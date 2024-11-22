DEMANT - HEARING AIDS RDI

The project concerns RDI investments of Demant, based in Denmark. The project further builds on a regional cluster of excellence in hearing aid technology based around Copenhagen. The company's R&D intensity above sector average contributes positively towards the EU's 3% R&D intensity target. EIB's involvement will help to ensure that the important benefits of bringing novel hearing aid solutions entailed under this project come to fruition in a timely manner. The products and services developed as a result of the project will improve the possibilities of social inclusion, therefore the social value of the project is considered to be positive and over and above the financial return.





EIB's contribution to the project stems from the flexible terms of the loan and helping to crowd-in other financiers, thereby facilitating its full financing and implementation.