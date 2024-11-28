Spanien: EIB vergibt Rahmendarlehen von bis zu 80 Mio. Euro mit InvestEU-Garantie an Nortegas für Bau von Biomethananlagen

EIB

Nortegas Renovables entwickelt erneuerbare Gase aus organischen Reststoffen zur Einspeisung ins Gasnetz

Projekt fördert die Biomethanproduktion in Spanien und trägt zur Dekarbonisierung und Wirtschaftsentwicklung des Landes bei

Operation entspricht den Zielen des REPowerEU-Plans, die Energieversorgungssicherheit in Europa zu erhöhen und die Energiewende zu beschleunigen

Darlehen wird vom InvestEU-Programm unterstützt, mit dem die EU bis 2027 zusätzliche Investitionen von mehr als 372 Mrd. Euro mobilisieren will

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Rahmendarlehen von bis zu 80 Millionen Euro an den spanischen Gasversorger Nortegas. Mit dem Geld will die Nortegas-Tochter Nortegas Renovables in Spanien Biomethananlagen bauen und eine digitale Einsatzzentrale in Betrieb nehmen.

Mit dem von der EIB und InvestEU finanzierten Projekt nimmt Nortegas Renovables die erste Phase seines Strategieplans in Angriff. Ziel ist, spätestens 2030 jährlich 3,5 Terrawattstunden zu erzeugen. Parallel dazu will Nortegas eine digitale Einsatzzentrale in Betrieb nehmen, die innovative Lösungen für die Abfallwirtschaft anbietet. Dabei setzt das Unternehmen auf modernste Technologien und die Digitalisierung seiner Anlagen.

Die von der EIB mitfinanzierten Anlagen sind zumeist mittelgroß und werden Biomethan erzeugen, das in das bestehende Erdgasnetz eingespeist wird. Das grüne Biomethan ersetzt fossiles Erdgas und nutzt die bestehende Transport- und Verteilinfrastruktur. Die Anlagen verwenden Abfälle aus der Landwirtschaft, hauptsächlich Dung von den benachbarten Bauernhöfen, und in geringerem Umfang Pflanzenreste und organische Nebenprodukte aus der Agrarindustrie. Für das eingespeiste Biomethan sind gemäß dem spanischen Herkunftsnachweissystem die Nachhaltigkeit seiner Herkunft und die eingesparten Treibhausgasemissionen nachzuweisen.

Das in den neuen Anlagen erzeugte Biomethan trägt zur Verringerung der direkten Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft bei und senkt das Risiko direkter Einträge von Schadstoffen aus der Tierproduktion in Luft und Wasser. Außerdem fördert es die Sicherheit und Diversifizierung der Energieversorgung in der EU und hilft der EU, weniger abhängig von fossilen Brennstoffen wie Erdgas zu werden und ihre CO 2 -Bilanz zu verbessern.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño: „Die EIB fördert Innovationen und neue grüne Brennstoffe. Denn die sind wichtig für die Energiewende, die Dekarbonisierung und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Mit dem Projekt werden wir Spanien als Land der erneuerbaren Energien weiter konsolidieren.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Mit dem InvestEU-Programm fördern wir Investitionen, die die Energieversorgungssicherheit verbessern und die Treibhausgasemissionen verringern. Das bringt die grüne Wende in Europa voran. Die Finanzierung fördert diese Ziele, indem sie dazu beiträgt, die derzeitige Produktionskapazität für Biomethan in Spanien auszubauen. Das ist ein transformativer Schritt in der spanischen Erneuerbare-Energien-Landschaft. Mit dem Darlehen verbessern wir die Energiesicherheit, diversifizieren die Versorgung und setzen uns noch stärker für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ein. Initiativen wie diese bringen uns einer sauberen, resilienten Energiezukunft näher. Gleichzeitig schaffen sie Arbeitsplätze und fördern das Wirtschaftswachstum für alle Menschen in der EU.“

EU-Energiekommissarin Kadri Simson: „Durch die Vereinbarung kann Spanien seine Produktionskapazität für Biomethan ausbauen. Das Projekt trägt in der EU zur Energiewende und zur Dekarbonisierung des Gasmarktes bei und entspricht dem REPowerEU-Ziel, Europas Abhängigkeit vom Import fossiler Brennstoffe zu beenden. Biomethan ersetzt Erdgas. Und vor allem wird es hier in Europa produziert. Das schafft Arbeitsplätze, bringt Wachstum und erhöht die Energiesicherheit der Kommunen. Die Biomethanproduktion in Europa hat in den letzten Jahren ordentlich zugelegt, und dieses Tempo wollen wir beibehalten. Daher ist das Rahmendarlehen der EIB an Nortegas eine ausgesprochen gute Nachricht.“

Das Projekt unterstreicht das Bekenntnis der EIB zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt, da ein Großteil der Investitionen in Kohäsionsregionen durchgeführt wird, in denen das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt und die von Abwanderung bedroht sind.

