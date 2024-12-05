EIB beteiligt sich mit 80 Mio. US-Dollar am afrikanischen Pembani Remgro Infrastructure Fund II – für resiliente Infrastruktur und neue Jobs

Bislang größte Kapitalzusage der EIB für einen afrikanischen Fonds

Fokus liegt auf Klimaschutz, Beschäftigung, Energiewende und Digitalisierung

Beteiligung steht in Einklang mit der Global-Gateway-Strategie der EU, die Afrikas Infrastruktur fördern will

Die Europäische Investitionsbank (EIB) übernimmt eine Kapitalbeteiligung von 80 Millionen US-Dollar am Pembani Remgro Infrastructure Fund II (PRIF II), um Infrastrukturprojekte in Afrika südlich der Sahara zu finanzieren. Das wurde auf dem Africa Investment Forum angekündigt. Finanziert werden Initiativen in den Bereichen erneuerbare Energien, digitale Infrastruktur und Verkehr, die den Klimaschutz, ökologische Nachhaltigkeit sowie die lokale Wirtschaft und Gemeinschaft fördern.

In Afrika klafft im Infrastrukturbereich eine jährliche Finanzierungslücke von 100 Milliarden US-Dollar, die das Wachstum bremst und den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen einschränkt. Trotz seines Potenzials an erneuerbaren Energien erhält Afrika nur zwei Prozent der weltweiten Investitionen in saubere Energien. Der PRIF II investiert in Klimaprojekte, die mit dem Klimabank-Fahrplan der EIB in Einklang stehen. Unterstützt werden auch Projekte, die die Verkehrsanbindung verbessern und einen gerechten Zugang zu einer sicheren und erschwinglichen digitalen Infrastruktur gewährleisten. Das soll zur nachhaltigen Entwicklung auf dem gesamten Kontinent beitragen.

Der Fonds wird als Erstes in den Aufbau einer panafrikanischen Plattform von Rechenzentren investieren, um die digitale Konnektivität zu verbessern und die digitale Kluft zu überwinden. In Afrika haben noch immer 900 Millionen Menschen keinen Zugang zum Internet.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Dies ist die bislang größte Kapitalzusage der EIB für einen afrikanischen Fonds und ein Beleg für unser Engagement in Afrika. Unsere Beteiligung von 80 Millionen US-Dollar am Pembani Remgro Infrastructure Fund II wird helfen, wichtige Aufgaben anzugehen. Dazu gehören saubere Energie, der digitale Zugang, Verkehrsanbindungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Stärkung von Partnerschaften wie dieser ist der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft.“

Herc van Wyk, CEO des PRIF II: „Wir begrüßen die EIB als wichtigen Investitionspartner und freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft zur Deckung des afrikanischen Infrastrukturbedarfs.“

Der Fonds soll 1 400 Vollzeitstellen schaffen und sich auf Projekte konzentrieren, die gerechtes Wachstum fördern. Er erfüllt die globalen Umwelt- und Sozialstandards und will sich für die 2X Challenge qualifizieren, indem er sich für Gendergerechtigkeit einsetzt und Chancen für Frauen sowie junge Unternehmerinnen und Unternehmer schafft.

Die Beteiligung der EIB ermöglicht es dem Fondsmanager, zusätzliche private und öffentliche Mittel zu mobilisieren und sein Zielvolumen dank Kapitalzusagen von insgesamt 355 Millionen US-Dollar zu übertreffen. Dadurch kann der Fonds vor Ort wirkungsstarke Projekte finanzieren.

Mit ihrer Kapitalbeteiligung leistet die EIB einen wichtigen Beitrag zur Global-Gateway-Strategie, mit der die EU bis 2027 weltweit Infrastrukturinvestitionen von 300 Milliarden Euro anstoßen will, die Hälfte davon in Afrika.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Als Teil von Team Europa arbeitet die EIB Global eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.