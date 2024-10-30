EIB fördert Zugflotte der tschechischen Bahn mit 300 Mio. Euro

Czeske drahy

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 7,61 Milliarden Tschechischen Kronen (300 Millionen Euro) an Tschechiens nationale Eisenbahngesellschaft České dráhy (ČD). Mit dem Geld sollen 180 neue Personenwagen und 20 Elektroloks angeschafft werden. Außerdem will die České dráhy 219 Wagen und Loks aus ihrem Bestand bis Ende 2028 für das Europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS) nachrüsten. Von der Modernisierung profitieren die tschechischen Kohäsionsregionen und grenzüberschreitende Verbindungen.

EIB-Vizepräsident Kyriacos Kakouris: „Der Kredit ist ein Beispiel dafür, wie wir uns unermüdlich für nachhaltigen Verkehr einsetzen. Wenn das Rollmaterial der České dráhy technisch auf den neuesten Stand gebracht wird, erhöht das nicht nur die Sicherheit und Effizienz des Schienenverkehrs, wir tragen damit auch zu den Klimazielen der EU bei.“

Schon seit vielen Jahren arbeitet die EIB mit der České dráhy zusammen, um die Schieneninfrastruktur und das Rollmaterial zu modernisieren. Allein im vergangenen Jahr stellte die Bank 880 Millionen Euro für tschechische Eisenbahnprojekte bereit.

Lukáš Svoboda, Vorstandsmitglied der ČD und stellvertretender Generaldirektor für Wirtschaft und Einkauf: „Mit dem Kredit der EIB können wir unser rollendes Material modernisieren. Um die Qualität im Fernverkehr zu verbessern, schaffen wir unter anderem modernste ComfortJet-Züge an, die auf Verbindungen von Prag nach Deutschland, Österreich, Ungarn oder in die Slowakei verkehren werden. Außerdem rüsten wir andere Fahrzeuge mit fahrzeugseitigem ETCS nach. Für unsere Fahrgäste heißt das: komfortablere, angenehmere und sicherere Züge. Gleichzeitig stärken wir durch einen modernen, umweltfreundlichen Bahnverkehr unseren Wettbewerbsvorteil.“

Die neuen und nachgerüsteten Fahrzeuge wirken sich positiv auf Pünktlichkeit, Fahrzeiten und Wartungskosten aus.

Außerdem verbessert die Nutzung des ERTMS die Sicherheit und Interoperabilität im europäischen Eisenbahnnetz. Die nachgerüstete Flotte soll im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge auf Regional- und Fernstrecken in Tschechien und begrenzt auch in Nachbarländern zum Einsatz kommen.

Aufgrund der Umweltvorteile – geringere Emissionen und niedrigerer Energieverbrauch – trägt das Projekt zu den Klimazielen der EU bei. Weil es die Mobilität der Menschen in weniger entwickelten Regionen des Landes und die Anbindung an andere EU-Länder verbessert, profitiert auch der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt.

Mit der Initiative dürften rund 160 Dauerarbeitsplätze entstehen, vor allem für Lokführerinnen und Lokführer, Begleitpersonal und Wartungskräfte.

Der EIB-Kredit ergänzt Zuschüsse unter der Connecting-Europe-Fazilität (CEF). Die CEF ist ein zentrales Finanzierungsinstrument der EU, um durch zielgerichtete Infrastrukturinvestitionen Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen, und arbeitet eng mit anderen Organen und Einrichtungen der EU zusammen, um gemeinsame Prioritäten wie faires Wachstum und einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität voranzubringen. Allein 2023 stellte die EIB-Gruppe 1,88 Milliarden Euro für Projekte in Tschechien bereit. Wir investieren erheblich in den Eisenbahnsektor: Im vergangenen Jahr vergaben wir knapp 1 Milliarde Euro für Bahnprojekte. Seit ihrer Gründung unterstützt die EIB Tschechien mit umfangreichen Finanzierungen, die die Infrastruktur und Wirtschaft des Landes voranbringen.

České dráhy, a.s.

Die Aktiengesellschaft České dráhy erbringt als staatliches Eisenbahnverkehrsunternehmen auf der Basis von Aufträgen des Staates und der Regionen grundlegende Verkehrsdienstleistungen für den tschechischen Staat. In den letzten Jahren wurde die Fahrzeugflotte sowohl des Regional- als auch des Fernverkehrs deutlich verjüngt. Um den Schienenverkehr attraktiver zu machen und wettbewerbsfähiger zu werden, hat die Gesellschaft viele Milliarden Kronen in die Anschaffung und Modernisierung von Fahrzeugen investiert.