Frankreich: EIB, EIF und BPCE-Gruppe verstärken gemeinsam KMU- und Midcap-Förderung für Innovationen und Energiewende

EIB

Die EIB-Gruppe, bestehend aus Europäischer Investitionsbank (EIB) und Europäischem Investitionsfonds (EIF), und die BPCE-Gruppe haben kürzlich zwei Finanzierungsinitiativen über insgesamt mehr als eine Milliarde Euro unterzeichnet. Das Geld fließt in Innovations-, Forschungs- und Energiewendeprojekte von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Unternehmen (Midcaps).

Die Initiativen sehen zwei konkrete Maßnahmen vor: Erstens die Verbriefung eines Kreditportfolios von 800 Millionen Euro, die Finanzierungen von insgesamt 1,6 Milliarden Euro für KMU und Midcaps mobilisieren soll. Zweitens werden die Banques Populaires und die Caisses d'Épargne (BPCE-Gruppe) 250 Millionen Euro für Projekte von KMU- und Midcap-Vorhaben im Bereich erneuerbare Energien bereitstellen.

Die EIB-Gruppe und die BPCE-Gruppe fördern seit Langem gemeinsam Investitionsvorhaben französischer Unternehmen. Nun verstärken sie ihre Anstrengungen, um KMU und Midcap-Unternehmen bei der Finanzierung ihrer Innovationen, Forschung und Energiewende zu begleiten – hin zu einem neuen, nachhaltigeren und CO 2 -armen Wachstumsmodell.

Mit der ersten Maßnahme, der Verbriefung eines KMU- und Midcap-Kreditportfolios von 800 Millionen Euro, will die BPCE-Gruppe die Aktivitäten dieser Unternehmen in den Bereichen Innovation, Forschung und Energiewende unterstützen. EIB und EIF haben jeweils 750 Millionen Euro bzw. 50 Millionen Euro in diese Verbriefung investiert, was neue Kredite von insgesamt 1,6 Milliarden Euro ermöglichen wird.

Verbriefungen sollen zur Schaffung einer Spar- und Investitionsunion in Europa beitragen. Letztere gehört zu den Prioritäten der EIB und wurde im jüngsten Draghi-Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der EU hervorgehoben.

Die zweite Maßnahme – ein Finanzierungspaket von 250 Millionen Euro – richtet sich an KMU und Midcaps im Bereich der erneuerbaren Energien. Finanziert werden Projekte im Umfang von maximal 50 Millionen Euro, die hauptsächlich Fotovoltaikanlagen, Onshore-Windkraft, Biomasse und die Behandlung landwirtschaftlicher Abfälle für die Biogaserzeugung betreffen.

Diese Maßnahme steht in Einklang mit den französischen und europäischen Zielen für die Erzeugung erneuerbarer Energien und trägt zu den Energiezielen der EU und zur Bekämpfung des Klimawandels bei. Sie unterstützt auch die vorrangigen Ziele der EIB für erneuerbare Energien und Klimaschutz.

Das zweckgebundene Finanzierungspaket trägt der strategischen Vision 2030 der BPCE-Gruppe Rechnung und unterstreicht deren positiven Wirkungsansatz, der auf lokale, für alle zugängliche Lösungen abzielt.

Hélène Madar, Generaldirektorin Banque de proximité & Assurance, Banque Populaire et Caisse d’Epargne: „Dank dieser Finanzierungsinitiativen können die Banques Populaires und die Caisses d'Épargne die Investitionsbedarfe ihrer Firmenkunden in den Schlüsselbereichen Energiewende und Innovation schneller finanzieren. Sie sind auch ein konkretes Beispiel für unsere engen Beziehungen zur EIB-Gruppe. In Frankreich sind wir ihr größter privater Bankpartner.“

Jérôme Terpereau, Generaldirektor Finanzen bei der BPCE-Gruppe: „Diese gemeinsame Operation mit der EIB-Gruppe belegt das Know-how der BPCE-Gruppe in den Bereichen Finanzierung und Verbriefung. Unsere Kunden erhalten so eine bedarfsgerechte Unterstützung, die für Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum entscheidend ist.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle begrüßt es, dass „die EIB- und die BPCE-Gruppe ihre gemeinsamen Operationen fortsetzen und ausweiten, um den Investitionsbedarf der französischen Unternehmen zu decken – für die Energiewende und Innovationen, die immer häufiger eng miteinander verknüpft sind. Diese Zusammenarbeit zeigt konkret, wie wichtig die europäischen Anstrengungen für die grüne Wende von KMU sind, und sie unterstützt aktiv die französischen Prioritäten für Innovation und nachhaltiges Wachstum.“

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Die Verbriefung mit der BPCE-Gruppe unterstreicht unser Engagement für Investitionen französischer KMU in Innovation, Digitalisierung, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Wir freuen uns sehr, diese Initiative zu unterstützen.“

Hintergrundinformationen

BPCE-Gruppe

Die BPCE-Gruppe ist die zweitgrößte Bankengruppe Frankreichs. Mit ihren 100 000 Beschäftigten betreut sie weltweit 35 Millionen Kunden, darunter Privatpersonen, Selbstständige, Unternehmen, Investoren und Kommunen. In Frankreich ist sie über die beiden großen Netze Banque Populaire und Caisse d'Epargne sowie über die Banque Palatine et Oney im lokalen Bank- und im Versicherungsgeschäft tätig. Über Natixis Investment Managers und Natixis Corporate & Investment Banking deckt sie zudem weltweit den Bereich Vermögensverwaltung und das Großkundengeschäft ab. Die Finanzkraft der Gruppe wird von vier Ratingagenturen wie folgt bewertet: Moody's (A1, Ausblick stabil), Standard & Poor's (A+, Ausblick stabil), Fitch (A+, Ausblick stabil) und R&I (A+, Ausblick stabil).

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

EIF

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe). Seine Hauptaufgabe ist es, europäischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Speziell für dieses Marktsegment entwickelt und nutzt der EIF Instrumente, um Risikokapital, Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzierungen zu vergeben. Er trägt zu den EU-Zielen für Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung bei.