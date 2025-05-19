Portugal: EIB finanziert Sanierung staatlicher Schulen it 300 Mio. Euro

300-Mio.-Euro-Kredit ermöglicht Modernisierung staatlicher Primar- und Sekundarschulen im ganzen Land

Geld fließt in Projekte, die Schulgebäude sicherer, barrierefreier und energieeffizienter machen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Portugal einen Kredit von 300 Millionen Euro unterzeichnet, um das Schulsanierungsprogramm zu kofinanzieren, mit dem Hunderte staatlicher Schulen im ganzen Land modernisiert werden sollen. Der Vertrag wurde auf der Seite Portugals von der Behörde für Finanz- und Schuldenverwaltung (IGCP) unterzeichnet.

Es handelt sich um eines der größten öffentlichen Investitionsvorhaben im Bildungsbereich der letzten Jahrzehnte. Das Vorhaben trägt direkt zu den europäischen Zielen in den Bereichen soziale Infrastruktur, Zusammenhalt, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung bei.

Durch den Kredit können mindestens 499 Schulen Fördermittel beantragen – für Sanierungen, Erweiterungen oder sogar komplette Neubauten, um sicherere, modernere, inklusivere und energieeffizientere Lernumgebungen zu schaffen.

Die Modernisierung der Schulen verbessert die Lehr- und Lernbedingungen und hilft gleichzeitig, durch mehr Energieeffizienz die CO 2 -Emissionen von Schulgebäuden zu senken.

Das Projekt trägt zu den EIB-Zielen für Klimaschutz, ökologische Nachhaltigkeit sowie wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt bei. Das Programm erhält zudem weitere Unterstützung aus nationalen und europäischen Förderinstrumenten.

Hintergrund

