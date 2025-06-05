Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
EIB-Gruppe bei internationalem Festival für sozialen Wohnungsbau in Dublin

5 Juni 2025
EIB

Eine Delegation der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) erläuterte diese Woche beim Internationalen Festival für sozialen Wohnungsbau in Dublin, wie die EIB-Gruppe den Wohnungssektor fördert.

Tanguy Desrousseaux, Direktor der EIB-Hauptabteilung für Wohnungsbau, nahm an einem Kamingespräch mit zwei irischen Wohnungsbaugesellschaften teil, der Housing Finance Association (HFA) und der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (AHB).

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Partnerschaft zwischen der HFA und der EIB, durch die mehr Wohnraum in Irland entstanden ist, sowie künftige Kooperationsmöglichkeiten zwischen den beiden Einrichtungen. In den letzten acht Jahren hat die EIB der HFA über 750 Millionen Euro bereitgestellt. Damit wurden mehr als 5 000 bezahlbare Wohneinheiten gebaut und 550 Wohnungen energetisch saniert.

Gerry Muscat, Wohnraum-Experte bei der EIB-Gruppe, sprach in zwei Podiumsdiskussionen zu den Themen „Ensuring Sustainability and Affordability – Challenges and Opportunities for the European Affordable Housing Plan“ und „Financing Affordable Housing in the EU – Opportunities and Challenges in the new European Context“. Senior Economist Andrea Colantonio vertrat die EIB als Jurymitglied bei der Verleihung der European Responsible Housing Awards und nahm an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Guiding Europe Home – The compass for a New Housing Paradigm“ teil.

Vor der Konferenz hatte die EIB-Gruppe ihr Engagement für den europäischen Wohnraumsektor schon auf mehreren eigenen Events bekräftigt.

Im Juli 2024 lud die neue Wohnraum-Taskforce der EIB-Gruppe zu einer Auftaktveranstaltung in Luxemburg, auf der mehr als 300 öffentliche und private Akteure über mehr finanzielle Unterstützung für bezahlbares, nachhaltiges Wohnen in der EU berieten. Im Herbst folgten Fachtreffen mit der EU-Kommission und anderen Akteuren in Brüssel und Mailand zum Aufbau einer europäischen Investitionsplattform.

  • Stadtentwicklung
  • Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • Soziale Infrastruktur
Weitere Pressemitteilungen

2 April 2025

EIB Beratung stößt 2024 fast 200 Milliarden Euro an Investitionen an

Die Beratungsleistungen der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) helfen dabei, weltweit Projekte auf den Weg zu bringen und haben damit im Jahr 2024 Investitionen von fast 200 Milliarden Euro angestoßen. So steht es im heute veröffentlichten Jahresbericht von EIB Beratung. Konkret helfen die Beraterinnen und Berater bei Projektvorbereitung, strategischer Planung und Marktentwicklung und bieten Schulungen für öffentliche und private Kunden.

Infrastruktur Stadtentwicklung Advisory services Direktorium Nadia Calviño Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
18 März 2025

EIB Global fördert Modernisierung der Flugsicherung in Serbien und Montenegro

Die Europäische Investitionsbank (EIB Global) stellt dem Flugsicherungsunternehmen SMATSA einen Kredit über 25 Millionen Euro für die Modernisierung der Flugsicherung in Serbien und Montenegro bereit. SMATSA will mit hochmoderner Ausrüstung und Software die höchsten Betriebs- und Sicherheitsstandards umsetzen, um die Interoperabilität zu gewährleisten und Flugrouten zu optimieren. Ziele des Projekts sind ein effizienteres Flugverkehrsmanagement über Serbien und Montenegro, höhere Sicherheit und ein umweltfreundlicherer europäischer Flugverkehr.

Verkehr Luftverkehr Flughafen Montenegro Serbien Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
16 September 2024

Angola: Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs

Angola hat dank einer Finanzierung der Europäischen Investitionsbank (EIB) heute 1,4 Millionen HPV-Impfdosen erhalten. Damit schützt das Land seine Bevölkerung gegen Gebärmutterhalskrebs. Die Krankheit fordert in der Region die meisten Krebstoten.