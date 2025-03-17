Investitionsplattform für Gesundheit: Erste Sitzung des Lenkungsausschusses

©Micah Camper/ Unsplash

Die Health Impact Investment Platform (HIIP) hat gestern einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu nachhaltigen Finanzierungslösungen für die weltweite Gesundheit markiert: Ihr Lenkungsausschuss, der aus Vertreterinnen und Vertretern der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Europäischen Investitionsbank und der Islamischen Entwicklungsbank besteht, kam zu seiner ersten Sitzung zusammen. Als oberstes Entscheidungsgremium begutachtete er Fortschritte, bestätigte zentrale Governance- und operative Prioritäten und äußerte strategische Empfehlungen zu den HIIP-Maßnahmen für eine breitere Primärversorgung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

Die HIIP ist eine wegweisende Partnerschaft zwischen der WHO, multilateralen Entwicklungsbanken und Empfängerländern. Sie wurde 2023 auf dem Pariser Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt vorgestellt. Angesichts einer Finanzierungslücke für UN-Gesundheitsziele von 371 Milliarden US-Dollar und eines Finanzierungsbedarfs für die Pandemievorsorge von 31,1 Milliarden US-Dollar pro Jahr entwickelt die Plattform innovative multilaterale Lösungen, um mehr Entwicklungsfinanzierungs-Mittel für den Gesundheitssektor verfügbar zu machen. Die HIIP integriert technisches Fachwissen, Finanzmittel und Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten in wirkungsstarke, von den Ländern ausgehende Investitionen in vulnerable Gemeinschaften. Über 30 Millionen US-Dollar hat sie bereits mobilisiert, damit die WHO Länder bei der Ausarbeitung prioritärer Investitionspläne für eine potenzielle Förderung durch multilaterale Entwicklungsbanken und Geber unterstützen kann.

Mit den Plänen will die Plattform über 1,5 Milliarden US-Dollar für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen beschaffen, damit Regierungen ihre Länder gegen Pandemien und die Klimakrise wappnen können.

Catharina Boehme, stellvertretende Generaldirektorin der WHO: „Die Primärversorgung ist das Fundament gerechter, kosteneffizienter und inklusiver Gesundheitssysteme. Mit der Health Impact Investment Platform verfügen wir über ein zukunftsweisendes Instrument, um Finanzmittel für eine klimafeste und krisenresiliente Grundversorgung in den Ländern zu mobilisieren, die besonders darauf angewiesen sind. Die WHO ist stolz darauf, mit multilateralen Entwicklungsbanken und Ländern gemeinsam dafür zu sorgen, dass diese Mittel konkrete Verbesserungen für die Menschen bewirken.“

Seit dem offiziellen Start der Plattform im September 2024 wurden bereits erste Kooperationen mit mehr als zehn Ländern auf den Weg gebracht. An diese Fortschritte konnte der Lenkungsausschuss bei seiner ersten Sitzung anknüpfen. Die Ausschussmitglieder verabschiedeten wichtige operative Dokumente für die Plattform und prüften Konzeptpapiere zu Investitionen in die Primärversorgung in Burundi, Gambia, Guinea-Bissau, Kasachstan, den Malediven, Marokko und Sambia. Außerdem genehmigten sie offiziell den Maßnahmenvorschlag für Äthiopien, wodurch Mittel für die Fertigstellung des nationalen Investitionsplans für die Primärversorgung freigegeben wurden. All dies bekräftigt das Kernanliegen der Plattform: Investitionen in die Primärversorgung skalieren, Fortschritte auf dem Weg zu einer universellen Gesundheitsversorgung beschleunigen und die Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen stärken.

Issa Faye, Generaldirektor Global Practice and Partnerships bei der Islamischen Entwicklungsbank: „Wir engagieren uns für wirkungsstarke, nachhaltige Investitionen, die die Gesundheitssysteme in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen stärken. Die heutigen Gespräche unterstreichen unsere gemeinsame Vision und unsere feste Absicht, wesentlich mehr Geld in die Primärversorgung zu investieren. Denn auf dem Weg zur universellen Gesundheitsversorgung und Pandemievorsorge darf kein Land zurückbleiben.“

Die nächste Sitzung des Lenkungsausschusses findet am Rande des 78. Weltgesundheitsgipfels (19.–27. Mai 2025) statt. Dann werden die Fortschritte des Investitionsplans von Äthiopien und neue Länderkooperationen überprüft.

Thomas Östros, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank und frisch ernannter Vorsitzender des Lenkungsausschusses: „Die Health Impact Investment Platform bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Finanzierungslücke im Gesundheitswesen zu überwinden und nachhaltige Investitionen dort zu aktivieren, wo sie besonders dringend benötigt werden. In der nächsten Sitzung des Lenkungsausschusses arbeiten wir weiter darauf hin, Zusagen in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Wir fordern alle Stakeholder auf, gemeinsam mit uns mehr Menschen den Zugang zu hochwertiger Primärversorgung zu ermöglichen. Aus den Investitionen von heute müssen widerstandsfähigere Gesundheitssysteme für die Zukunft werden.“

Als nächstes wird die HIIP die Zusammenarbeit mit der ersten Gruppe von Bewerberländern vertiefen und ihre Unterstützung auf weitere interessierte Länder ausweiten. Für die Plattform kommen Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen infrage, in denen mindestens eine der beteiligten multilateralen Entwicklungsbanken aktiv ist. Regierungen, die die Primärversorgung durch gezielte technische Hilfe und Investitionen stärken möchten, können diese E-Mail-Adresse kontaktieren: hiip_secretariat@who.int

Hintergrundinformationen

Die WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzt sich auf der Basis wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse für das Wohlergehen der Menschen ein, damit alle die gleiche Chance haben, ein sicheres und gesundes Leben zu führen. Als UN-Gesundheitsbehörde verbindet sie an mehr als 150 Standorten Länder, Partner und Menschen an der Basis miteinander, um weltweit auf Gesundheitsnotfälle zu reagieren, Krankheiten vorzubeugen, die Ursachen von Gesundheitsproblemen zu bekämpfen und den Zugang zu Medikamenten und medizinischer Versorgung zu verbessern. Sie hat den Auftrag, die Gesundheit zu fördern, die Welt sicher zu machen und den Schwächsten zu helfen.

Die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 wollen wir Investitionen von 100 Milliarden Euro anschieben, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