Felipe Requejo, CEO von Nortegas Renovables: „Der Kredit bringt unser 3,5-Terrawattstunden-Ziel für 2030 in die Öffentlichkeit und stärkt unsere langfristige Strategie als Entwickler und Betreiber von Biomethananlagen. Damit tragen wir zur Dekarbonisierung und zu mehr Versorgungssicherheit in Spanien bei. Wir sind stolz auf das Vertrauen, das die EIB mit ihrer ersten Biomethan-Finanzierung in Spanien in uns setzt. Sie unterstützt die Entwicklung dieses für uns strategisch wichtigen erneuerbaren Gases. So können wir die Möglichkeiten der spanischen Erdgasnetze besser nutzen und die Heizenergie für unsere Kunden dekarbonisieren – ein klarer Beitrag zur Energiewende.“

Das Rahmendarlehen über 80 Millionen Euro ist Teil des Aktionsprogramms der EIB für den REPowerEU-Plan und entspricht dessen Ziel, die Energieversorgungssicherheit in Europa zu erhöhen und die Energiewende zu beschleunigen. Die Finanzierung wird auch durch das InvestEU-Programm unterstützt, mit dem von 2021 bis 2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Milliarden Euro mobilisiert werden sollen.

Die EIB und die Energiesicherheit

Im Jahr 2023 vergab die EIB-Gruppe über 21 Milliarden Euro für die Energiesicherheit in Europa. In Spanien entfielen 2023 auf dieses Ziel 4,513 Milliarden Euro, die unter anderem in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Stromnetze und Speichersysteme flossen. Diese Investitionen helfen Europa dabei, schneller auf nachhaltige Energien umzustellen und in seiner Öl-, Kohle- und Gasversorgung unabhängiger zu werden.

Im Juli 2023 beschloss der Verwaltungsrat der EIB, die Mittel für REPowerEU-Projekte auf 45 Milliarden Euro aufzustocken. Der Plan soll Europas Abhängigkeit vom Import fossiler Brennstoffe beenden. Außerdem beschloss die EIB, den Kreis förderfähiger Sektoren zu erweitern, um die moderne Produktion strategischer Netto-Null-Technologien in der EU sowie die Gewinnung, die Verarbeitung und das Recycling kritischer Rohstoffe besser finanzieren zu können. Die Gelder werden bis 2027 eingesetzt und mobilisieren voraussichtlich Investitionen von insgesamt mehr als 150 Milliarden Euro für die Zielsektoren.

Weitere Informationen über die Unterstützung der EIB für den Energiesektor

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität.

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, unterzeichnete 2023 in Spanien Finanzierungen von 11,4 Milliarden Euro. Davon flossen etwa 6,8 Milliarden Euro in Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Insgesamt vergab die EIB-Gruppe 2023 rund 88 Milliarden Euro.

InvestEU

Das Programm InvestEU stellt langfristige Schlüsselfinanzierungen in der EU bereit, um umfangreiche private und öffentliche Mittel für eine nachhaltige Erholung zu mobilisieren. Es soll auch private Investitionen ankurbeln, die zu den Prioritäten der EU beitragen, etwa zum europäischen Grünen Deal oder zur digitalen Wende. InvestEU bündelt alle Finanzierungsinstrumente, mit denen die EU bisher Investitionen gefördert hat. Dadurch wird die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm besteht aus drei Komponenten: dem InvestEU-Fonds, der InvestEU-Beratungsplattform und dem InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Partnern umgesetzt, die in Projekte investieren und dafür die EU-Haushaltsgarantie im Gesamtvolumen von 26,2 Milliarden Euro abrufen können. Die Haushaltsgarantie ist für die Investitionsprojekte der Partner bestimmt. Sie erhöht ihre Risikotragfähigkeit und stößt zusätzliche Investitionen von mindestens 372 Milliarden Euro an.

Nortegas

Nortegas spielt eine wichtige Rolle bei der nachhaltigen Energiewende. Der Gasversorger nutzt erneuerbare Gase und investiert in seine Infrastruktur, um die Versorgung spätestes ab 2050 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Gasen zu bewältigen. Mit dem Projekt baut Nortegas sein Engagement für die Energiewende, die Digitalisierung und die Kreislaufwirtschaft noch weiter aus. Der Konzern fördert den breiten Einsatz sauberer, nachhaltiger Kraftstoffe und bringt Initiativen für erneuerbare Gase voran.

Dazu richtet Nortegas sein Geschäftsmodell auf die strategischen Schwerpunkte Biomethan, grüner Wasserstoff und Digitalisierung aus und positioniert sich als treibender Akteur bei den wichtigsten Herausforderungen des aktuellen Energieszenarios.

Die Nortegas-Tochtergesellschaft Nortegas Renovables entwickelt in Spanien Projekte für die Produktion von Biomethan.