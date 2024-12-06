EIB vergibt über 60 Mio. Euro für Straßen und ÖPNV in der Ukraine

EIB

EU-garantierte Kredite von über 60 Mio. Euro für kritische Infrastruktur in der Ukraine ausgezahlt

Kriegsbeschädigte Autobahn M01 wird instand gesetzt; Kyjiw, Odessa und Sumy erhalten neue Busse, Oberleitungsbusse und Straßenbahnen

Kredit ist Teil des EIB-Solidaritätspakets, über das die Ukraine seit 2022 mehr als 2 Mrd. Euro erhalten hat

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt EU-garantierte Kredite von über 60 Millionen Euro für kritische Infrastruktur in der Ukraine bereit. Sie sind Teil des EIB-Solidaritätsprogramms für die Ukraine, das in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission aufgelegt wurde. Mit dem Geld sollen ein wichtiger Abschnitt der Autobahn M01 instand gesetzt und neues Material für den ÖPNV in Kyjiw, Odessa und Sumy angeschafft werden. Die EIB-Investition in widerstandsfähige, effiziente Infrastruktur unterstreicht, wie unverbrüchlich sich die EU für den Wiederaufbau in der Ukraine einsetzt.

43,48 Millionen Euro sind für die Instandsetzung des M01-Abschnitts Kyjiw–Tschernihiw–Nowi Jarylowytschi im Rahmen des Projekts „European Roads Ukraine II“ vorgesehen, das von der ukrainischen Behörde für Wiederaufbau und Infrastrukturentwicklung beaufsichtigt wird. Die Autobahn von Kyjiw in Richtung Norden nach Tschernihiw ist eine wichtige Achse des ukrainischen Straßennetzes, sowohl für den Binnenverkehr als auch für den internationalen Handel. Anfang 2022 nutzten vorrückende Streitkräfte diese Straße beim Versuch, Kyjiw zu besetzen, und verursachten erhebliche Schäden. Mit der Instandsetzung sollen Qualität und Sicherheit dieser Achse wieder hergestellt werden.

Weitere 17,25 Millionen Euro fließen in den öffentlichen Nahverkehr, um die Mobilität der Menschen und Unternehmen in ukrainischen Städten zu sichern. Mit dem Geld werden neue Fahrzeuge, aber auch Ersatzteile und Wartungsausrüstung für einen zuverlässigen, effizienten ÖPNV angeschafft. Kyjiw erhält neue Busse, in Odessa sollen künftig neue, in der Ukraine gebaute Straßenbahnen fahren, und Sumy bekommt neue Oberleitungsbusse. Die Flottenmodernisierung ist Teil des Projekts „Ukraine Urban Public Transport“, mit dem der ukrainische ÖPNV an EU-Standards herangeführt werden soll.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in der Ukraine: „Die Europäische Investitionsbank steht der Ukraine verlässlich zur Seite, vor allem wenn es um Wiederaufbau und Resilienz geht. Wir helfen mit EU-garantierten Krediten von über 60 Millionen Euro, kritische Infrastruktur instand zu setzen, von der kriegsgeschädigten M01 bis zum ÖPNV in Kyjiw, Odessa und Sumy. Dabei geht es nicht nur um wichtige Verkehrsverbindungen. Wir leisten konkrete Hilfe, die den Alltag der Menschen erleichtert, weil sie für Mobilität, Sicherheit und die Anbindung der Wirtschaft sorgt. Zusammen mit unseren ukrainischen Partnern und der Europäischen Kommission ebnen wir den Weg für eine stärkere, widerstandsfähigere Ukraine in sehr schwierigen Zeiten.“

Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für Wirtschaft und Produktivität, Umsetzung und Vereinfachung: „Die 60-Millionen-Euro-Finanzierung der EIB mit EU-Garantie hilft, kriegsbeschädigte kritische Verkehrsinfrastruktur in der Ukraine wieder instand zu setzen. Damit bewirkt sie konkret etwas im Lebensalltag der Menschen, weil sie die Mobilität innerhalb der Ukraine und den internationalen Handel mit Partnern erleichtert. Erneut beweist die EU, dass sie fest an der Seite der Ukraine steht.“

Hintergrund

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Als Teil von Team Europa arbeitet die EIB Global eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.