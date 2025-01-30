Polen: EIB vergibt 400 Mio. Euro für größten Offshore-Windpark in der EU

Führender Beitrag der EIB zur Entwicklung eines Offshore-Windparks in der Ostsee

Baltica 2 mit 1,5 Gigawatt bisher größter Offshore-Windpark der EU

Erster Kredit einer EIB-Finanzierung von 1,4 Mrd. Euro für mehr Offshore-Energie in Polen

Projekt profitiert von erheblichen EU-Mitteln und stärkt Polens Energiewende

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem größten polnischen Energieversorger Polska Grupa Energetyczna (PGE) eine Kreditvereinbarung über 400 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld ist für die Planung und den Bau des bisher größten Offshore-Windparks in der EU bestimmt. Baltica 2 hat eine Leistung von 1,5 Gigawatt und wird vor der polnischen Ostseeküste gebaut. Entwickelt wird der mit europäischen Mitteln geförderte Park von PGE und dem führenden Offshore-Windunternehmen Ørsted aus Dänemark.

Der EIB-Kredit ist der größte Beitrag eines Finanzinstituts aus Eigenmitteln zu dem Projekt. Er ist zugleich der erste Teil eines 1,4 Milliarden Euro schweren Pakets, mit dem die EIB PGE und Ørsted beim Bau von zwei neuen großen Offshore-Windparks in der Ostsee unterstützt. Baltica 2 besteht aus 107 hochmodernen Windkraftanlagen, rund 40 Kilometer vor der polnischen Küste. Bereits 2027 soll der Park fertig sein. Gemeinsam mit dem Schwesterprojekt Baltica 3 kommen beide Parks auf eine Gesamtleistung von 2,5 Gigawatt. Für PGE bedeutet dies eine Verdoppelung seines Erneuerbaren-Portfolios. Das strategische Projekt wird mit erheblichen EU-Mitteln von InvestEU, REPowerEU und der Aufbau- und Resilienzfazilität gefördert. Es ist ein Beitrag zu Polens Energiewende und zu mehr Zusammenarbeit und Energiesicherheit im Ostseeraum.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Als Klimabank der EU und führender Partner bei der mehrdimensionalen Energiewende in Polen ist die EIB ein überzeugter Unterstützer von Baltica 2. Die EIB-Investition von 400 Millionen Euro ist der größte Beitrag, den ein Finanzinstitut aus eigenen Mitteln zu diesem transformativen Projekt leistet. Baltica 2 ist der größte Offshore-Windpark, der derzeit in der EU gebaut wird. Er erhöht den Anteil der Erneuerbaren am polnischen Energiemix und trägt zu weniger Treibhausgasemissionen bei. Außerdem stärkt er die Energiesicherheit des Landes und durch seine innovative Technologie auch die Wettbewerbsfähigkeit. Ich danke allen beteiligten Partnern und wünsche einen schnellen, erfolgreichen Abschluss dieses wirkungsstarken Projekts.“

Vor ihrem 400-Millionen-Euro-Kredit an PGE für Baltica 2 hat die EIB mit einer Finanzierung an Ørsted bereits den Bau neuer Windenergieanlagen unterstützt, auch vor der polnischen Küste. In Polen hat die EIB mehrere Energiewendeprojekte von PGE gefördert, darunter auch die Modernisierung der Stromversorgung im polnischen Schienennetz. 2023 beteiligte sich die EIB außerdem an der Finanzierung des ersten Offshore-Windparks in Polen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den EU-Zielen beitragen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. Mit Finanzierungen und Beratung stärkt die Bank die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördert Innovationen und beschleunigt den Übergang zur Klimaneutralität.

2024 vergab die EIB-Gruppe 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen. Damit stieß sie Rekordinvestitionen von 100 Milliarden Euro in die Energiesicherheit Europas an. Fast 60 Prozent der Finanzierungen des vergangenen Jahres flossen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Die EIB-Gruppe besteht aus der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Investitionsfonds. Ihr Ziel ist es, bis Ende dieses Jahrzehnts eine Billion Euro für Klimainvestitionen zu mobilisieren, und sie ist auf gutem Weg dorthin.

In Polen vergab die EIB-Gruppe 2023 fast 5,1 Milliarden Euro – mehr als die Hälfte davon für klimafreundliche Projekte. Die Finanzierungen für die Energiewende des Landes beliefen sich 2023 auf 1,78 Milliarden Euro. Die Gruppe wird in Kürze die Ergebnisse ihrer Aktivität in Polen für das Jahr 2024 veröffentlichen.