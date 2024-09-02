Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Slowenien: EIB unterstützt Modernisierung des slowenischen Stromnetzes mit 50-Mio.-Euro-Kredit an Elektro Ljubljana

2 September 2024
EIB
  • EIB-Kredit an den Betreiber des größten Stromverteilnetzes des Landes fließt in Netzausbau und Verbesserungen in Mittel- und Südostslowenien
  • Ziel sind die Deckung der steigenden Binnennachfrage und die Senkung von Stromverlusten
  • Die Modernisierung bringt Slowenien bei Elektrifizierung und Erneuerbaren maßgeblich voran

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 50 Millionen Euro an den Stromversorger Elektro Ljubljana für den Ausbau und die Modernisierung des Verteilnetzes in Mittel- und Südostslowenien. EIB-Vizepräsident Kyriacos Kakouris und der Vorstandsvorsitzende von Elektro Ljubljana Urban Likozar haben heute in Anwesenheit der slowenischen Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Klima und Energie Tina Seršen in der slowenischen Hauptstadt einen Darlehensvertrag unterzeichnet.

Elektro Ljubljana betreibt das größte Stromverteilnetz in Slowenien und versorgt mehr als 353 000 Menschen. Die EIB-Mittel finanzieren Arbeiten im Zeitraum 2024–2026, durch die die slowenische Strominfrastruktur zuverlässiger, effizienter und nachhaltiger werden soll.

Es sind umfangreiche Modernisierungsarbeiten geplant, wie die Sanierung und die Errichtung von Mittel- und Niederspannungsfreileitungen, die Verlegung von Erdkabeln und der Bau von Transformatoren und Umspannwerken. Das Projekt sieht auch die Installation intelligenter Zähler und anderer moderner Komponenten vor. Das erleichtert das Stromsparen und ebnet den Weg für neue Kfz-Ladestationen, Wärmepumpen und aus Erneuerbaren gespeiste Generatoren.

Kakouris: „Die Partnerschaft mit Elektro Ljubljana zeigt das Engagement der EIB für den Ausbau der Infrastruktur und trägt einem dringenden Bedarf des slowenischen Stromsektors Rechnung. Ein größeres und zuverlässigeres Verteilnetz ist Voraussetzung für eine stärkere Elektrifizierung des Landes, vor allem für eine stärkere Nutzung von Erneuerbaren, mehr Kfz-Ladestationen und Wärmepumpen.“

Durch eine höhere Einspeisekapazität für Erneuerbare bringt das Projekt Sloweniens Klimaziele für 2050 und die der EU im Rahmen des REPowerEU-Plans voran.

Die Gesamtkosten des Projekts werden mit 164,2 Millionen Euro veranschlagt. Der EIB-Kredit bietet Elektro Ljubljana günstige und flexible Finanzierungsbedingungen und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Finanzierungsquellen zu diversifizieren. Der Kredit wird durch EU-Mittel von 55,2 Millionen Euro ergänzt. Den Rest bringt Elektro Ljubljana selbst auf.

Urban Likozar von Elektro Ljubljana: „Die massive Elektrifizierung des Verkehrs und der Heizsysteme sowie erneuerbare Energien haben in den letzten Jahren zu einem hohen Investitionsbedarf in die Strominfrastruktur geführt. Der heute mit der EIB unterzeichnete Vertrag ist ein wichtiger Schritt für die Finanzierung der primären Verteilnetze, um die grüne Energiewende umzusetzen, die Ziele des 10-Jahres-Netzentwicklungsplans zu erreichen und ausreichend Kapazität für Strom aus erneuerbaren Energien bereitzustellen. Wir freuen uns, dass die EIB Investitionen in das Verteilnetz genau wie wir als wichtig erachtet, ist es doch entscheidend für eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung in Slowenien.“

