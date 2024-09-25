Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
EIB vergibt 220 Mio. Euro an Nexi für digitale Zahlungslösungen in Europa

25 September 2024
EIB
  • Mittel fließen in die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen für digitale Zahlungen
  • Finanzierte Projekte stützen die ESG-Ziele der Nexi Group, die dem Markt bereits kommuniziert wurden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit über 220 Millionen Euro an die Nexi Group. Das größte Paytech-Unternehmen Europas finanziert damit Innovationen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs. Die Vereinbarung wurde heute in Mailand von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und dem CFO der Nexi Group, Bernardo Mingrone, bekannt gegeben.

Nexi wird die Mittel in Projekte zur Modernisierung des digitalen Zahlungsverkehrs in Europa investieren und konkrete Initiativen finanzieren, die sich auf die Expertise von Nexi Digital stützen. Nexi Digital ist ein europäisches Innovationszentrum für technologische Innovationen. Es entstand in Zusammenarbeit mit dem italienischen Unternehmen Reply, einem europäischen Vorreiter bei der digitalen Transformation.

Die finanzierten Projekte stehen voll in Einklang mit den ESG-Zielen (Umwelt, Soziales und Governance) der Nexi Group, die dem Markt bereits kommuniziert wurden. Dazu zählen die Förderung innovativer digitaler Zahlungslösungen in Europa, neue Arbeitsplätze für junge Menschen in benachteiligten Gebieten und mehr ökologische Nachhaltigkeit durch die Optimierung von Rechenzentren und die Entwicklung cloudbasierter Aktivitäten.

Dies ist der erste Kredit der EIB an ein börsennotiertes Unternehmen aus dem digitalen Zahlungssektor – ein Beleg für Nexis Engagement für die digitale und technologische Transformation.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Diese Finanzierung ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung europaweiter digitaler Zahlungslösungen und trägt dazu bei, den Einsatz von Bargeld zu reduzieren und Betrug und Steuerhinterziehung zu verhindern. Sie zeigt, dass die EIB die Digitalisierung und Innovationen von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen entschlossen fördert. Dies sind Schlüsselelemente des nationalen Aufbau- und Resilienzplans.“

Bernardo Mingrone, CFO der Nexi Group: „Wir sind stolz darauf, dass die Europäische Investitionsbank erkannt hat, was wir für die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen tun. Wir machen digitale Zahlungen zuverlässiger und sicherer – zwei wesentliche Anforderungen an die Einführung solcher Angebote in den europäischen Ländern, in denen wir tätig sind. Die Finanzierung bestätigt, dass selbst große Akteure wie die EIB die zentrale Rolle von Nexi bei der Entwicklung und Förderung der Digitalisierung in Europa anerkennen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Nexi ist ein europäisches Paytech-Unternehmen, das in wachstumsstarken, attraktiven europäischen Märkten und technologisch entwickelten Ländern tätig ist. Das Unternehmen ist an der Euronext Mailand notiert und verfügt über die Größe, geografische Reichweite und Fähigkeiten, um den Übergang zu einem bargeldlosen Europa voranzutreiben. Mit seinem innovativen Produktportfolio, seiner E-Commerce-Erfahrung und seinen branchenspezifischen Lösungen unterstützt Nexi die Digitalwirtschaft und das gesamte Zahlungs-Ökosystem weltweit bei verschiedensten Zahlungskanälen und -methoden. Nexi deckt mit seiner Technologieplattform und seiner branchenspezifischen Expertise drei Marktsegmente ab: Lösungen für Gewerbetreibende, Lösungen für die Kartenherausgabe und Digital-Banking-Lösungen. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologie und Innovation und konzentriert sich dabei auf zwei Kerngrundsätze: gemeinsam mit den Partnerbanken Kundenbedürfnisse erfüllen und neue Geschäftsmöglichkeiten für die Kunden schaffen. Nexi unterstützt Verbraucher und Unternehmen jeder Größe und verändert ihre Zahlungsgewohnheiten und -methoden. Für Unternehmen bietet Nexi innovative und zuverlässige Lösungen, damit sie ihre Kunden besser betreuen und expandieren können. Nexi vereinfacht Zahlungen und ermöglicht engere Beziehungen zwischen Menschen und Unternehmen. Damit fördert das Unternehmen den Fortschritt für alle.
www.nexi.it/en www.nexigroup.com

Projektübersicht

NEXI DIGITAL INVESTMENT PLAN

The Project concerns the development of software for cutting-edge digital payment products and services targeting merchant solutions and services (SmartPOS/SoftPOS), cards and digital payments (PaaS for issuing and acquiring products and services ), digital banking and corporate solutions, including rationalisation of data centres to reduce operations complexity and increase ICT cost efficiency.

Unterzeichnet | 25/09/2024

