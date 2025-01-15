Frankreich: EIB und Société Générale wollen gemeinsam bis zu 8 Mrd. Euro an Windkraft-Investitionen anstoßen

©maxpro/ Shutterstock

Société Générale erhält Rückgarantie der EIB über 500 Mio. Euro für ein neues Bankgarantie-Portfolio von bis zu 1 Mrd. Euro, das in der Realwirtschaft 8 Mrd. Euro an Investitionen anschieben soll

Vereinbarung ist Teil des 5-Mrd.-Euro-Windkraftpakets der EIB zur Förderung europäischer Windenergie-Produzenten und Beschleunigung der grünen Wende

Rückgarantie ist über das InvestEU-Programm abgesichert, mit dem die EU bis 2027 Investitionen von über 372 Mrd. Euro mobilisieren will

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Société Générale haben eine neue Vereinbarung abgeschlossen, um Investitionen von bis zu 8 Milliarden Euro in der europäischen Windkraftbranche anzustoßen. Dabei nutzt die Société Générale eine Rückgarantie der EIB über 500 Millionen Euro, um ein neues Portfolio von Bankgarantien im Umfang von bis zu 1 Milliarde Euro aufzubauen.

Diese Garantien sollen EU-weit neue Investitionen in Windparks sowie deren Lieferketten und Netzanbindung unterstützen. Die Hebelwirkung der EIB-Rückgarantie dürfte zusätzliche Mittel von anderen Investoren mobilisieren, um die Windkraftproduktion zu steigern und den Bau neuer Windkraftanlagen zu beschleunigen. Das soll Investitionen in der Realwirtschaft ankurbeln.

Die Vereinbarung ist Teil des Fünf-Milliarden-Euro-Windkraftpakets der EIB, eines Investitionsprogramms, das die EIB 2023 auf der COP28 angekündigt hatte und im Juli und Oktober 2024 in Deutschland bzw. Italien lancierte. Damit die EU bis 2030 einen Anteil von mindestens 45 Prozent an erneuerbaren Energien erreichen kann, muss die installierte Windenergiekapazität um 117 Gigawatt erhöht werden. Die Windkraft-Initiative der EIB soll den Bau von 32 Gigawatt ermöglichen. Sie ist ein Schlüsselelement des europäischen Windkraftpakets, insbesondere des Aktionsplans, den die Europäische Kommission im Oktober 2023 vorlegte.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Windenergie ist für Europas Energieunabhängigkeit unverzichtbar. Die Produzenten stehen jedoch aktuell vor erheblichen Herausforderungen. Dazu gehören hohe Kosten, die schwankende Nachfrage, langwierige Genehmigungsverfahren, gestörte Lieferketten und ein intensiver globaler Wettbewerb. Unsere Vereinbarung zeigt, dass die Risikoteilungsinstrumente der EIB diese Hürden wirksam beseitigen und die Umsetzung von Projekten ermöglichen, die die grüne Wende vorantreiben, die Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft unterstützen und die Industrie wettbewerbsfähiger machen.“

Anne-Christine Champion, Co-Head of Global Banking & Investor Solutions bei der Société Générale: „Umfang und Geschwindigkeit der Investitionen, die zur Anpassung unserer Volkswirtschaften erforderlich sind, waren noch nie so groß wie heute. Der Windkraftsektor ist bislang eine europäische Erfolgsgeschichte, doch gibt es weiterhin Probleme in der Lieferkette. Die Société Générale investiert mit innovativen Lösungen und Partnerschaften in die Zukunft. Die Vereinbarung mit der EIB zeigt, wie öffentliche und private Stakeholder gemeinsam eine positive und nachhaltige Energiewende unterstützen können.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Damit fördert die Bank ein gerechtes Wachstum, um die Lebensstandards anzugleichen.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint alle bisherigen EU-Instrumente zur Förderung von Investitionsprojekten in Europa unter einem Dach und macht ihre Finanzierung dadurch einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Die Europäische Kommission legte im Oktober 2023 das europäische Windkraftpaket vor, um die besonderen Herausforderungen des Windsektors zu bewältigen. Dazu gehören unter anderem die unzureichende und unsichere Nachfrage, langsame und komplexe Genehmigungsverfahren, der fehlende Zugang zu Rohstoffen sowie die hohe Inflation und gestiegene Rohstoffpreise. In einem speziellen Aktionsplan hat die Kommission eine Reihe von Initiativen vorgestellt, die Genehmigungsverfahren, die Gestaltung von Auktionen, Kompetenzen und den Zugang zu Finanzmitteln betreffen. Damit will sie sicherstellen, dass die Industrie beim Übergang zu sauberer Energie wettbewerbsfähig und die Windenergie eine europäische Erfolgsgeschichte bleibt. Als Teil dieses Plans brachte die Europäische Investitionsbank im Juli 2024 eine Fünf-Milliarden-Euro-Initiative auf den Weg, um europäische Hersteller von Windkraftanlagen zu unterstützen.

Die Société Générale ist eine europäische Top-Tier-Bank mit mehr als 126 000 Beschäftigten. Sie betreut rund 25 Millionen Kundinnen und Kunden in 65 Ländern weltweit. Seit 160 Jahren unterstützen wir die Entwicklung unserer Volkswirtschaften und bieten unseren Firmen-, institutionellen und Privatkunden eine breite Palette von Beratungsleistungen und Finanzlösungen mit Mehrwert. Unsere langjährigen und vertrauensvollen Partnerschaften mit Kundinnen und Kunden, unser erstklassiges Know-how, unsere einzigartigen Innovationen, unsere ESG-Kompetenz und unsere breite Marktpräsenz sind Teil unserer DNA und dienen unserem wichtigsten Ziel – der Schaffung eines nachhaltigen Mehrwerts für alle unsere Stakeholder.

Die Gruppe hat drei komplementäre Geschäftsbereiche mit ESG-Angeboten für alle Kundinnen und Kunden:

Retail Banking, Private Banking und Versicherungen in Frankreich, mit der führenden Retailbank SG, einem Premium-Angebot im Private Banking und der BoursoBank, dem französischen Marktführer im Online-Banking

mit der führenden Retailbank SG, einem Premium-Angebot im Private Banking und der BoursoBank, dem französischen Marktführer im Online-Banking Global Banking und Investor Solutions, eine Top-Tier-Wholesale-Bank, die maßgeschneiderte Lösungen für Großunternehmen und Investoren anbietet und bei Derivaten, strukturierten Finanzierungen und ESG weltweit führend ist

eine Top-Tier-Wholesale-Bank, die maßgeschneiderte Lösungen für Großunternehmen und Investoren anbietet und bei Derivaten, strukturierten Finanzierungen und ESG weltweit führend ist Mobilität, internationales Retail Banking und Finanzdienstleistungen, darunter fallen etablierte Universalbanken (in Tschechien, Rumänien und mehreren afrikanischen Ländern), Ayvens (die neue Marke ALD I LeasePlan), ein Global Player für nachhaltige Mobilität, sowie spezialisierte Finanzierungsaktivitäten

Die Société Générale will gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden eine bessere und nachhaltige Zukunft aufbauen und ein führender Partner für die grüne Wende und nachhaltige Entwicklung sein. Die Gruppe ist in den wichtigsten Nachhaltigkeitsindizes vertreten: DJSI (Europe), FTSE4Good (Global und Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe und Eurozone), STOXX ESG Leaders-Indizes und MSCI Low Carbon Leaders Index (World und Europe).