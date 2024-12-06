Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EIB vergibt über 60 Mio. Euro für Straßen und ÖPNV in der Ukraine

6 Dezember 2024
EIB
  • EU-garantierte Kredite von über 60 Mio. Euro für kritische Infrastruktur in der Ukraine ausgezahlt
  • Kriegsbeschädigte Autobahn M01 wird instand gesetzt; Kyjiw, Odessa und Sumy erhalten neue Busse, Oberleitungsbusse und Straßenbahnen
  • Kredit ist Teil des EIB-Solidaritätspakets, über das die Ukraine seit 2022 mehr als 2 Mrd. Euro erhalten hat

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt EU-garantierte Kredite von über 60 Millionen Euro für kritische Infrastruktur in der Ukraine bereit. Sie sind Teil des EIB-Solidaritätsprogramms für die Ukraine, das in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission aufgelegt wurde. Mit dem Geld sollen ein wichtiger Abschnitt der Autobahn M01 instand gesetzt und neues Material für den ÖPNV in Kyjiw, Odessa und Sumy angeschafft werden. Die EIB-Investition in widerstandsfähige, effiziente Infrastruktur unterstreicht, wie unverbrüchlich sich die EU für den Wiederaufbau in der Ukraine einsetzt.

43,48 Millionen Euro sind für die Instandsetzung des M01-Abschnitts Kyjiw–Tschernihiw–Nowi Jarylowytschi im Rahmen des Projekts „European Roads Ukraine II“ vorgesehen, das von der ukrainischen Behörde für Wiederaufbau und Infrastrukturentwicklung beaufsichtigt wird. Die Autobahn von Kyjiw in Richtung Norden nach Tschernihiw ist eine wichtige Achse des ukrainischen Straßennetzes, sowohl für den Binnenverkehr als auch für den internationalen Handel. Anfang 2022 nutzten vorrückende Streitkräfte diese Straße beim Versuch, Kyjiw zu besetzen, und verursachten erhebliche Schäden. Mit der Instandsetzung sollen Qualität und Sicherheit dieser Achse wieder hergestellt werden.

Weitere 17,25 Millionen Euro fließen in den öffentlichen Nahverkehr, um die Mobilität der Menschen und Unternehmen in ukrainischen Städten zu sichern. Mit dem Geld werden neue Fahrzeuge, aber auch Ersatzteile und Wartungsausrüstung für einen zuverlässigen, effizienten ÖPNV angeschafft. Kyjiw erhält neue Busse, in Odessa sollen künftig neue, in der Ukraine gebaute Straßenbahnen fahren, und Sumy bekommt neue Oberleitungsbusse. Die Flottenmodernisierung ist Teil des Projekts „Ukraine Urban Public Transport“, mit dem der ukrainische ÖPNV an EU-Standards herangeführt werden soll. 

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in der Ukraine: „Die Europäische Investitionsbank steht der Ukraine verlässlich zur Seite, vor allem wenn es um Wiederaufbau und Resilienz geht. Wir helfen mit EU-garantierten Krediten von über 60 Millionen Euro, kritische Infrastruktur instand zu setzen, von der kriegsgeschädigten M01 bis zum ÖPNV in Kyjiw, Odessa und Sumy. Dabei geht es nicht nur um wichtige Verkehrsverbindungen. Wir leisten konkrete Hilfe, die den Alltag der Menschen erleichtert, weil sie für Mobilität, Sicherheit und die Anbindung der Wirtschaft sorgt. Zusammen mit unseren ukrainischen Partnern und der Europäischen Kommission ebnen wir den Weg für eine stärkere, widerstandsfähigere Ukraine in sehr schwierigen Zeiten.“

Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für Wirtschaft und Produktivität, Umsetzung und Vereinfachung: „Die 60-Millionen-Euro-Finanzierung der EIB mit EU-Garantie hilft, kriegsbeschädigte kritische Verkehrsinfrastruktur in der Ukraine wieder instand zu setzen. Damit bewirkt sie konkret etwas im Lebensalltag der Menschen, weil sie die Mobilität innerhalb der Ukraine und den internationalen Handel mit Partnern erleichtert. Erneut beweist die EU, dass sie fest an der Seite der Ukraine steht.“

Hintergrund

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Als Teil von Team Europa arbeitet die EIB Global eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

EIB provides over €60 million to support road reconstruction and urban transport renewal in Ukraine
EIB provides over €60 million to support road reconstruction and urban transport renewal in Ukraine
EIB provides over €60 million to support road reconstruction and urban transport renewal in Ukraine
©EIB
Download original
EIB provides over €60 million to support road reconstruction and urban transport renewal in Ukraine
EIB provides over €60 million to support road reconstruction and urban transport renewal in Ukraine
EIB provides over €60 million to support road reconstruction and urban transport renewal in Ukraine
©EIB
Download original

Kontakt

Olga Sushytska

Press Office

Referenz

2024-492-DE

Teilen

Tags

  • Infrastruktur
  • Solidarity with Ukraine
  • Verkehr
  • Direktorium
  • Teresa Czerwińska
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
27 Dezember 2024

Ukraine: EIB stellt 55 Mio. Euro für Wiederaufbau sozialer Infrastruktur bereit

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt unter ihrem Wiederaufbauprogramm für die Ukraine 55 Millionen Euro für Krankenhäuser, Sozialwohnungen, Bildungseinrichtungen, Wärme- und Wassernetze, die Abfallentsorgung und andere kritische Infrastruktur bereit. Die Arbeiten laufen 2025 an. Der durch eine EU-Garantie besicherte Kredit kann für 151 Projekte verwendet werden, die in den Oblasten Winnyzja, Dnipropetrowsk, Schytomyr, Kyjiw, Kirowohrad, Mykolajiw, Odessa, Poltawa, Sumy, Charkiw, Tscherkassy und Tschernihiw geplant sind. Die Finanzierung ist Teil des Solidaritätspakets für die Ukraine, das die EIB mit der Europäischen Kommission geschnürt hat. Damit bekräftigt die EU ihre unverbrüchliche Unterstützung für die Ukraine.

Solidarity with Ukraine Gesundheit und Life Sciences Wasser-/Abwassermanagement Direktorium Teresa Czerwińska Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
12 Oktober 2023

EIB vergibt 30 Mio. Euro für Projekte in der kriegszerstörten Ukraine

Auf der Jahrestagung von Weltbank und IWF in Marrakesch haben EIB-Präsident Werner Hoyer und EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska dem ukrainischen Finanzminister Serhii Marchenko die Auszahlung weiterer 30,7 Millionen Euro aus dem Solidaritätspaket der Bank für die Ukraine bestätigt. Die Finanzierung ist durch eine EU-Garantie besichert und soll helfen, die kommunale Infrastruktur und den öffentlichen Nahverkehr im Land nachhaltig wiederaufzubauen. Zudem geht der Kredit mit einer Zusage für weitere finanzielle Unterstützung bis Jahresende einher.

Institutional Solidarity with Ukraine Direktorium Teresa Czerwińska Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.