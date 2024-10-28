Schweden: Europäische Mittel für modernes Verkehrsdrehkreuz in Stockholm

EIB

EIB stellt weitere 264 Mio. Euro für die Arbeiten am Slussen-Drehkreuz bereit

Erneuerung des historischen Schleusenbereichs stärkt nachhaltige Infrastruktur im Stadtzentrum

Projekt verbessert auch das Wassermanagement der Stadt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt weitere 264 Millionen Euro für den Um- und Neubau des Verkehrsknotenpunkts Slussen in Stockholm bereit. Damit unterstreicht die Bank ihr Engagement für nachhaltige Stadterneuerung, nachdem sie zuvor bereits einen Kredit über 382 Millionen Euro für das Projekt vergeben hatte. Mit der neuen Finanzierung sollen wichtige Infrastrukturelemente fertiggestellt werden. Dazu gehören die Modernisierung der alten Schleuse, der Umbau des intermodalen Verkehrsknotenpunkts sowie neue Fuß- und Fahrradwege.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Wir freuen uns, das Slussen-Projekt zu unterstützen. Es ist nicht nur für die Infrastruktur Stockholms, sondern auch für die Förderung nachhaltiger, klimaverträglicher Lösungen von entscheidender Bedeutung. Mit dieser zusätzlichen Finanzierung unterstreicht die EIB ihr langjähriges Engagement für Projekte, die Europas Städte nachhaltiger und widerstandsfähiger machen.“

Bei dem Projekt geht es um die umfassende Neugestaltung des Bereichs der historischen Schleuse zwischen dem Mälarsee und der Ostsee. Die im Jahr 2016 begonnenen Arbeiten umfassen die komplette Sanierung der 85 Jahre alten Schleuse sowie der darüber liegenden Brücke. Außerdem wird ein Busbahnhof mit Anschluss an einen intermodalen Verkehrsknotenpunkt gebaut. Dieser verbessert das Zusammenspiel zwischen Bussen, U-Bahn, Regionalzügen und den Schärenfähren.

Sofie Nilvall, Finanzdezernentin der Stadt: „Die Stadt Stockholm weiß die zusätzliche Finanzierung der EIB für das wichtige Infrastrukturprojekt Slussen sehr zu schätzen. Mit Krediten der EIB kann die Stadt ihre Mittelaufnahme über die Anleihenmärkte hervorragend ergänzen.“

2023 erhielt Stockholm als eine der ersten Städte das EU-Missionssiegel, eine Auszeichnung im Rahmen der EU-Mission „100 klimaneutrale Städte bis 2030“. Das Siegel würdigt Stockholms Einsatz, seinen Wandel hin zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Stadt strategisch voranzutreiben. Zudem kann die Stadt damit besser Mittel aus öffentlichen und privaten Quellen einwerben, was ihren Klimazielen zugutekommt.

Das Slussen-Projekt umfasst darüber hinaus die Anlage von Busspuren und besseren Fahrrad- und Fußwegen. Das fördert nachhaltige Verkehrsoptionen und macht das Gebiet besser zugänglich. Da außerdem die Abflusskapazität des Mälarsees um das Fünffache erhöht wird, spielt das Projekt eine wichtige Rolle für ein besseres Wassermanagement.

Das Slussen-Projekt soll 2027 fertiggestellt werden und wird nicht nur die Verkehrsinfrastruktur der Stadt stärken, sondern das Gebiet auch attraktiver für Unternehmen und Besucherinnen und Besucher machen.

Hintergrundinformationen

EIB:

Die EIB vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

Letztes Jahr hat die EIB-Gruppe fast drei Milliarden Euro für 32 Projekte in Schweden vergeben – eine neue Rekordsumme. Mehr als drei Viertel davon sind Investitionen in den Klimaschutz und in die ökologische Nachhaltigkeit. Auf unserer Länderseite für Schweden erfahren Sie mehr über unsere Projekte und unsere Wirkung in Schweden.

Das Slussen-Projekt

Das Projekt umfasst die vollständige Modernisierung der kritischen Wasser- und Verkehrsinfrastruktur im Bereich Slussen in Stockholm, darunter: