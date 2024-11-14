COP29: EIB Global unterstützt Aserbaidschan bei Modernisierung der Metro in Baku

EIB

EIB Global und Aserbaidschan stärken ihre Zusammenarbeit und unterzeichnen Absichtsklärung

Technische Hilfe der EIB und Kooperationsrahmen für Vorbereitung und Prüfung des Projekts zur Erweiterung und Modernisierung des Metro-Netzes in Baku

Vereinbarung spiegelt Fokussierung der EIB Global auf städtische Mobilität und weniger Emissionen und unterstützt damit die Prioritäten der EU

Aserbaidschan will die Metro seiner Hauptstadt Baku ausbauen und modernisieren. Die Europäische Investitionsbank (EIB) hilft über ihren außereuropäischen Geschäftsbereich EIB Global bei der Vorbereitung des Projekts. Sie unterstreicht damit das Bestreben der EU, weltweit zu einem effizienteren und nachhaltigeren städtischen Nahverkehr beizutragen.

Die EIB Global und das aserbaidschanische Ministerium für digitale Entwicklung und Verkehr haben heute am Rande der UN-Klimakonferenz COP29 in Baku eine Absichtserklärung unterzeichnet. Darin verständigen sich beide Seiten darauf, das Projekt für den Ausbau und die Modernisierung des Metro-Netzes von Baku gemeinsam vorzubereiten und einer vollständigen Prüfung zu unterziehen.

Das Metro-Netz in Baku stammt aus dem Jahr 1967. Damals war Aserbaidschan noch Teil der Sowjetunion. Heute befördert die Metro in Baku täglich 620 000 bis 630 000 Passagiere. Sie ist die einzige Metro in Aserbaidschan, und die geplante Modernisierung und Erweiterung soll die Zahl der Passagiere steigern und die Staus auf den Straßen verringern. In Baku leben nahezu 2,4 Millionen Menschen.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Aserbaidschan: „Nach meinem produktiven Treffen mit Minister Nabiyev kann ich sagen: Diese Absichtserklärung bringt uns unserer gemeinsamen Vision eines grüneren und nachhaltigeren Bakus einen großen Schritt näher. Die EIB unterstützt das Ministerium für digitale Entwicklung und Verkehr bei der Vorbereitung und Entwicklung eines Investitionsprojekts, das die Treibhausgasemissionen senken und die Qualität des ÖPNV in Baku verbessern wird.“

Als größte supranationale Bank der Welt und führender Geldgeber für Klimaschutzprojekte rund um den Globus fördert die EIB Investitionen, die mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens übereinstimmen. Die Modernisierung und Erweiterung der Metro in Baku dürfte die städtische Mobilität erheblich verbessern und die breiteren Bestrebungen im Kampf gegen Klimawandel und Umweltverschmutzung voranbringen.

Gert Jan Koopman, Stellvertretender Generaldirektor der Generaldirektion Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen bei der Europäischen Kommission: „Der Ausbau der Metro in Baku wird sich positiv auf die Umwelt in der Stadt und das Leben der Menschen dort auswirken, weil es einfacher und schneller wird, von A nach B zu kommen. Ich gratuliere der EIB und Aserbaidschan zur Unterzeichnung dieser Absichtserklärung und freue mich auf die Umsetzung der wichtigen Investition.“

Rashad Nabiyev, Aserbaidschans Minister für Digitale Entwicklung und Verkehr: „Im Rahmen des Programms für städtische Mobilität in Baku wird daran gearbeitet, die Mikromobilität voranzubringen und Infrastruktur aufzubauen. Das Netz der Rad- und Scooterwege wurde auf eine Gesamtlänge von rund 32 Kilometern ausgebaut und soll weiter wachsen. Und auch die Entwicklung der Metro ist ein wichtiger Baustein des Mobilitätsprogramms von Baku. Dazu gehören der Bau von neun neuen Haltestellen und die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur, um die Zugänglichkeit und die Qualität der Metro zu verbessern. Diese Maßnahmen sollen die Menschen aus dem Privat-Pkw in die Öffentlichen bringen; die Menschen kommen schneller voran, und die Umwelt in der Stadt profitiert ebenfalls.“

Die Absichtserklärung ist auf die Global-Gateway-Initiative der EU abgestimmt, die hochwertige, transparente Projekte fördert und so das globale Investitionsdefizit bei nachhaltiger Infrastruktur beseitigen will. Darüber hinaus unterstützt die Kooperation eine der Flaggschiffinitiativen für Aserbaidschan im Rahmen der Wirtschafts- und Investitionsoffensive der EU, bei der „nachhaltige Infrastruktur und Lösungen für intelligente und grüne Städte“ im Vordergrund stehen.

Die EIB auf der COP29

Besuchen Sie unsere Website mit Informationen über die EIB auf der COP29. Die EIB ist mit einem Pavillon im Side-Event-Bereich der blauen Zone vertreten und bietet Veranstaltungen zu verschiedenen Themen an. Zum Veranstaltungsprogramm. Sie können sich die Veranstaltungen live oder als Aufzeichnung ansehen. Darüber hinaus teilt sich die EIB einen Pavillon mit der Gruppe der multilateralen Entwicklungsbanken. Zum Veranstaltungsprogramm.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB-Gruppe hat sich in über zehn Jahren, die von großen Schritten nach vorne und umfangreichen Investitionen geprägt waren, zur Klimabank gewandelt. Meilensteine waren dabei die weltweit ersten grünen Anleihen 2007, unsere erste Klimastrategie 2015 zur COP21 in Paris, unsere neuen Leitlinien für Energiefinanzierungen 2019 (mit denen die Förderung von Projekten auf der Grundlage fossiler Energieträger eingestellt wurde) und schließlich der Klimabank-Fahrplan 2020. Die Festigung ihrer Rolle als Klimabank zählt zu den acht Prioritäten des Strategie-Fahrplans 2024–2027 der EIB-Gruppe.

2023 erreichten die grünen Finanzierungen der EIB-Gruppe fast 50 Milliarden Euro. Verglichen mit 2019, als europäische Länder die EIB aufforderten, ihre Rolle als Klimabank auszubauen, ist das mehr als das Doppelte.

2021 war die EIB die erste multilaterale Entwicklungsbank, die ihr gesamtes Geschäft auf die Ziele des Pariser Abkommens ausrichtete.

Mit ihrem Klimabank-Fahrplan liegt die EIB-Gruppe gut im Plan, um in der entscheidenden Dekade 2021–2030 Investitionen von 1 Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren.

Die EIB hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 den Anteil für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit auf über 50 Prozent ihres jährlichen Finanzierungsvolumens zu steigern – mit 60 Prozent übertraf sie dieses Ziel schon vergangenes Jahr.

Im August 2024 überschritt die EIB mit ihren Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsanleihen die 100-Milliarden-Euro-Marke. Damit ist sie unter den multilateralen Entwicklungsbanken der weltweit größte Emittent grüner Anleihen sowie gesichert nachhaltiger Anleihen mit zweckgebundener Erlösverwendung. Um einer breiten Investorenbasis gerecht zu werden, emittiert die Bank diese Anleihen in 23 Währungen – ein Marktrekord.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für Finanzierungen außerhalb der EU. Sie ist zentraler Partner der Global-Gateway-Strategie der EU. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von mindestens 100 Milliarden Euro anschieben – das ist ein Drittel des Gesamtziels der Initiative. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort. Wir haben auch eine Regionalvertretung für den Südkaukasus, einschließlich Aserbaidschan.