Ukraine: EIB ermöglicht modernisierte Kinder-Infektiologie in der Oblast Schytomyr

Abteilung für Infektionskrankheiten in einer Klinik in Hujwa mit leistungsstarker Medizin- und Diagnosetechnik verbessert die Versorgung von Kindern in der Oblast Schytomyr

Finanziert über das Wiederaufbauprogramm für die Ukraine – mit einem 340-Mio.-Euro-Kredit der EIB für den Wiederaufbau von sozialer Infrastruktur

In der ukrainischen Ortschaft Hujwa hat heute in der regionalen Tuberkulose-Klinik Schytomyr eine modernisierte Abteilung für Kinder-Infektiologie eröffnet. Die Abteilung umfasst eine voll ausgestattete Intensivstation und kann jetzt mehr junge Patientinnen und Patienten versorgen. Außerdem hat sie eine höhere Energieeffizienz, eine bessere bauliche Isolierung, und die Gebäudetechnik, die Ausstattung sowie die Sanitärsysteme wurden vollständig modernisiert. Das macht den Aufenthalt für die jungen Patientinnen und Patientinnen, zu denen auch Binnenvertriebene und Kinder mit Behinderung gehören, angenehmer und sicherer. Und es gewährleistet eine hochwertige Versorgung für diejenigen, die sie am dringendsten benötigen.

Die rund 736 000 Euro teure Modernisierung wurde im Rahmen des Wiederaufbauprogramms für die Ukraine durchgeführt, mit dem die Europäische Union und ihre Finanzierungseinrichtung, die Europäische Investitionsbank (EIB), den Wiederaufbau sozialer Infrastruktur in ukrainischen Gemeinden unterstützen. Umgesetzt wird das Programm zusammen mit dem ukrainischen Ministerium für kommunale und territoriale Entwicklung, dem Finanzministerium und lokalen Behörden – in diesem Fall der Verwaltung der Oblast Schytomyr. Hinzu kommt technische Hilfe aus dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) in der Ukraine.

Mit zwei Programmen – dem Programm für den raschen Wiederaufbau der Ukraine und dem Wiederaufbauprogramm für die Ukraine – unterstützt die EIB in der Oblast Schytomyr insgesamt 13 Projekte: die Sanierung von vier Schulen, fünf Krankenhäusern und einem öffentlichen Gebäude sowie ein Abwasserprojekt und zwei Wasserprojekte. Beim dritten Wiederaufbauprogramm für die Ukraine werden sich mehr Städte mit kleinen Projekten in Sektoren wie Bildung, Gesundheit, Wärme, öffentlicher Wohnungsbau sowie Wasser und Abwasser bewerben können. Eine entsprechende Ausschreibung dürfte demnächst auf der Website des Ministeriums für kommunale und territoriale Entwicklung veröffentlicht werden.

Oleksii Kuleba, stellvertretender ukrainischer Ministerpräsident für den Wiederaufbau und Minister für Kommunen und Infrastruktur: „Die Eröffnung dieser modernisierten Einrichtung in der Oblast Schytomyr zeigt, wie wir den Wiederaufbau in allen Sektoren vorantreiben, mit einem besonderen Fokus auf eine bessere Gesundheitsversorgung. Mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank und unserer internationalen Partner verbessern wir den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen und schaffen im ganzen Land bessere Bedingungen. Das ist ein wichtiger Meilenstein für den Wiederaufbau und die Entwicklung.“

Sergii Marchenko, Finanzminister der Ukraine: „Investitionen in wichtige soziale Infrastruktur wie Krankenhäuser sind entscheidend für das Wohl der Menschen in der Ukraine. Wenn wir dafür sorgen, dass kritische Dienstleistungen ohne Unterbrechung bereitgestellt werden, schaffen wir eine stabile Grundlage für den Wiederaufbau und die Rückkehr der geflohenen Menschen. Ich danke unseren Partnern, insbesondere der Europäischen Investitionsbank, für ihre Unterstützung, mit der wir solche entscheidenden Initiativen erst umsetzen können.“

