Spanien: EIB unterstützt Satellitennetz-Ausbau von Sateliot mit 30 Mio. Euro für IoT-Konnektivität in Gebieten mit geringer Netzabdeckung

Spanisches Start-up Sateliot baut Netz von über 100 Kleinsatelliten mit globaler Reichweite auf, um bislang unversorgte Gebiete abzudecken

Erste Venture-Debt-Finanzierung der EIB mit einem spanischen Weltraumunternehmen und im Bereich Satellitenkommunikation

EIB hilft europäischen Start-ups bei der Entwicklung modernster Weltraumtechnologien und ‑lösungen

Kredit ist über das InvestEU-Programm abgesichert, das öffentliche und private Finanzierungen für EU-Ziele mobilisiert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem spanischen Unternehmen Sateliot einen Kredit über 30 Millionen Euro unterzeichnet. Sateliot will mit dem Geld ein Netz von über 100 LEO-Satelliten (Low Earth Orbit, LEO) aufbauen, die weltweit Verbindungen zu IoT-Geräten ermöglichen.

Das Start-up mit Sitz in Barcelona ist ein Pionier in der Satellitenkommunikation und in der europäischen „New-Space“-Industrie, in der der Privatsektor die Erforschung und Kommerzialisierung des Weltraums vorantreibt.

Sateliot baut in einer niedrigen Erdumlaufbahn ein Netz von Satelliten auf, die wie Mobilfunkmasten funktionieren und über acht Millionen Geräte in ländlichen, ozeanischen und anderen abgelegenen Regionen mit der 5G-Narrowband-IoT-Technologie anbinden werden. Klassische Mobilfunkbetreiber können durch diese Satellitenkonstellation die Abdeckung ihrer terrestrischen IoT-Netze auf noch unversorgte Gebiete ausweiten.

Das von der EIB mitfinanzierte Projekt verbessert die Weltraumkonnektivität der EU und ermöglicht kostengünstiges, IoT-basiertes Asset Monitoring in Bereichen wie Land- und Viehwirtschaft, Fischerei, Management von Schutzgebieten und Brandbekämpfung.

EIB-Vizepräsident Robert de Groot: „Mit diesem Kredit unterstreicht die EIB ihr Engagement für Innovation und Entwicklung im europäischen Weltraumsektor. Sie fördert damit die digitale Wende und – unter ihrer Strategischen Europäischen Sicherheitsinitiative – die strategische Autonomie der EU in den Bereichen Weltraum und globale Konnektivität.

Das Projekt stärkt das europäische New-Space-Ökosystem und beschleunigt die Digitalisierung, indem es Konnektivität für Millionen nicht verbundener Geräte in abgelegenen Gebieten schafft, die nicht durch terrestrische IoT-Netze abgedeckt sind. Es ermöglicht auch Sicherheitsanwendungen wie Aufklärung und Überwachung, Grenzschutz und Grenzkontrolle sowie die Überwachung von Sicherheitsinfrastruktur.

Der EIB-Kredit wird durch InvestEU abgesichert. Mit diesem europäischen Flaggschiffprogramm will die EU im Zeitraum 2021–2027 öffentliche und private Finanzierungen von mehr als 372 Milliarden Euro für ihre Ziele mobilisieren.

Jaume Sanpera, CEO und Mitgründer von Sateliot: „Der EIB-Kredit ergänzt Finanzierungen, die wir bereits von großen Investorengruppen und anderen Banken und Institutionen erhalten haben, und verleiht unserem Projekt enormen Schub. Mit dem Geld können wir die nächste Phase unserer Konstellation vorantreiben. Parallel dazu erzielen wir 2025 erste Einnahmen mit den vier Satelliten, die wir bereits im Orbit haben und die nächstes Jahr den kommerziellen Betrieb aufnehmen.“

Die EIB-Gruppe und die europäische Weltraumindustrie

Durch ihre historischen Flaggschiffprogramme Copernicus und Galileo verfügt die Europäische Union über eigene Weltraumkapazitäten. Außerdem fördert sie die europäische New-Space-Industrie mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten. Der Europäische Investitionsfonds (EIF) unterstützt mit mehreren Initiativen wie InnovFin Space Equity Pilot und CASSINI Risikokapitalfonds, die in europäische Weltraumunternehmen in der Frühphase investieren.

Zudem weitet die EIB derzeit ihre Venture-Debt- und Scale-up-Finanzierungen für hochinnovative Weltraumunternehmen aus. Mit Unterstützung der Europäischen Kommission bietet die EIB auch eigenkapitalähnliche Venture-Debt-Darlehen für Weltraumunternehmen in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase an. Seit 2020 ist die Bank ein wichtiger Geldgeber für neue Weltraumtechnologien in der Europäischen Union. In letzter Zeit vergab sie insgesamt 90 Millionen Euro für New-Space-Pioniere wie Spire Global, D-Orbit, EnduroSat, Kayrros, Gomspace und LeafSpace. Der Kredit an Sateliot wird unter dem thematischen Investitionsfenster des InvestEU-Programms der Europäischen Kommission besichert und ist für die EIB die jüngste Finanzierung in ihrem diversifizierten New-Space-Portfolio. Außerdem ist Sateliot das erste New-Space-Unternehmen in Spanien, das die Bank mit Venture Debt unterstützt, und zugleich ihr erstes Unternehmen im Segment Kommunikationstechnologie.

Neben Finanzierungen bietet EIB-Gruppe zusammen mit der Europäischen Kommission auch Beratungsdienste für New-Space-Unternehmen an. Ihr Beratungsteam hat eine Marktbewertung des europäischen Weltraumsektors erstellt und das Space Finance Lab ins Leben gerufen, das Weltraumunternehmen und Investoren zusammenbringt. 2022 veröffentlichte die EIB zusammen mit der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA) den ersten Bericht über Investitionen in globale Satellitennavigationssysteme. Und 2024 unterzeichnete sie mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Europäischen Kommission eine Vereinbarung für eine engere Zusammenarbeit in diesem Sektor.

Die Finanzierung leistet auch einen Beitrag zur Strategischen Europäischen Sicherheitsinitiative (SESI) der EIB. Mehr Informationen zur SESI

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die den Zielen der EU dienen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, bestehend aus der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), unterzeichnete in Spanien 2023 Finanzierungen von 11,4 Milliarden Euro. Davon sind etwa 6,8 Milliarden Euro für Klima- und Nachhaltigkeitsprojekte bestimmt. Insgesamt unterzeichnete die EIB-Gruppe 2023 neue Finanzierungen von 88 Milliarden Euro.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in den Mitgliedstaaten unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Sateliot

Sateliot ist der erste Anbieter von Satellitenkommunikation, der eine konstante globale 5G-Konnektivität für alle Elemente des Internets der Dinge (IoT) bietet. Mit seiner Konstellation modernster Nanosatelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn, die wie Mobilfunkmasten im Weltraum funktionieren, ist Sateliot der ideale Partner für große Telekommunikationsunternehmen. Er bietet ihnen die notwendige Infrastruktur, um die Abdeckung auf Bereiche auszudehnen, die sie mit terrestrischen Technologien nicht erreichen. Weitere Informationen sind auf der Website von Sateliot sowie auf Twitter und LinkedIn abrufbar.