Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EIB beteiligt sich mit 80 Mio. US-Dollar am afrikanischen Pembani Remgro Infrastructure Fund II – für resiliente Infrastruktur und neue Jobs

5 Dezember 2024
  • Bislang größte Kapitalzusage der EIB für einen afrikanischen Fonds
  • Fokus liegt auf Klimaschutz, Beschäftigung, Energiewende und Digitalisierung
  • Beteiligung steht in Einklang mit der Global-Gateway-Strategie der EU, die Afrikas Infrastruktur fördern will

Die Europäische Investitionsbank (EIB) übernimmt eine Kapitalbeteiligung von 80 Millionen US-Dollar am Pembani Remgro Infrastructure Fund II (PRIF II), um Infrastrukturprojekte in Afrika südlich der Sahara zu finanzieren. Das wurde auf dem Africa Investment Forum angekündigt. Finanziert werden Initiativen in den Bereichen erneuerbare Energien, digitale Infrastruktur und Verkehr, die den Klimaschutz, ökologische Nachhaltigkeit sowie die lokale Wirtschaft und Gemeinschaft fördern.

In Afrika klafft im Infrastrukturbereich eine jährliche Finanzierungslücke von 100 Milliarden US-Dollar, die das Wachstum bremst und den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen einschränkt. Trotz seines Potenzials an erneuerbaren Energien erhält Afrika nur zwei Prozent der weltweiten Investitionen in saubere Energien. Der PRIF II investiert in Klimaprojekte, die mit dem Klimabank-Fahrplan der EIB in Einklang stehen. Unterstützt werden auch Projekte, die die Verkehrsanbindung verbessern und einen gerechten Zugang zu einer sicheren und erschwinglichen digitalen Infrastruktur gewährleisten. Das soll zur nachhaltigen Entwicklung auf dem gesamten Kontinent beitragen.

Der Fonds wird als Erstes in den Aufbau einer panafrikanischen Plattform von Rechenzentren investieren, um die digitale Konnektivität zu verbessern und die digitale Kluft zu überwinden. In Afrika haben noch immer 900 Millionen Menschen keinen Zugang zum Internet.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Dies ist die bislang größte Kapitalzusage der EIB für einen afrikanischen Fonds und ein Beleg für unser Engagement in Afrika. Unsere Beteiligung von 80 Millionen US-Dollar am Pembani Remgro Infrastructure Fund II wird helfen, wichtige Aufgaben anzugehen. Dazu gehören saubere Energie, der digitale Zugang, Verkehrsanbindungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Stärkung von Partnerschaften wie dieser ist der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft.“

Herc van Wyk, CEO des PRIF II: „Wir begrüßen die EIB als wichtigen Investitionspartner und freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft zur Deckung des afrikanischen Infrastrukturbedarfs.“

Der Fonds soll 1 400 Vollzeitstellen schaffen und sich auf Projekte konzentrieren, die gerechtes Wachstum fördern. Er erfüllt die globalen Umwelt- und Sozialstandards und will sich für die 2X Challenge qualifizieren, indem er sich für Gendergerechtigkeit einsetzt und Chancen für Frauen sowie junge Unternehmerinnen und Unternehmer schafft.

Die Beteiligung der EIB ermöglicht es dem Fondsmanager, zusätzliche private und öffentliche Mittel zu mobilisieren und sein Zielvolumen dank Kapitalzusagen von insgesamt 355 Millionen US-Dollar zu übertreffen. Dadurch kann der Fonds vor Ort wirkungsstarke Projekte finanzieren.

Mit ihrer Kapitalbeteiligung leistet die EIB einen wichtigen Beitrag zur Global-Gateway-Strategie, mit der die EU bis 2027 weltweit Infrastrukturinvestitionen von 300 Milliarden Euro anstoßen will, die Hälfte davon in Afrika.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Als Teil von Team Europa arbeitet die EIB Global eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

@EIB
@EIB

Projektübersicht

PEMBANI REMGRO INFRASTRUCTURE FUND II

Generalist infrastructure fund targeting equity investments in infrastructure assets in Africa.

Unterzeichnet | 17/02/2023

Kontakt

Driss Charrier-Rachidi

Anne-Cécile Auguin

Press Office

Referenz

2024-490-DE

Teilen

Tags

  • Infrastruktur
  • KMU
  • Digitales und Telekommunikation
  • Ambroise FAYOLLE
  • Direktorium
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
27 Februar 2025

EIB beteiligt sich an 750 Mio. US-Dollar schwerem Fonds für klimaresiliente Infrastruktur der Africa Finance Corporation

Die Europäische Investitionsbank (EIB) beteiligt sich am neuen 750 Millionen US-Dollar schweren Infrastructure Climate Resilient Fund (ICRF) der Africa Finance Corporation (AFC). Ziel dieser wegweisenden Initiative ist es, in Afrika die Anpassung an den Klimawandel und den Aufbau nachhaltiger Infrastruktur zu beschleunigen.

Infrastruktur Klima Ambroise FAYOLLE Klimaschutz Direktorium Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
28 Juli 2016

Investitionsoffensive für Europa: EIB investiert in den SUSI Renewable Energy Fund II

Die EIB und Sustainable Sàrl, eine Tochtergesellschaft der SUSI Partners AG (SUSI), haben kürzlich die Zeichnungserklärung zur Investition von bis zu 62 Millionen Euro in den SUSI Renewable Energy Fund II (SUSI RE II) unterzeichnet. Die Investition wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen garantiert.  

InvestEU EFSI-Wirkung Kreislaufwirtschaft Europäische Union Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.