Deutschland: Europa investiert in Regensburg: 80-Mio.-Euro-Finanzierung der EIB für modernen und energieeffizienten bezahlbaren Wohnraum

EIB-Darlehen von 80 Mio. Euro ermöglicht 175-Mio.-Euro-Investitionsprogramm der Stadtbau-GmbH Regensburg für Neubau und energetische Sanierung

Mehr soziale und bezahlbare Wohnungen: Projekt schafft zusätzliche Einheiten und wertet den bestehenden Wohnungsbestand in Regensburg auf

Klimafreundliche Quartiere: Hohe Energieeffizienzstandards unterstützen die Klimaziele der Stadt und der Europäischen Union

Mit einem Darlehen von 80 Millionen Euro unterstützt die Europäische Investitionsbank das mehrjährige Wohnbau-Investitionsprogramm der Stadtbau-GmbH Regensburg. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 175 Millionen Euro und umfasst sowohl den Neubau als auch die energetische Modernisierung von Mietwohnungen im Stadtgebiet.

„Die neue Finanzierung der Europäischen Investitionsbank ist ein starkes Signal für Regensburg. Sie hilft uns, mehr bezahlbare und klimafreundliche Wohnungen zu schaffen und unsere Stadt für alle Generationen weiterhin lebenswert zu halten“, so Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg.

Die Finanzierung der EU-Bank deckt damit einen wesentlichen Teil der Programmkosten ab und ermöglicht es der Stadtbau, ihre Investitionen zu beschleunigen, ohne ihre solide Bilanzstruktur zu gefährden. Vorgesehen sind unter anderem neue Wohnungen im sozialen und bezahlbaren Segment, verbesserte Energieeffizienz sowie die Aufwertung bestehender Quartiere.

„Die 80 Millionen Euro der Europäischen Investitionsbank sind ein entscheidender Hebel, um unser Investitionsprogramm von insgesamt 175 Millionen Euro für Regensburg zu realisieren. Sie ermöglichen uns, neue soziale und bezahlbare Wohnungen zu bauen und unseren Bestand so zu modernisieren, dass er den Anforderungen von morgen gerecht wird. Für unsere Mieterinnen und Mieter bedeutet das: mehr Angebot, bessere Energieeffizienz und langfristig stabile, faire Mieten. Die Partnerschaft mit der EIB gibt uns Planungssicherheit und unterstreicht, wie wichtig kommunale Wohnungsunternehmen für eine soziale und klimafreundliche Stadtentwicklung sind“, sagte Götz Keßler, Geschäftsführer der Stadtbau-GmbH Regensburg.

„Mit diesem Darlehen von 80 Millionen Euro unterstützen wir Investitionen in modernen, sozialen und bezahlbaren Wohnraum in Regensburg. Das Projekt zeigt, wie Europa konkret vor Ort wirkt: Wir helfen einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, mehr Wohnungen zu schaffen, bestehende Gebäude energieeffizient zu sanieren und so Mieterinnen und Mieter dauerhaft zu entlasten. Regensburg steht wie viele wachsende Städte vor der Herausforderung, Wohnraum bezahlbar zu halten und gleichzeitig die Klimaziele zu erreichen. Mit der Stadtbau-GmbH haben wir eine Partnerin, die soziale Verantwortung, architektonische Qualität und Klimaschutz glaubhaft verbindet – genau dort setzt die EIB mit ihrer Finanzierung an“, sagte Nicola Beer, Vizepräsidentin der EIB.

Mehr sozialer und bezahlbarer Wohnraum für Regensburg

Ziel des Investitionsprogramms ist es, die Zahl der verfügbaren sozialen und bezahlbaren Wohnungen in Regensburg zu erhöhen und den bestehenden Bestand umfassend aufzuwerten. Damit soll der Druck auf dem lokalen Wohnungsmarkt gemindert und mehr Menschen der Zugang zu angemessenem, bezahlbarem Wohnraum ermöglicht werden.

Im Fokus stehen Mieterinnen und Mieter mit geringen und mittleren Einkommen, für die bezahlbare Mieten und energieeffiziente Gebäude besondere Bedeutung haben. Durch Neubau und Sanierung trägt das Programm dazu bei, Lebensqualität in den Quartieren zu steigern und soziale Durchmischung zu fördern.

Starke Partnerschaft zwischen EIB und Stadtbau-GmbH

Als kommunale Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Regensburg setzt die Stadtbau-GmbH das Programm als Projektträgerin um. Die EIB stellt ihre Finanzkraft und ihr Know-how für langfristige Investitionen in nachhaltige Infrastruktur zur Verfügung und stärkt damit die Rolle der Stadtbau als verlässliche Partnerin für die Stadtgesellschaft.

Die Partnerschaft zeigt, wie europäische Mittel konkrete Wirkung vor Ort entfalten und kommunale Akteure beim Ausbau von Wohnraum und nachhaltigen Quartieren unterstützen.

Hohe Klima- und Umweltstandards

Das Investitionsprogramm der Stadtbau-GmbH wird nach hohen Klima- und Umweltstandards umgesetzt. Es umfasst energieeffiziente Neubauten und die energetische Sanierung bestehender Gebäude im Einklang mit der EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.

Gleichzeitig wird die Einhaltung der relevanten EU-Umweltrichtlinien, einschließlich Umwelt- verträglichkeitsprüfung, Strategischer Umweltprüfung und Natur- und Vogelschutzrichtlinien, sichergestellt.

Mit diesen Maßnahmen leistet das Projekt einen direkten Beitrag zu den Klimazielen der Stadt Regensburg sowie der Europäischen Union und reduziert langfristig die Heizkostenbelastung für die Mieterinnen und Mieter. Die Kombination aus sozialem Anspruch und Klimaschutz macht das Programm zu einem Vorzeigeprojekt kommunaler Wohnungspolitik.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere.

Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

