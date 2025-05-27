Frankreich: TreeFrog Therapeutics sichert sich 30 Mio. Euro von der EIB für beschleunigte Entwicklung von Zelltherapien

EIB

30-Mio.-Euro-Paket kombiniert verwässernde Finanzierung mit Venture Debt

Mittel fließen in klinische Erprobung einer Zelltherapie gegen Parkinson und in TreeFrogs Pipeline für weitere Zelltherapien

Finanzierung ist mit einer Garantie unter dem InvestEU-Programm der Europäischen Kommission abgesichert

Der französische Zelltherapie-Spezialist TreeFrog hat sich eine Finanzierung über 30 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB) gesichert. Mit den Mitteln will das Biotech-Unternehmen seine am weitesten entwickelte Zelltherapie gegen die Parkinson-Krankheit in die klinische Phase bringen. Außerdem will TreeFrog seine Pipeline in anderen Bereichen mit ungedecktem Therapiebedarf stärken.

In der regenerativen Medizin liegt ein immenses Potenzial, was die Behandlung oder Heilung von Erkrankungen wichtiger Organe betrifft – Erkrankungen an Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse oder Gehirn etwa, für die weltweit ein ungedeckter Therapiebedarf besteht. Parkinson ist mit über zehn Millionen Betroffenen weltweit die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung, und diejenige mit der höchsten Zuwachsrate. Die Erkrankungsrate hat sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt und dürfte sich noch vor 2050 erneut verdoppeln. Bislang lassen sich nur die Symptome behandeln. Die Zelltherapie, die TreeFrog jetzt entwickelt, könnte neue Maßstäbe setzen. Sie beruht auf dreidimensionalem Mikrogewebe, das aus induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) gebildet wird. 2027 will das Unternehmen so weit sein, die Therapie in einer ersten klinischen Studie an Menschen zu erproben.

Die 30 Millionen Euro von der EIB sollen in drei Tranchen zu je 10 Millionen Euro fließen. Dabei profitiert TreeFrog von einem neuen Finanzierungsvehikel der Bank. Es kombiniert eine nicht rückzahlbare verwässernde Finanzierung für die ersten beiden Tranchen mit Venture Debt für die letzte Tranche. Die ersten 10 Millionen Euro will das Unternehmen im zweiten Quartal 2025 abrufen. Die EIB-Finanzierung entspricht dem Ziel von InvestEU, Forschung, Entwicklung und Innovation zu fördern.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die regenerative Medizin gewinnt an Bedeutung, denn die Lebenserwartung steigt und manche Krankheiten sind noch immer nicht behandelbar. Deshalb unterstützt die EIB junge, dynamische europäische und französische Unternehmen, die auf Forschung, Entwicklung und Produktinnovation setzen. Die Förderung über InvestEU bestätigt das breitere europäische Interesse an TreeFrogs Geschäftsmodell und an neuen Lösungen für den Gesundheitssektor.“

Jaime Arango, CFO von TreeFrog Therapeutics: „Wir freuen uns über diese Unterstützung durch die EIB. Sie macht unsere Liquidität vorhersehbarer und ermöglicht uns, unsere Zelltherapie gegen Parkinson in die klinische Phase zu bringen. Gleichzeitig stärkt sie unsere Pipeline an Zelltherapien für andere Krankheitsfelder.“

Dass TreeFrog bislang sehr erfolgreich Mittel und Partner gewinnt, liegt an der selbst entwickelten Technologieplattform C-Stem™. Damit kann das Unternehmen hochwertige Zellen effizient und im kommerziellen Maßstab produzieren – eine der großen Herausforderungen auf diesem Gebiet. C-Stem kombiniert Mikrofluidik und Stammzellbiologie, um die natürliche Umgebung von Zellen nachzuahmen. Die Zellen werden in Alginatkapseln gehüllt, die mit iPS-Zellen besiedelt sind. Diese Kapseln schützen die Zellen, sodass sie das tun können, was sie natürlicherweise tun: sich selbst organisieren und wachsen. Die geschützten Zellen werden genährt, vermehren sich exponentiell und lassen sich in großen Bioreaktoren ohne Schäden und Stress in jede Zellart umwandeln. So bilden sich dreidimensionale Mikrogewebe mit einzigartigen Vorteilen in puncto Qualität, Funktionalität und Anwachsen nach der Transplantation.

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen in Klimaschutz und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt. 2024 unterzeichnete die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 Projekte in Europa und weltweit. In Frankreich unterzeichnete die EIB-Gruppe 2024 über 100 Finanzierungen im Gesamtvolumen von über 12,6 Milliarden Euro. Fast 60 Prozent der Mittel, die die EIB-Gruppe 2024 vergab, fließen in Projekte, die zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

TreeFrog Therapeutics

TreeFrog Therapeutics ist ein in Frankreich ansässiges Biotech-Unternehmen im Bereich der regenerativen Medizin, das Zelltherapien Millionen von Patienten zugänglich machen will. Mit seinem Team aus Fachleuten für Biophysik, Zellbiologie und Bioproduktionstechnik geht TreeFrog einen eigenen Weg in der Entwicklung von Zelltherapien, um Lösungen zu finden für die Herausforderungen der Industrie: die kostengünstige und massenhafte Produktion und Differenzierung hochwertiger Zellen. Für sein Ziel der Zelltherapie für alle arbeitet TreeFrog mit einem Geschäftsmodell, das eigene Therapieprogramme und Partnerschaften mit führenden Akteuren aus der Biotech-Branche und Industrie umfasst. Seit 2021 hat das Unternehmen 82 Millionen US-Dollar eingesammelt, um eine Pipeline an stammzellbasierten Therapien für die regenerative Medizin voranzutreiben.