EIB vergibt 450 Mio. Euro an Prysmian für Energiewende in Europa

Prysmian

Investitionen in Finnland, Italien und Frankreich

Neue Produktionslinien für Höchstspannungs-Seekabel und für Onshore-Hochspannungskabel, Verbesserungen bestehender Produktionslinien

Projekt unterstützt REPowerEU-Ziele, für die die EIB bis 2027 zusätzliche 45 Mrd. Euro vorsieht

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Prysmian haben einen neuen Kredit über 450 Millionen Euro unterzeichnet. Prysmian ist Weltmarktführer für Energie- und Telekommunikationskabel und will in die Stromübertragung und -verteilung in Europa investieren.

Die Nachfrage nach erneuerbarem Strom und vor allem Offshore-Windenergie steigt weiter an. Deshalb plant Prysmian den Bau neuer Produktionslinien für Höchstspannungs-Seekabel und für Onshore-Hochspannungskabel sowie technische Verbesserungen an bestehenden Produktionslinien.

Mit den von der EIB geförderten Investitionen kann das Unternehmen seine Produktionskapazität für extrudierte Kabel in den drei Werken Pikkala (Finnland), Pozzuoli (Italien) und Gron (Frankreich) von rund 2 000 Kilometer jährlich auf über 4 000 Kilometer verdoppeln. Damit trägt das Projekt zum EU-Ziel bei, die Übertragung sauberer Energie durch Seekabelsysteme und Fernleitungen zu fördern, um die Integration und Effizienz erneuerbarer Energien zu stärken.

Prysmian geht davon aus, dass durch die Investitionen neue Arbeitsplätze entstehen mit erheblichen positiven Folgen für die Volkswirtschaften der betroffenen Länder.

Das Projekt entspricht den Zielen der EIB für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit und dem REPowerEU-Plan, den die EIB bis 2027 mit zusätzlichen 45 Milliarden Euro unterstützen will. Fast die Hälfte von Prysmians Vorhaben soll in Kohäsionsregionen durchgeführt werden, etwa im italienischen Kampanien und im französischen Burgund. Auf diese Weise helfen die Investitionen, wirtschaftliche Gefälle abzubauen und eine ausgewogenere und gerechtere Wirtschaftsentwicklung zu fördern.

Die EIB hat schon mehrere Kredite an Prysmian vergeben. In der Vergangenheit unterstützte sie die Forschung und Entwicklung des Unternehmens in verschiedenen europäischen Ländern und seine Centers of Excellence für die Produktion. Dabei förderte sie erneuerbare und saubere Energien durch die Verbindung integrierter erneuerbarer Ressourcen über Kabelsysteme.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die EIB ist die Klimabank der EU, deshalb liegt uns der Ausbau der Übertragung sauberer Energien in Europa am Herzen. Der Kredit für Prysmian bestätigt dies und trägt zu den REPowerEU-Zielen bei, denn es werden erhebliche Mittel für die Mammutaufgaben Energie und Umwelt aktiviert.“

Massimo Battaini, CEO von Prysmian: „Prysmian spielt bei der Förderung der europäischen Energiewende in der ersten Reihe mit. Wir wollen zusätzliche Kapazität für die europaweit wachsende Nachfrage nach sauberer Energie schaffen. Dass die EIB uns dabei unterstützt, erfüllt uns mit Stolz. Um die Energiewende schneller und für alle voranzutreiben, brauchen wir Innovationen, unsere Produkte und Dienstleistungen müssen stetig effizienter werden. Ein Bestreben, das die EIB mit uns teilt. Ihr Kredit ermöglicht einen Schritt nach vorne und belegt: Europa weiß, welch wichtige Rolle unser Unternehmen für die Wende übernimmt.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Prysmian ist Weltmarktführer bei Kabellösungen für Energie und Telekommunikation und eine Referenz für die digitale und energetische Transformation. Durch seine breite geografische Präsenz und sein umfassendes Produktportfolio, seine Erfahrung und Kompetenz bei technologischen Innovationen und seine starke Kundenbasis ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine führende Position zu festigen und in neue Wachstumsmärkte zu expandieren. Mit leistungsstarken, nachhaltigen und innovativen Kabelsystemen für die Segmente Transmission, Power Grid, Electrification und Digital Solutions ist seine Strategie perfekt auf wichtige Markttreiber abgestimmt. Prysmian ist an der italienischen Börse notiert und blickt auf fast 150 Jahre Erfahrung zurück. Mit rund 30 000 Mitarbeitenden, 108 Werken und 26 FuE-Zentren in über 50 Ländern erzielte das Unternehmen 2023 einen Umsatz von über 15 Milliarden Euro.