Deutschland unterstützt europäisches Investitions–bündnis – ETCI 2.0 soll 80 Mrd. Euro für Tech-Scale-ups mobilisieren

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EIB-Gruppe startet mit Deutschland, 26 weiteren EU-Ländern und privaten institutionellen Investoren in die zweite Phase der European Tech Champions Initiative

Aufbauend auf dem erfolgreichen Vorläufer entsteht eine paneuropäische Investitionsplattform, die EU-Tech-Pioniere zu Innovationsführern machen soll

Unter den institutionellen Investoren sind AltamarCAM, Azimut Holding, Banco Santander, BBVA, Compagnia di San Paolo, Danske Bank und Green Arrow Capital

ETCI 2.0 wird viermal größer als sein Vorgänger, verdreifacht die Anzahl der unterstützten Megafonds und fördert nun auch mittelgroße Wachstumsfonds

Europa baut seine Leitinitiative zur Förderung heimischer Tech-Champions aus. Gemeinsam wollen die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), große institutionelle Investoren und Vermögensverwalter sowie die Regierungen aller 27 EU-Länder bis zu 80 Milliarden Euro für hochinnovative Unternehmen mobilisieren und ihnen damit helfen, in Europa zu skalieren.

Die Beteiligten trafen sich am Rande der ECOFIN-Tagung der EU-Finanzminister in Brüssel. In der zweiten Phase der European Tech Champions Initiative (ETCI 2.0) will das europaweite Investitionsbündnis Tech-Scale-ups mit Eigenkapital ausstatten.

In der ersten Phase wurden bereits 15 Megafonds – Fonds mit einem Mindestvolumen von einer Milliarde Euro – unterstützt, die aktiv in europäische Start-ups mit Wachstumspotenzial investieren. Parallel dazu trug die Initiative zur Entwicklung von zwölf europäischen Unicorns bei, also Unternehmen mit einem Marktwert von über einer Milliarde Euro, darunter die Kölner Firma DeepL.

Aufbauend auf diesem Erfolg soll ETCI 2.0 nun noch deutlich umfangreicher und breiter aufgestellt werden. Dafür rechnet die Initiative mit Beiträgen aller 27 EU-Länder und der aktiven Beteiligung privater und institutioneller Investoren.

„Mit der heute gestarteten Partnerschaft verschaffen wir europäischen Unternehmen schneller Zugang zu dem Kapital, das sie für ihr Wachstum benötigen“, sagte Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe. „Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Finanzierungslücke für Scale-ups zu schließen und dafür zu sorgen, dass Ideen, Technologien und innovative Unternehmen, die in Europa entstehen, ihr Potenzial auch hier in Europa entfalten können.“

Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen: „Die European Tech Champions Initiative ist eine strategische Investition in Europas Zukunft. Indem wir innovativen Unternehmen ‚Made in Europe‘ besseren Zugang zu Wachstumskapital verschaffen, stärken wir Europas langfristige Wettbewerbsfähigkeit, technologische Souveränität und wirtschaftlichen Wohlstand. Wir werden auch künftig eng mit unseren europäischen Partnern zusammenarbeiten, um hier in Europa Wachstum und Beschäftigung zu fördern.“

Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie: „Mit ETCI 2.0 knüpfen wir an den Erfolg des Vorgängers an, der bislang 15 Megafonds unterstützt hat. So schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass europäische Technologie-Champions mit europäischem Wachstumskapital finanziert werden können. Damit stellen wir die Weichen für Europas technologische Souveränität.“

Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW: „Europa mangelt es nicht an innovativen Unternehmen. Aber ihnen fehlt ein grenzüberschreitender Marktzugang, größere Kapitalpools und ein wirklich europäisches Ökosystem für Wachstum. ETCI 2.0 wird dazu beitragen, dieses Wachstumspotenzial zu erschließen. Gemeinsam mit nationalen Programmen wie WIN in Deutschland bringt die Initiative die europäische Wachstumsagenda voran. Eine echte Kapitalmarktunion, die Ersparnisse effizient in Investitionsmöglichkeiten lenkt, könnte der nächste große Schritt sein, um Europas wachstumsstarke Technologieunternehmen zu skalieren.“

An der Initiative beteiligen sich zudem private Investoren: die dänische Danske Bank, die spanischen Institute AltamarCAM, Banco Santander und BBVA, die italienischen Vermögensverwalter Azimut Holding und Green Arrow Capital sowie die Stiftung Compagnia di San Paolo. Weitere Investoren folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Ziele der Initiative

ETCI 2.0 strebt ein Fondsvolumen von bis zu 15 Milliarden Euro an – etwa viermal so viel wie sein 2023 aufgelegter Vorgänger. Damit sollen Gesamtinvestitionen von bis zu 80 Milliarden Euro für mehr als 1 500 Scale-ups in Europa mobilisiert werden.

Das endgültige Volumen von ETCI 2.0 steht im zweiten Halbjahr 2026 fest. Bis dahin sind alle Beiträge im Rahmen der ersten Zeichnungsrunde verbindlich zugesagt.

Die EIB-Gruppe wird bis zu 1,25 Milliarden Euro in den Fonds investieren.

Neben europäischen Megafonds wird ETCI 2.0 erstmals auch mittelgroße Wachstumsfonds mit einem Volumen von mehr als 300 Millionen Euro unterstützen. Die Initiative soll helfen, mehr als 100 Fonds aufzulegen, darunter bis zu 45 Megafonds. Diese werden in Scale-ups investieren; pro Unternehmen sind dabei durchschnittliche Investitionen von rund 200 Millionen Euro vorgesehen.

Geplant ist zudem eine paneuropäische Investitionsplattform, die privaten Investoren Zugang zu einer Pipeline europäischer Technologie-Fonds bietet und ihnen einen besseren Überblick über Marktchancen, Marktentwicklungen und das Innovationsökosystem verschafft. Ein digitales Tool erleichtert den Zugang.

Durch ETCI 2.0 kommen Unternehmen in der EU leichter an Late-Stage-Kapital. Gleichzeitig lassen sich nationale und europäische Investitionsinitiativen besser miteinander verknüpfen. Und langfristig orientierte Investoren erhalten einen strukturierten Zugang zu Europas vielversprechendsten Technologieunternehmen in der Wachstumsphase.

ETCI 2.0 wird mit verschiedenen nationalen und europäischen Initiativen wie WIN in Deutschland, Tibi in Frankreich und dem ScaleUp-Europe-Fonds abgestimmt, damit Tech-Champions optimal unterstützt werden und in Europa bleiben. Das trägt zu einem besser vernetzten europäischen Investitionsökosystem bei.

ETCI 2.0 mobilisiert öffentliche und private Mittel über Ländergrenzen hinweg und trägt so zu stärker integrierten, leistungsfähigeren Kapitalmärkten bei. Damit unterstützt die Initiative die Savings and Investment Union der EU und stärkt Europas strategische Autonomie, Innovationskraft und Produktivität.

Hintergrundinformationen

EIB-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist der Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist die auf Garantien, Verbriefungen und Eigenkapitalbeteiligungen spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe und erleichtert kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start‑ups europaweit den Zugang zu Finanzierungen. Als Ankerinvestor mobilisiert der EIF über sein breites Netz von Partnerbanken und Investmentfonds privates Kapital und stärkt das Risikokapital‑Ökosystem, um innovative Unternehmerinnen und Unternehmer in Europa zu fördern.

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