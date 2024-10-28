Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EIB–ALIDE-Umfrage: Lateinamerika und Karibik brauchen mehr langfristige Mittel und Expertise für grüne Investitionen

28 Oktober 2024
EIB
  • Langfristige Finanzierungen und technische Kompetenz sind laut einer neuen Umfrage der Schüssel zu mehr grünen Investitionen in Lateinamerika und der Karibik
  • Klimafolgen für die Landwirtschaft stellen Lateinamerika vor erhebliche Risiken, ergab die Umfrage zur Rolle öffentlicher Entwicklungsbanken bei der grünen Wende

Öffentliche Entwicklungsbanken in Lateinamerika und der Karibik sehen die Klimawende als Chance, stehen laut einer neuen Umfrage aber vor Hindernissen. Es fehlt an langfristigen Finanzierungsmitteln und bei den Kunden an Wissen um Investitionsmöglichkeiten. Das ergab eine Umfrage, die gemeinsam von der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Vereinigung der lateinamerikanischen Entwicklungsbanken (ALIDE) durchgeführt wurde. Eine weitere Bremse ist danach mangelndes Know-how zu grünen Investitionen und Klimaanpassung, und zwar bei Kunden und Entwicklungsbanken.

Die heute veröffentlichte Umfrage unter 28 öffentlichen Entwicklungsbanken in Lateinamerika und der Karibik gibt Aufschluss darüber, wie die Banken die grüne Wende in der Region unterstützen.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Lateinamerika und die Karibik leiden zunehmend unter den Folgen des Klimawandels. Die Umfrage von EIB und ALIDE zeigt: Öffentlichen Entwicklungsbanken kommt eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, mehr Kredite zu vergeben, das Thema ins Blickfeld zu rücken und private Investitionen in grüne Projekte anzuschieben. Wir arbeiten eng mit öffentlichen Entwicklungsbanken, Ländern in der Region und der Europäischen Kommission zusammen, um die grüne Wende voranzutreiben und die Klimaresilienz in Lateinamerika und der Karibik zu stärken.“

Der Umfrage zufolge sehen 55 Prozent der öffentlichen Entwicklungsbanken unzureichendes Know-how der Kunden zu grünen Investitionen und die geringe Priorität, die Investitionen in die Klimaanpassung für sie haben, als größte Hürden. 45 Prozent der befragten Banken sagen, vielen Kunden sei nicht bewusst, welche Möglichkeiten es zur Finanzierung grüner Projekte gebe.

Gleichzeitig verweisen die Banken auf interne Faktoren: fehlende Branchenstandards zur Messung von Klimarisiken (45 Prozent) sowie eigene Defizite bei technischem Know-how und der Kenntnis von Instrumenten für grüne Investitionen (36 Prozent). Ein beträchtlicher Teil (18 Prozent) kämpft auch mit dem eingeschränkten Zugang zu langfristigem Kapital für die lange Laufzeit von Klimaprojekten.

Edgardo Alvarez, Generalsekretär der ALIDE: „In Lateinamerika und der Karibik ist die grüne Wende eine drängende Herausforderung, aber auch eine große Chance. Unsere öffentlichen Entwicklungsbanken stehen bereit, diesen Weg zu begleiten. Sie benötigen aber einen besseren Zugang zu langfristigen Mitteln, technischem Fachwissen und internationalen Kooperationen für mehr grüne Investitionen. Wir bei der ALIDE glauben, dass darin der Schlüssel liegt zu nachhaltiger Entwicklung und Klimaresilienz in der Region.“

Laut der Umfrage sehen 93 Prozent der öffentlichen Entwicklungsbanken die Klimawende eher als Chance denn als Risiko. 77 Prozent berücksichtigen internationale Standards wie die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung oder das Pariser Klimaabkommen bereits in ihrem Geschäft. Allerdings wollen 74 Prozent der Banken künftig weniger Kredite an Sektoren vergeben, die Klimarisiken ausgesetzt sind.

Die gemeinsame Umfrage von EIB und ALIDE wurde im Januar und Februar 2024 durchgeführt. Insgesamt nahmen 28 öffentliche Entwicklungsbanken aus lateinamerikanischen und karibischen Ländern teil. Die befragten Banken stellen zusammen fast 50 Prozent der Bilanzsumme öffentlicher Entwicklungsbanken der Region. Die Stichprobe umfasst nationale und regionale Entwicklungsbanken.

Klimarisiken

Zur Bewertung der Klimarisiken auf Länderebene hat die EIB eine Methodik entwickelt, mit der sie physische Risiken und Transitionsrisiken erfasst und in Klimarisiko-Länderwerten abbildet. Die karibischen Länder sind weltweit mit am stärksten von den Klimafolgen betroffen. Sie leiden vor allem unter akuten Schäden durch Hurrikans und andere Unwetter.

