Spanien: InvestEU – EIB unterstützt Matrix Renewables mit grünem Kredit über 50 Mio. Euro für fünf Solaranlagen

Das Geld fließt in Planung, Bau und Betrieb fünf neuer Solaranlagen mit einer installierten Leistung von 240 MW in Kastilien und León und der Extremadura

Die EIB will als EU-Klimabank bis 2030 grüne Investitionen von 1 Billion Euro fördern

Der Kredit unterstützt das REPowerEU-Ziel, die Energiesicherheit zu stärken und die EU weniger abhängig von Öl- und Gasimporten zu machen

Abgesichert ist der Kredit über das InvestEU-Programm, das öffentliche und private Finanzierungen für die EU-Ziele mobilisiert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Matrix Renewables haben einen grünen Kredit von 50 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld fließt in die Planung, den Bau und Betrieb von fünf Solaranlagen mit einer installierten Leistung von 240 Megawatt in den spanischen Regionen Kastilien und León und Extremadura. Matrix Renewables ist ein unabhängiger Stromerzeuger, der von TPG Rise unterstützt wird.

Das Projekt festigt die Rolle der EIB als Klimabank der EU. Bis 2030 will sie grüne Investitionen von einer Billion Euro anstoßen und mindestens die Hälfte ihres jährlichen Finanzierungsvolumens für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit vergeben.

Alessandro Izzo, Direktor der Abteilung Eigenkapital, Wachstumskapital und Projektfinanzierung der EIB: „Mit dem Kredit treibt die EIB die Energiewende in Spanien voran, weil er die Erzeugungsleistung aus erneuerbaren Energien erhöht. Bei der Unterstützung unabhängiger Stromerzeuger sind wir gerne dabei, denn ihr Beitrag ist für Investitionen in Erneuerbare fundamental. Mit dem Projekt helfen wir, Europas Energiemodell nachhaltiger und unabhängiger zu machen.“

Die neuen Solaranlagen entstehen in Kohäsionsregionen, in denen das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt. Damit unterstreicht die EIB ihr Engagement für gerechtes Wachstum und die Angleichung der Lebensverhältnisse. Die neuen Anlagen sind voraussichtlich Ende 2025 betriebsbereit.

Das Projekt unterstützt die Ziele des europäischen Grünen Deals zur Abkehr von fossilen Brennstoffen. Außerdem ist es Teil des Aktionsplans der EIB für den REPowerEU-Plan, mit dem sich die EU aus der Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten lösen will, indem sie die Energieeffizienz und die Erzeugung aus Erneuerbaren erhöht.

Nicolás Navas, CFO von Matrix Renewables: „Es freut uns, dass wir mit der EIB an diesem wichtigen Projekt zusammenarbeiten. Das bringt nicht nur unsere Mission des Ausbaus nachhaltiger Energien voran, sondern trägt auch zu den breiter angelegten Energiewende-Zielen in Spanien und Europa bei. Außerdem unterstreicht das Projekt unseren Einsatz für Innovation und Nachhaltigkeit. Die neuen Solaranlagen erzeugen für Tausende Haushalte und Betriebe saubere Energie und stärken unser Engagement für eine grüne Zukunft.“

Der Kredit wird durch InvestEU abgesichert. Dieses europäische Flaggschiff-Programm soll im Zeitraum 2021–2027 öffentliche und private Finanzierungen von mehr als 372 Milliarden Euro für EU-Ziele mobilisieren.

Die EIB und die Energiesicherheit

2023 vergab die EIB-Gruppe Kredite von mehr als 21 Milliarden Euro für die Energiesicherheit in Europa. Im selben Jahr flossen 4,5 Milliarden Euro in Projekte in Spanien, die dieses Ziel in Bereichen wie erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Stromnetze und Speichersysteme unterstützen. Diese Investitionen beschleunigen den Übergang zu nachhaltiger Energie und verringern Europas Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten.

Im Juli 2023 genehmigte der Verwaltungsrat der EIB eine Aufstockung der Mittel für REPowerEU-Projekte auf 45 Milliarden Euro. Der REPowerEU-Plan soll Europas Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen beenden. Damit mehr Mittel für die verarbeitende Industrie der EU bereitstehen, erweitert die EIB außerdem den Kreis förderfähiger Sektoren. Unterstützt werden nunmehr auch führende strategische Netto-Null-Technologien sowie die Gewinnung, Verarbeitung und das Recycling kritischer Rohstoffe. Die zusätzlichen Mittel werden bis 2027 ausgezahlt. Insgesamt werden voraussichtlich Investitionen von mehr als 150 Milliarden Euro in den Zielsektoren mobilisiert.

Weitere Informationen über die Unterstützung der EIB für den Energiesektor

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, bestehend aus der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), unterzeichnete 2023 in Spanien Finanzierungen von 11,4 Milliarden Euro. Davon sind etwa 6,8 Milliarden Euro für Klima- und Nachhaltigkeitsprojekte bestimmt. Weltweit unterzeichnete die EIB-Gruppe 2023 neue Finanzierungen von 88 Milliarden Euro.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

Matrix Renewables

Matrix Renewables ist eine Plattform für erneuerbare Energien. Der weltweit tätige alternative Asset Manager TPG ist ihr Gründer und unterstützt sie auch mit seiner 19 Milliarden US-Dollar schweren Impact-Investment-Plattform TPG Rise. Derzeit hat Matrix Renewables im Portfolio 14 Gigawatt Solar-, Speicher-, und grüne Wasserstoffprojekte in Europa, den Vereinigten Staaten und Lateinamerika.