Werner Hoyer ist begeistert von dem Konzept: „Die Schüler sind für ihr eigenes Lernen verantwortlich und werden von qualifizierten Trainern unterstützt. Es geht nicht nur um Technik, sondern auch um Verantwortung. Die Angebote in ukrainischer Sprache erleichtern es den Jugendlichen, sich trotz der Lasten von Krieg und Flucht auf ihre Arbeits- und Berufswahl vorzubereiten.“

TUMO wurde 2011 von der Simonian Educational Foundation in Armenien ins Leben gerufen. Es ist ein integratives digitales Bildungsprogramm, das 12- bis 18-jährigen kreative digitale Fähigkeiten vermittelt (Programmieren, Animation, Spieleentwicklung, Musik, Film, 3D-Modellierung, Grafikdesign). Weltweit gibt es bereits 11 TUMO-Zentren in 7 Ländern, davon eines in Berlin.

Die Spende ist ein Teil der Initiative „Care for Ukraine Refugees“, die im März 2022 von den nationalen Förderbanken BGK (Polen), CDC (Frankreich), CDP (Italien), ICO (Spanien), KfW und der EIB gemeinschaftlich verabschiedet wurde. Die Initiative sammelt Projekte und Finanzierungen, die ukrainischen Binnenvertriebenen und Flüchtlingen zugutekommen und hat inzwischen ein Volumen von 2,9 Mrd. EUR erreicht. KfW und EIB tragen zur Förderung des zukunftsgerichteten, innovativen TUMO Konzepts bei und setzen damit ein weiteres Zeichen für partnerschaftliche Kooperation.