Vitaliy Bunechko, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Schytomyr: „Die Eröffnung der neuen Kinder-Infektiologie ist ein wichtiger Schritt hin zu einer sicheren und adäquaten medizinischen Versorgung unserer jungen Bürgerinnen und Bürger. Die Einrichtung sollte vor dem Krieg im Rahmen eines staatlichen Programms saniert werden, aber die russische Invasion hat diese Pläne durchkreuzt. Wir danken unseren Partnern – der EIB, der EU und dem UNDP – für ihre unschätzbare Unterstützung bei der Realisierung dieses wichtigen Projekts für die Gesundheit der Kinder in Schytomyr. Mit moderner Ausstattung und einer größeren Kapazität wird die neue Abteilung eine hochwertige medizinische Versorgung für die Region bereitstellen.“

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in der Ukraine: „Die EIB unterstützt den Wiederaufbau der Ukraine mit Investitionen in kritische Infrastruktur – von Schulen und Krankenhäusern über Straßen bis hin zur Energieversorgung. Ich bin stolz, dass dieses Projekt die medizinische Versorgung von Kindern in der Region verbessert und das Gesundheitswesen insbesondere bei Infektionskrankheiten stärkt. Denn sowohl Corona als auch der Krieg haben gezeigt, wie wichtig ein stabiles Gesundheitssystem für die Krisenfestigkeit des Landes ist.“

Rémi Duflot, kommissarischer Leiter der EU-Delegation in der Ukraine: „Der Europäischen Union liegt viel daran, den Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen, und dieses Projekt ist ein Beispiel für unser Engagement. Mit unserer Investition in kritische Gesundheitsinfrastruktur für Kinder, also in die Zukunft der Ukraine, reagieren wir nicht nur auf den unmittelbaren Bedarf, sondern helfen auch, künftige Herausforderungen im Gesundheitsbereich zu bewältigen. Nach der Modernisierung kann die Abteilung für Kinder-Infektiologie jetzt eine hochwertige medizinische Versorgung für Kinder in der Oblast Schytomyr bereitstellen.“

Jaco Cilliers, UNDP-Repräsentant in der Ukraine: „Das UNDP freut sich sehr, ukrainischen Städten mit Unterstützung der EIB und der EU beim Umsetzen von Aufbauprogrammen zu helfen. Wir stärken die kritische Infrastruktur und sorgen dafür, dass Gemeinden die nötigen Ressourcen haben, um Zerstörtes wiederaufzubauen und die Krisenfestigkeit weiter zu verbessern. Ich freue mich, dass die regionale Tuberkulose-Klinik Schytomyr jetzt diese neue Abteilung für pädiatrische Infektiologie hat, die eine wesentliche medizinische Versorgung für Kinder bereitstellt.“

Hintergrund

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Als Teil von Team Europa arbeitet die EIB Global eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Wiederaufbauprogramm der EIB für die Ukraine

Die Modernisierung der Abteilung für Kinder-Infektiologie an der regionalen Tuberkulose-Klinik Schytomyr im ukrainischen Dorf Hujwa erfolgte im Rahmen des Wiederaufbauprogramms für die Ukraine, einem der sektorübergreifenden EIB-Rahmendarlehen für Wiederaufbau. Insgesamt hat die EIB drei Wiederaufbauprogramme von zusammengenommen 640 Millionen Euro, mit denen sie lokalen Behörden hilft, soziale Infrastruktur zu modernisieren und die Lebensbedingungen für Binnenvertriebene und ihre Aufnahmegemeinden zu verbessern.

Das Ministerium für kommunale und territoriale Entwicklung der Ukraine koordiniert diese Programme in Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium, während lokale staatliche Stellen das Management der einzelnen Aufbauprojekte übernehmen. Mit Unterstützung der EU bietet das UNDP in der Ukraine technische Hilfe und gewährleistet damit eine effektive und effiziente Umsetzung der Initiativen.