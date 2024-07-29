Polen: EIB vergibt Kredit von über 230 Mio. Euro an PGE für das Stromsystem des polnischen Schienennetzes

1 Mrd. Zloty für den polnischen Energiekonzern PGE zur Modernisierung des Schienen-Stromnetzes

Polens Schienenverkehrsdienste sollen grüner und schneller werden

Arbeiten werden bis 2028 von der Tochtergesellschaft PGE Energetyka Kolejowa fertiggestellt

Polska Grupa Energetyczna (PGE), der größte polnische Energiekonzern, hat von der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kredit von 1 Milliarde Zloty bekommen. Damit soll das Stromsystem für das landesweite Schienennetz modernisiert werden. Der Kredit hat eine Laufzeit von 18 Jahren und ist der sechste Vertrag der EIB mit der PGE. Diese verfügt derzeit über EIB-Kreditlinien von insgesamt 1,3 Milliarden Euro.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Wir sind ein verlässlicher Partner bei Infrastruktur-Investitionen in Polen. Die Modernisierung des Schienennetzes verbessert die Lebensqualität aller und kommt auch der Wirtschaft zugute. Und sie fördert die nachhaltige Entwicklung – eine Top-Priorität der EU.“

Der Kredit finanziert den Bau von 43 Umspannwerken, die Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, mit dem die Züge in Polen betrieben werden. 24 weitere Umspannwerke werden modernisiert. Zudem werden Hochspannungs- und Mittelspannungsleitungen sowie die nötige Infrastruktur gebaut, um eine effiziente Stromversorgung des Schienennetzes sicherzustellen.

Przemysław Jastrzębski, Vizepräsident des Management Board der PGE Group: „Um die Kapazität und Effizienz des Stromsystems sicherzustellen, müssen wir die Besonderheiten der Stromversorgung im Schienensektor und den wachsenden Bedarf der Bahnunternehmen berücksichtigen. Die EIB gibt uns die nötigen Mittel dafür. Mit diesem Kredit können wir in moderne Strominfrastruktur investieren und innovative erneuerbare Energieprojekte entwickeln – wie die Rückgewinnung der Bremsenergie von Zügen. Damit bringen wir den Wandel des polnischen Stromsystems voran.“

Das Investitionsprojekt von PGE Energetyka Kolejowa zur Modernisierung des Stromsystems verbessert die Sicherheit im Schienenverkehr und die Kapazität der Linien. Außerdem können die Züge mit höherer Geschwindigkeit fahren, was die Fahrtzeiten verkürzt.

Das Projekt steht im Einklang mit dem EU-Ziel für nachhaltigen Verkehr. Bessere Zugverbindungen beschleunigen das Zusammenwachsen von Regionen, entlasten den Straßenverkehr und reduzieren den Energieverbrauch sowie die Luft- und Lärmverschmutzung in Polen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Wir haben uns vorgenommen, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und sind auf gutem Weg dorthin.

Die PGE Group ist das größte Energieunternehmen in Polen. Ihr strategisches Ziel ist, bis 2050 klimaneutral zu werden.