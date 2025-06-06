Bulgarien: Burgas erhält EIB-Beratung für neuen Wissenschaftscampus

EIB berät Burgas bei Planung eines Wissenschaftszentrums für die vier Universitäten der Stadt

Neuer Campus mit Forschungseinrichtungen, Datenzentren, Wohnheimen und Sportanlagen soll 2027 an den Start gehen

EIB hilft bei Entwicklung eines ökonomischen Modells für Standort, der Forschende und Studierende aus aller Welt anziehen soll

Burgas, die viertgrößte Stadt Bulgariens, will einen hochmodernen Wissenschaftscampus bauen, der Forschende und Studierende aus dem eigenen und aus anderen Ländern anziehen soll. Bei dem Projekt wird sie von der Europäischen Investitionsbank (EIB) beraten. Der neue Campus soll 2027 an den Start gehen und von vier Universitäten des Industrie- und Tourismuszentrums am Schwarzen Meer genutzt werden.

Die Beratungsvereinbarung wurde heute in Burgas von Julien Chebbo, Leiter des EIB-Beratungsteams für Projekte im öffentlichen Sektor und für Infrastruktur, und Dimitar Nikolov, Bürgermeister von Burgas, unterzeichnet.

Burgas mit seinen mehr als 200 000 Einwohnerinnen und Einwohnern gehört zu den am schnellsten wachsenden Ballungsräumen in Bulgarien. Der neue Campus bekommt Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Datenzentren, Wohnheime und Sportanlagen.

EIB-Vizepräsident Kyriacos Kakouris: „Nur mit ausgezeichneten Studien-, Arbeits- und Lebensbedingungen lassen sich junge Menschen anziehen und Talente in Kohäsionsregionen halten. Deshalb helfen wir Burgas, ein solides ökonomisches Modell für den neuen Campus zu entwickeln. So kann die Stadt ihre Position in der Hochschullandschaft stärken und Innovationen und Wirtschaftswachstum fördern.

Die Stadt Burgas hat die Campus-Planung mit den dafür vorgesehenen Grundstücken abgeschlossen. Das Beratungsteam der EIB prüft nun verschiedene Finanzierungsoptionen und hilft bei der Entwicklung einer geeigneten Leitungs- und Verwaltungsstruktur. Mobilisiert wird das Know-how über die InvestEU-Beratungsplattform der Europäischen Kommission.

Dimitar Nikolov, Bürgermeister von Burgas: „Der Campus ist äußerst wichtig, um mit einem breiten Bildungs- und Entwicklungsangebot junge Menschen anzuziehen. Dafür brauchen wir moderne Einrichtungen – für Bildung und Wissenschaft und parallel dazu für hochwertiges Wohnen. So schaffen wir optimale Rahmenbedingungen für die Ausbildung von Fachleuten verschiedener akademischer Richtungen, damit sie wissenschaftliche Spitzenleistungen erbringen können.“

Mit der neuen Vereinbarung knüpft die EIB an vorangegangene Beratungsaufträge mit Burgas an, darunter eine umfassende Machbarkeitsstudie für ein neues Kinderkrankenhaus, die im Zeitraum 2022–2023 durchgeführt wurde. Anschließend vergab die EIB im September 2023 einen Kredit über 12,8 Millionen Euro für den Bau des Krankenhauses.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere. Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB.

InvestEU-Beratungsplattform

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, um Wirtschaft und Wachstum nachhaltig zu stärken. Es stößt private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in Europa unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten einfacher, effizienter und flexibler.

Die InvestEU-Beratungsplattform ist die zentrale Anlaufstelle für Projektträger und Finanzintermediäre, die auf der Suche nach Beratung und technischer Hilfe zu zentral verwalteten EU-Mitteln sind. Unter der Leitung der Europäischen Kommission und mit Finanzierung aus dem EU-Haushalt bringt die Plattform Projektträger und Intermediäre mit Beratungspartnern in Kontakt, die helfen, das Projekt gemeinsam in die Finanzierungsphase zu bringen.

„EIB Beratung“ bietet technische und finanzielle Unterstützung bei der Entwicklung nachhaltiger, bankfähiger Projekte in verschiedenen Bereichen. Durch gezielte Angebote und Kompetenzaufbau helfen die Fachleute der EIB Behörden und Unternehmen in Bulgarien dabei, Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen Energie, Energieeffizienz, Gesundheit, Verkehr und Umweltschutz vorzubereiten, die Projektplanung zu verbessern und den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern.

Burgas

Burgas ist die viertgrößte Stadt Bulgariens und die größte im Südosten des Landes. Die am Schwarzen Meer gelegene und von drei Seen umgebene Stadt ist ein bulgarischer Handels- und Verkehrsknoten und entwickelt sich rasant. Burgas ist ein beliebtes Reiseziel am Meer, mit einer guten Infrastruktur und Verbindungen zu den Ferienorten an der Schwarzmeerküste.