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DEMANT - HEARING AIDS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 24.000.000 €
Dänemark : 96.000.000 €
Industrie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2024 : 24.000.000 €
28/11/2024 : 96.000.000 €
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Related public register
17/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEMANT - HEARING AIDS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB-Kredit über 120 Mio. Euro an Demant für die Entwicklung von Hörgeräten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Dezember 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2024
20240051
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEMANT - HEARING AIDS RDI
DEMANT A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 263 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter's research, development and innovation (RDI) investments to develop new technology hearing aids.

The RDI activities focus on innovative solutions in hearing and acoustic technology.

Additionality and Impact

The project concerns RDI investments of Demant, based in Denmark. The project further builds on a regional cluster of excellence in hearing aid technology based around Copenhagen. The company's R&D intensity above sector average contributes positively towards the EU's 3% R&D intensity target. EIB's involvement will help to ensure that the important benefits of bringing novel hearing aid solutions entailed under this project come to fruition in a timely manner. The products and services developed as a result of the project will improve the possibilities of social inclusion, therefore the social value of the project is considered to be positive and over and above the financial return.


EIB's contribution to the project stems from the flexible terms of the loan and helping to crowd-in other financiers, thereby facilitating its full financing and implementation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed as per EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank's services during the project due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that it is subject to EU public procurement legislation then the promoter will have to comply to those rules and the European Commission will be informed accordingly.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
22 November 2024
28 November 2024
Weitere Unterlagen
17/12/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEMANT - HEARING AIDS RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB-Kredit über 120 Mio. Euro an Demant für die Entwicklung von Hörgeräten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEMANT - HEARING AIDS RDI
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238657085
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20240051
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB-Kredit über 120 Mio. Euro an Demant für die Entwicklung von Hörgeräten

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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