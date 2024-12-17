Dänemark: EIB-Kredit über 120 Mio. Euro an Demant für die Entwicklung von Hörgeräten

Demant

EIB fördert Demants Forschung, Entwicklung und Innovation für Hörgeräte der nächsten Generation

Kredit stärkt die Forschungs- und Innovationskapazitäten der europäischen Industrie und unterstützt technologischen Fortschritt bei Hörgeräten

Investitionen betreffen Demants Standorte in Polen und Dänemark

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem dänischen Hörgerätehersteller Demant A/S einen Kredit über 120 Millionen Euro bereit. Mit dem Geld finanziert das innovative Unternehmen seine Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) für neue Hörgeräte, die die Lebensqualität von Menschen mit Hörverlust verbessern. Demant verwendet den Kredit für die Weiterentwicklung von Hörgeräten der nächsten Generation. Dabei knüpft der Hörgerätehersteller an seine früheren FEI-Programme an, die auch von der EIB kofinanziert wurden. Mit dem nunmehr fünften Kredit an Demant hat die EIB seit 2015 insgesamt 455 Millionen Euro für die Innovationsprogramme des Unternehmens zur Verfügung gestellt.

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „Diese Investitionen sind Musik in meinen Ohren. Hörgeräte sind wichtig für das Wohlbefinden vieler Europäerinnen und Europäer. Nicht nur, weil sie bei Hörminderung helfen, sondern auch, weil sie den Betroffenen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Auf diesem Gebiet mit führenden Unternehmen vertreten zu sein, ist für Europas Wettbewerbsfähigkeit und Know-how von enormem Vorteil.“

Mit seiner Forschung will Demant sein Hörgeräte-Portfolio erweitern. Dazu investiert das Unternehmen verstärkt in künstliche Intelligenz (KI), neuronale Netze und andere Technologien, um dem natürlichen Hören näher zu kommen und den Stromverbrauch zu minimieren. Im Fokus stehen auch eine bessere Wiederaufladbarkeit und Konnektivität.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen, tragen zu Frieden und Sicherheit bei und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. Dank ihres AAA-Ratings kann die EIB-Gruppe günstig Kapital an den globalen Märkten aufnehmen, was ihren Kunden innerhalb und außerhalb der Europäischen Union zugutekommt. Die Gruppe wendet höchste ESG-Standards an und hat eine Gesamtkapitalquote von 32 Prozent. Im vergangenen Jahr stellte die Bank über eine Milliarde Euro an Krediten für dänische Projekte in Bereichen wie Dienstleistungen, Industrie und KMU bereit.

Demant A/S ist ein weltweit führender Hörgerätekonzern, der seit 1904 auf einer Tradition von Pflege, Gesundheit und Innovation aufbaut. Die Gruppe bietet innovative Technologien, Lösungen und Know-how, um das Hören der Menschen zu verbessern. Demant ist in allen Bereichen – von der Hörversorgung über Hörgeräte bis hin zu Diagnosegeräten und Dienstleistungen – tätig. Die Gruppe mit Hauptsitz in Dänemark und weltweit mehr als 21 000 Beschäftigten ist in 130 Ländern tätig, wo sie lebensverändernde Hörgesundheit schafft.