Staatssekretärin Seršen: „Ich begrüße die Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen der EIB und Elektro Ljubljana. Sie bringt die geplanten Investitionen in das Verteilnetz einen großen Schritt voran. Das Stromverteilnetz ist und bleibt das Herzstück der grünen Wende und eine Voraussetzung dafür, dass mehr Menschen ihren Strom selbst produzieren können. Das Ministerium unterstützt durch Zuschüsse aus dem Aufbau- und Resilienzplan und durch entsprechende Gesetze nicht nur Elektro Ljubljana, sondern auch andere Stromversorger bei den erforderlichen Investitionen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität. Seit die EIB in Slowenien aktiv ist, hat sie insgesamt mehr als 7,6 Milliarden Euro für Projekte im Land bereitgestellt.

Slovenia’s electricity grid to be upgraded with €50 million EIB loan to Elektro Ljubljana
Electricity Distribution Slovenia - Ljubljana
Slovenia’s electricity grid to be upgraded with €50 million EIB loan to Elektro Ljubljana
©EIB
Download original
Slovenia’s electricity grid to be upgraded with €50 million EIB loan to Elektro Ljubljana
Electricity Distribution Slovenia - Ljubljana
Slovenia’s electricity grid to be upgraded with €50 million EIB loan to Elektro Ljubljana
©EIB
Download original
Slovenia’s electricity grid to be upgraded with €50 million EIB loan to Elektro Ljubljana
Electricity Distribution Slovenia - Ljubljana
Slovenia’s electricity grid to be upgraded with €50 million EIB loan to Elektro Ljubljana
©EIB
Download original

Projektübersicht

ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA - LJUBLJANA

Support for Elektro Ljubljana's investment programme in its regional electricity distribution network over the period 2024-2026. This includes network reinforcements and refurbishments in high, medium and low voltage, targeting at maintaining the quality of supply, integration of renewable energy generation, catering for peak demand growth, as well as climate-proofing part of the network.

Unterzeichnet | 24/07/2024

Kontakt

Tina Drolc

Press Office

Referenz

2024-316-DE

Teilen

Tags

  • b4acb03b-da3d-46b1-991d-f7da83c67748
  • Direktorium
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
26 Mai 2020

Slowenien: EIB vergibt 31 Millionen Euro an das slowenische Unternehmen Elektro Maribor für zuverlässigere Stromverteilungsnetze im Nordosten Sloweniens

Die EIB hat mit Elektro Maribor ein Darlehen über 31 Millionen Euro unterzeichnet. Elektro Maribor ist der Stromversorger der zweitgrößten slowenischen Stadt Maribor. Mit dem Darlehen will das Unternehmen die Zuverlässigkeit und Qualität der Stromversorgung verbessern. Elektro Maribor plant Investitionen von 81,2 Millionen Euro in die Erneuerung und den Ausbau seines Stromverteilungsnetzes, um Stromausfälle und damit verbundene Sach- und Umweltschäden zu minimieren.

Strom Institutional Direktorium Slowenien Europäische Union Energie
1 August 2025

Latvia to get solar-power boost as energy company Sunly receives almost €85 million international financing

Latvia is set to get more clean energy as a result of almost € 85 million in international financing for renewable-electricity provider Sunly. Estonia-based Sunly will use the loans from the European Investment Bank (EIB), the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and SEB to build four solar parks in Latvia with total capacity of 329 megawatts (MW) – enough to meet the annual electricity consumption of up to 180,000 households.

Thomas ÖSTROS Solar power Management committee Lithuania Latvia Estonia European Union Energy
29 Juli 2025

Spanien: EIB vergibt 50 Mio. Euro an Iberdrola für klimafesten Wiederaufbau des Stromnetzes nach verheerenden Unwettern

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Iberdrola zwei Kredite über jeweils 25 Millionen Euro unterzeichnet. Damit unterstützt sie das Unternehmen bei Wiederaufbau, Klimaanpassung und Digitalisierung des Stromverteilnetzes in Valencia, das im vergangenen Oktober durch verheerende Unwetter beschädigt wurde.