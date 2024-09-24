EU und Gates Foundation verbessern Zugang zu Verhütungsmitteln und Gesundheitsversorgung für Frauen in ärmeren Ländern

EIB

Die Europäische Union und die Bill & Melinda Gates Foundation wollen neue Finanzierungsmechanismen entwickeln, um den Zugang zu Gesundheitsprodukten zu erleichtern, etwa zu sicheren, wirksamen und bezahlbaren Verhütungsmitteln und Medikamenten für Mütter. Das gaben die Beteiligten heute am Rande der UN-Generalversammlung in New York bekannt. Mit der Initiative wollen sie vor allem Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen helfen.

Die Ankündigung folgte auf ein Treffen von Nadia Calviño, Präsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB), Jutta Urpilainen, EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften, und Bill Gates, Co-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation.

Einer der neuen Finanzierungsmechanismen ist mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) geplant, der UN-Agentur für sexuelle und reproduktive Gesundheit. Der Mechanismus soll helfen, die Kosten zu senken und Hindernisse abzubauen, damit mehr Frauen Zugang zu Verhütungsmitteln und Medikamenten für Mütter erhalten. Das ermöglicht ihnen die Familienplanung, verbessert ihre eigene Gesundheit und die ihrer Kinder und stärkt damit Wirtschaft und Gesellschaft. Die selbstbestimmte Familienplanung ist ein Menschenrecht. Sie fördert die Gesundheit von Müttern und senkt die Zahl der schwangerschaftsbedingten Todesfälle.

Derzeit arbeitet der UNFPA mit den Regierungen von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zusammen, damit Frauen einen besseren Zugang zu Verhütungsmitteln und Medikamenten erhalten. Bestellungen für nationale Programme kann der Fonds jedoch erst aufgeben, wenn er ausreichend Beiträge auf dem Konto hat. Das ist ein Problem, obwohl mehr als 60 Prozent der Geberzusagen für mehrere Jahre gelten. Der neue Mechanismus soll mehrjährige Beitragszusagen vorschießen und damit die Planung, Sichtbarkeit und Zusagen für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen verbessern. So erhalten Frauen einen breiteren, nachhaltigeren Zugang zu Produkten für die Familienplanung.

Der Finanzierungsmechanismus soll von der EIB geleitet und von der Europäischen Kommission unterstützt werden. Er wird von der Bill & Melinda Gates Foundation gefördert, die fünf Jahre lang Mittel für die UNFPA Supplies Partnership bereitstellt.

Darüber hinaus entwickeln die EIB und die EU-Kommission neue Garantien im Volumen von bis zu 170 Millionen Euro für Projekte im Bereich Gender und menschliche Entwicklung. Sie sollen neue Finanzierungsangebote auf den Markt bringen, die Anreize für Investitionen in die Herstellung lebensrettender Produkte in großem Maßstab schaffen. Die Garantien sind Teil einer umfassenderen Partnerschaft zwischen der EU-Kommission, der EIB und der Bill & Melinda Gates Foundation, um Investitionen zu beschleunigen, die die Gesundheit und Ernährung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen verbessern. Darunter fällt etwa der Human Development Accelerator (HDX), eine Global-Gateway-Initiative.

Weltweit haben mehr als 257 Millionen Frauen und Mädchen keine Möglichkeit, mit modernen Verhütungsmethoden eine Schwangerschaft zu vermeiden.[1] Ohne zusätzliche Mittel könnte sich in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen bis 2030 für solche Produkte eine Finanzierungslücke von 1,5 Milliarden US-Dollar auftun. Derzeit melden über 40 Prozent dieser Länder Fehlbestände bei mehr als vier von zehn Ausgabestellen und lange Wartezeiten für Lieferungen.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño: „Überall auf der Welt sollten Frauen das Recht auf Familienplanung haben, eine Ausbildung machen und ihre Träume verwirklichen können. Dazu braucht es sichere, bezahlbare Verhütungsmittel. Deshalb engagieren wir uns zusammen mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, der EU-Kommission und der Gates Foundation dafür, die Kosten und Hürden für Frauen zu senken, damit sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können.“

Jutta Urpilainen, EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften: „Mehr Gendergerechtigkeit ist ein Schwerpunkt der EU-Außenpolitik. Wir investieren in Produkte und Dienstleistungen für die sexuelle und reproduktive Gesundheit. So können Frauen ihr Potenzial voll entfalten und zum Aufbau starker, gerechter Gemeinschaften beitragen.“

Bill Gates, Co-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation: „Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen haben viel zu oft keinen Zugang zu geeigneten Verhütungsmitteln. Und dagegen wird nicht genug getan. Mit den europäischen Institutionen im Lead können wir das Leben von Frauen verbessern – und damit die Gesundheit ganzer Gemeinschaften und Länder. Denn wenn Frauen über ihre Gesundheit und ihre finanzielle Zukunft selbst entscheiden können, kommt das allen zugute.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB ist in über 160 Ländern tätig und vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Global Gateway

Global Gateway ist die Initiative der Europäischen Union für mehr Investitionen in nachhaltige Infrastrukturen, die rund um den Erdball die Konnektivität verbessern. Die Initiative ging 2021 an den Start und soll bis 2027 weltweit bis zu 300 Milliarden Euro für strategisch wichtige Bereiche wie Digitalisierung, Klimaschutz, Energie, Verkehr, Gesundheit, Bildung und Forschung mobilisieren. Sie ist wertorientiert, setzt auf ökologische Nachhaltigkeit, soziale Teilhabe und demokratische Regierungsführung und stärkt den Handel und die Entwicklungszusammenarbeit mit den Partnerländern.

Bill & Melinda Gates Foundation

Die Bill & Melinda Gates Foundation vertritt den Leitgedanken, dass jedes Leben gleich viel wert ist. Daher setzt sich die Stiftung dafür ein, dass alle Menschen gesund und produktiv leben können. In Entwicklungsländern fördert sie die Gesundheit und gibt Menschen die Chance, aus eigener Kraft Hunger und extreme Armut zu überwinden. In den Vereinigten Staaten will sie sicherstellen, dass alle Menschen – vor allem die Bedürftigsten – die Chancen erhalten, die sie für einen erfolgreichen Bildungs- und Lebensweg benötigen. Die Stiftung mit Sitz in Seattle (Bundesstaat Washington) wird von CEO Mark Suzman geleitet, unter der Aufsicht der Co-Vorsitzenden Bill Gates & Melinda French Gates sowie des Stiftungsrats.