Südamerikanische Länder kämpfen mehr mit den Folgen für die Landwirtschaft. Länder wie Guyana, Bolivien, Paraguay und Ecuador erwirtschaften bis zu zehn Prozent und mehr ihres Bruttoinlandsprodukts im Agrarsektor. In größeren Ländern wie Brasilien, Argentinien und Kolumbien sind es immer noch zwischen fünf und zehn Prozent. Auch in mittelamerikanischen Ländern ist die Landwirtschaft gefährdet. Das gilt vor allem für Nicaragua, Honduras und Guatemala, wo der Sektor rund zehn Prozent und mehr zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt.

Wie die Umfrage zeigt, sind die öffentlichen Entwicklungsbanken auch selbst Klimarisiken ausgesetzt: 40 Prozent berichten allein für 2023 über Schäden durch extreme Wetterereignisse an Gebäuden ihrer Filialen oder Zentrale. Gleichzeitig geben 59 Prozent an, durch diese Ereignisse habe sich auch die Qualität der Kredite in ihren Portfolios verschlechtert. Davon nennen 46 Prozent kleinste, kleine und mittelgroße Unternehmen als die am stärksten betroffenen Kreditnehmer, gefolgt von durchgeleiteten Krediten (31 Prozent), Infrastrukturfinanzierungen (15 Prozent) und Krediten an größere Firmen (8 Prozent).

Die EIB auf der COP16

Vizepräsident Ambroise Fayolle leitet die EIB-Delegation auf der UN-Biodiversitätskonferenz COP16. Anfragen für Interviews mit Mitgliedern der EIB-Delegation richten Sie bitte an die Pressestelle. Auf unserer Webseite zur COP16 finden Sie weitere Informationen zur Teilnahme der EIB.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB ist in über 160 Ländern tätig und vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB unterstützt Projekte in Lateinamerika seit 1993 und in der Karibik seit 1978. Mit langfristigen, günstigen Finanzierungen und technischer Hilfe stellt sie sicher, dass diese Projekte eine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Vor Ort ist die Bank mit vier Büros vertreten, und zwar in Bogotá, Brasilia, Barbados und Santo Domingo. In Lateinamerika hat die EIB bislang rund 14 Milliarden Euro für mehr als 160 Projekte in 15 Ländern vergeben, in der Karibik über zwei Milliarden Euro in 24 Ländern.

Die ALIDE ist die Vereinigung von Finanzinstituten in Lateinamerika und der Karibik, die mit Entwicklungslösungen die Region voranbringen. Mit über 80 Mitgliedern fördert die ALIDE die Transformation hin zu einem grünen Finanzwesen und eine gute Finanzierungspraxis ihrer Mitglieder. Die Vereinigung ist auch Gründungsmitglied des Weltverbands der Entwicklungsfinanzierungsinstitute (WFDFI).

Kontakt

Bruno Hoyer

Press Office

Referenz

2024-398-DE

Teilen

Tags

  • Ambroise FAYOLLE
  • Direktorium
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
4 Juli 2018

Nachhaltige Entwicklung: EIB empfängt ALIDE, um die Zusammenarbeit mit den Finanzierungsinstitutionen in Lateinamerika und der Karibik zu stärken

Die Europäische Investitionsbank (EIB) empfängt heute in Luxemburg die Vereinigung der lateinamerikanischen Entwicklungsbanken (ALIDE), die die Entwicklungsbanken Lateinamerikas und der Karibik vertritt. Zwei Tage lang, heute und morgen, nehmen Vertreter der Mitgliedsbanken von ALIDE an verschiedenen Konferenzen und Sitzungen teil, die die EIB an ihrem Sitz organisiert hat. Damit will die EIB die Beziehung zu den lateinamerikanischen Entwicklungsbanken stärken, um Mittel für die Förderung eines ökologisch nachhaltigen Wachstums zu mobilisieren.

Lateinamerika und Karibik
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.

Transport InvestEU Kyriacos Kakouris Management committee Czechia European Union Climate and environment Social infrastructure
4 August 2025

InvestEU: EIB provides €45 million to BrianzAcque to improve water and sewerage network efficiency and resilience

The European Investment Bank (EIB) has granted a €45 million loan to BrianzAcque, the publicly owned integrated water service company for the Italian province of Monza and Brianza, to back its 2025-2029 investment plan. The agreement announced by EIB Vice-President Gelsomina Vigliotti and BrianzAcque Chairperson and Chief Executive Officer Enrico Boerci aims to improve the efficiency of water and sewerage infrastructure in the municipalities served, benefiting around 877 000 people.