Lettland: EIB unterstützt letzten Bauabschnitt für neuen Universitätscampus in Riga

University of Latvia

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der Universität Lettlands eine Finanzierung über 25 Millionen Euro für den dritten Bauabschnitt des neuen Universitätscampus in Riga unterzeichnet. Dort will die Universität die meisten ihrer Bereiche auf einem Campus zusammenführen und moderne Einrichtungen für Lehre und Forschung bieten.

Zum Bauprogramm gehören zwei neue Einrichtungen – das Institut für Gesundheitswissenschaften („House of Health“) und das Institut für Sportwissenschaft („House of Sports“). Das Institut für Gesundheitswissenschaften umfasst die Lehr- und Forschungseinrichtungen der Fakultäten für Medizin, Biologie, Physik und Chemie sowie eine Ambulanz. Zum Institut für Sportwissenschaft gehören Sportanlagen, die die Studierenden im Rahmen ihrer Studiengänge und für Freizeitaktivitäten nutzen können.

Der Campus in Riga ist als „Grüne Universität“ geplant. Danach sollen alle Neubauten die höchstmögliche Energieeffizienz erreichen und damit die Standards für Niedrigstenergiegebäude übertreffen. Die Europäische Plattform für Investitionsberatung hat bei der Ausarbeitung des Geschäfts- und Finanzplans für den Campusausbau geholfen.

Mit der Finanzierung fördert die EIB ihren Zielen entsprechend Innovation, Digitales und Humankapital sowie ökologische Nachhaltigkeit. Die Bank hatte zuvor bereits einen Kredit für das neue Institut für Geistes- und Sozialwissenschaften („House of Letters“) vergeben und finanziert mit EU-Zuschüssen auch den Bau des Instituts für Naturwissenschaften („House of Nature“) und des Instituts für Wissenschaften („House of Science“).

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Lettland: „Mit dem neuen Campus kann die Universität Lettlands ihre Position in der Hochschullandschaft weiter stärken. Wir unterstützen ihre Expansionsstrategie und tragen damit in der Region zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung bei. Gleichzeitig fördern wir die ökologische Nachhaltigkeit der Universität Lettlands als ‚Grüne Universität‘.“

Gundars Bērziņš, Rektor der Universität Lettlands: „Es ist großartig, dass unsere Universität künftig einen gemeinsamen Campus hat. Denn das fördert den aktiven Austausch von Ideen und Wissen zwischen Forschenden und Studierenden verschiedener Richtungen. Die Zukunftspläne für das Akademische Zentrum sind ehrgeizig, und für die Umsetzung braucht es Zeit und Geld. Wir sind ausgesprochen froh über die Zusammenarbeit mit der EIB. Denn ihre Unterstützung für die nächste Bauphase bedeutet, dass sie unsere Entwicklungspläne positiv bewertet.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Damit fördert die Bank ein gerechtes Wachstum, um die Lebensstandards anzugleichen.

Die EIB-Gruppe stellte 2023 insgesamt 82 Millionen Euro für Projekte in Lettland bereit.

Universität Lettlands

Die Universität Lettlands ist eine wissenschaftliche Hochschule. In der Tradition der klassischen europäischen Universitäten verbindet und fördert sie das interdisziplinäre Lehr- und Forschungspotenzial des Landes in den Natur-, Geistes- und Kunstwissenschaften, der Medizin sowie in den Gesundheits- und Sozialwissenschaften.

Mit dem Akademischen Zentrum in Riga schafft die Universität Lettlands ein interdisziplinäres, offenes und innovationsorientiertes Umfeld für herausragende Arbeit und Studien. Derzeit beherbergt das Zentrum das Institut für Naturwissenschaften und das Institut für Wissenschaften. Als Nächstes kommt das Institut für Geistes- und Sozialwissenschaften hinzu. Geplant sind zudem die Institute für Technologie, Sportwissenschaft und Gesundheitswissenschaften sowie Unterkünfte für Studierende und Forschende.