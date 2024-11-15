Armenien: EIB Global vergibt 236-Mio.-Euro-Kredit für den Bau der Straße Sisian–Kadscharan

EIB

Die Straße ist ein wichtiger Abschnitt des Nord-Süd-Verkehrskorridors und verbessert die Verbindungen zwischen der EU, dem Nahen Osten und Asien

Das Projekt hilft, den Klimawandel einzudämmen, sorgt für mehr Verkehrssicherheit und stärkt die wirtschaftliche Resilienz Armeniens

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat über ihren außereuropäischen Geschäftsbereich EIB Global mit Armenien einen Kredit von bis zu 236 Millionen Euro unterzeichnet. Damit wird der Bau der Straße zwischen Sisian und Kadscharan, einem wichtigen Abschnitt des Nord-Süd-Verkehrskorridors, mitfinanziert. Das Projekt dürfte für Armenien und die Südkaukasus-Region einen entscheidenden Schritt nach vorne bedeuten, weil es die Verkehrsanbindung zwischen der EU, dem Nahen Osten und Asien erheblich verbessert.

Die klimaresistente Straße wird durch kürzere Fahrstrecken, geringere Fahrzeugbetriebskosten und weniger Unfälle zum Klimaschutz beitragen und sicherere und schnellere Routen für Reisende und Güter bieten. Das Projekt erleichtert den Zugang zu nationalen und internationalen Märkten. Es hilft der weniger gut angebundenen Provinz Sjunik im Süden des Landes, sich wirtschaftlich und sozial weiterzuentwickeln.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska mit Aufsicht über EIB-Finanzierungen in Armenien: „Dieses Projekt wird das Verkehrsnetz der Region grundlegend verändern. Die neue Hauptverkehrsader verschafft Armenien durch eine bessere Anbindung einen besseren Zugang zu den Weltmärkten und trägt zu einer widerstandsfähigeren Zukunft bei. Es handelt sich um das bisher größte Darlehen der EIB an Armenien. Wir freuen uns, dieses Projekt zu unterstützen, das die Nachhaltigkeit fördert, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit stärkt und die Verbindungen zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten verbessert.“

Der Leiter der EU-Delegation in Armenien, Botschafter Vassilis Maragos: „Dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel für die Unterstützung, die Team Europa im Rahmen des Wirtschafts- und Investitionsplans der EU für Armenien leistet. Um die ehrgeizige neue Partnerschaftsagenda zwischen der EU und Armenien voranzubringen, müssen weitere Mittel des Plans für nachhaltige Investitionen mobilisiert werden, die dem Klimaschutz und der Verkehrssicherheit Rechnung tragen.“

Wahe Howhannisjan, Finanzminister der Republik Armenien: „Der Bau der Straße Sisian–Kadscharan wird das Wirtschaftswachstum Armeniens ankurbeln. Sie verbessert die regionale und internationale Anbindung und sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz im Verkehr. Außerdem ist sie wichtig für die Infrastrukturentwicklung des Landes.“

Mher Grigorjan, Vize-Premierminister der Republik Armenien: „Ich danke der EIB für ihre Beteiligung am Bau der Straße Sisian–Kadscharan. Sie ist ein wichtiger Teil des Projekts Friedenskreuzung der armenischen Regierung, dessen Ziel es ist, durch nachhaltige Verbindungen die Zusammenarbeit und die Stabilität in der gesamten Region zu gewährleisten.“

Als Vorzeigeprojekt der Global-Gateway-Initiative der EU und des EU-Wirtschafts- und Investitionsplans für die Östliche Partnerschaft wird der Bau der Straße Sisian–Kadscharan das Wirtschaftswachstum, die regionale Sicherheit und die ökologische Resilienz fördern. Gleichzeitig handelt es sich um eine wichtige Verbindung auf dem Korridor des transeuropäischen Verkehrsnetzes.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Sie unterstützt Projekte in vier Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie trägt zu den drei übergeordneten Prioritäten der EU bei: dem europäischen Grünen Deal, Global Gateway und der Strategie für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum. Im Team Europa fördert die EIB Global zusammen mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft tragfähige, fokussierte Partnerschaften und arbeitet dabei eng mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort. Wir haben auch eine Regionalvertretung für den Südkaukasus, einschließlich Armenien.