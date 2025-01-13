Frankreich: EIB finanziert Neubau und Sanierung von Schulen und öffentlichen Gebäuden im Departement Calvados

EIB

EIB-Kredit von bis zu 110 Mio. Euro über 25 Jahre für Sekundarschulen und öffentliche Gebäude des Departements

Höhere Energieeffizienz senkt CO 2 -Emissionen und Betriebskosten

Erster Kredit der EIB an das Departement Calvados

Die EIB und das französische Departement Calvados haben einen Kredit über bis zu 110 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 25 Jahren unterzeichnet. Mit dem Geld soll die Schulinfrastruktur für die Sekundarstufe I modernisiert und an die Entwicklung der Schülerzahlen angepasst werden, um die Qualität der schulischen Bildung zu steigern.

Die Mittel helfen dem Departement, die Qualität der Schulinfrastruktur und der Gebäude bestimmter öffentlicher Einrichtungen des Departements zu erhöhen, darunter die Kinderkrippe in Caen, das Schloss in Bénouville, die Museen und archäologischen Stätten sowie mehrere Maisons des Solidarités (Anlaufstellen für Empfänger von Sozialleistungen) und das Haus der Natur in Sallenelles. Das Projekt umfasst außerdem Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen und die Begrünung der Pausenhöfe.

Die Arbeiten verbessern die Energieeffizienz der Gebäude deutlich, sodass sie Emissionsziele erreichen und Betriebskosten einsparen können. Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sind ebenfalls vorgesehen.

Das Projekt ist Teil des Investitionsprogramms „Calvados Vision 2030“, das die grüne Wende gemäß der CO 2 -Strategie des Departements voranbringen soll.

Die Bauarbeiten umfassen die Sanierung und den Ausbau mehrerer Sekundarschulen für rund 4 500 Schülerinnen und Schüler sowie weiterer Bildungs-, Kultur- und Sozialeinrichtungen. Unter anderem werden noch mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel durch CO 2 -arme grüne Alternativen und die vorhandene Beleuchtung durch LED-Lampen ersetzt, um den Klimawandel einzudämmen.

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der EIB: „Die Förderung von Bildungsinvestitionen gehört zu den wichtigsten Prioritäten der EIB als Bank der EU. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Departement Calvados, dem wir erstmals bei der Finanzierung öffentlicher Infrastruktur zur Seite stehen. Die energetische Sanierung und die geringeren Betriebskosten tragen zu einer CO 2 -ärmeren Zukunft der vom Departement verwalteten Einrichtungen bei.“

Jean Léonce-Dupont, Präsident des Departements Calvados: „Der langfristige Kredit der EIB ermöglicht es dem Departement, seine Investitionen im Bildungsbereich und seine strategischen Immobilienprojekte zu optimalen Finanzierungskonditionen zum Erfolg zu führen. Durch die Zusammenarbeit können wir die Finanzierung eines Teils unseres mehrjährigen Investitionsplans diversifizieren, der auch den Bildungssektor betrifft. Der Kredit hat den Vorteil, dass er flexibel ist und sich an die aktuelle schwierige Haushaltslage anpasst. Gleichzeitig zwingt er uns, die aufgenommenen Mittel für nachhaltige Investitionen zu verwenden, was gut ist und was wir ohnehin müssen.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. Sie vergibt langfristige Finanzierungen für Projekte, die den Kernzielen der EU entsprechen. 2023 stellte die EIB in Frankreich über 900 Millionen Euro für Investitionen in den Bildungssektor bereit. Damit hat sie ihre Unterstützung in diesem Prioritätsbereich deutlich erhöht. Die Bank finanziert öffentliche und private Bildungsinfrastruktur von Vorschulen bis hin zu Hochschulen. Zuletzt förderte sie in sieben Departements Bau- und Sanierungsvorhaben für Schulen der Sekundarstufe I (Collèges), darunter in den Departements Seine-Maritime in der Region Normandie. Im Hochschulbereich finanzierte sie die Modernisierung der CentraleSupélec in Saclay, der École Polytechnique in Palaiseau und der INSEAD in Fontainebleau.