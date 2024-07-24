Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EIB vergibt 450 Mio. Euro an Prysmian für Energiewende in Europa

24 Juli 2024
Prysmian
  • Investitionen in Finnland, Italien und Frankreich
  • Neue Produktionslinien für Höchstspannungs-Seekabel und für Onshore-Hochspannungskabel, Verbesserungen bestehender Produktionslinien
  • Projekt unterstützt REPowerEU-Ziele, für die die EIB bis 2027 zusätzliche 45 Mrd. Euro vorsieht

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Prysmian haben einen neuen Kredit über 450 Millionen Euro unterzeichnet. Prysmian ist Weltmarktführer für Energie- und Telekommunikationskabel und will in die Stromübertragung und -verteilung in Europa investieren.

Die Nachfrage nach erneuerbarem Strom und vor allem Offshore-Windenergie steigt weiter an. Deshalb plant Prysmian den Bau neuer Produktionslinien für Höchstspannungs-Seekabel und für Onshore-Hochspannungskabel sowie technische Verbesserungen an bestehenden Produktionslinien.

Mit den von der EIB geförderten Investitionen kann das Unternehmen seine Produktionskapazität für extrudierte Kabel in den drei Werken Pikkala (Finnland), Pozzuoli (Italien) und Gron (Frankreich) von rund 2 000 Kilometer jährlich auf über 4 000 Kilometer verdoppeln. Damit trägt das Projekt zum EU-Ziel bei, die Übertragung sauberer Energie durch Seekabelsysteme und Fernleitungen zu fördern, um die Integration und Effizienz erneuerbarer Energien zu stärken.

Prysmian geht davon aus, dass durch die Investitionen neue Arbeitsplätze entstehen mit erheblichen positiven Folgen für die Volkswirtschaften der betroffenen Länder.

Das Projekt entspricht den Zielen der EIB für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit und dem REPowerEU-Plan, den die EIB bis 2027 mit zusätzlichen 45 Milliarden Euro unterstützen will. Fast die Hälfte von Prysmians Vorhaben soll in Kohäsionsregionen durchgeführt werden, etwa im italienischen Kampanien und im französischen Burgund. Auf diese Weise helfen die Investitionen, wirtschaftliche Gefälle abzubauen und eine ausgewogenere und gerechtere Wirtschaftsentwicklung zu fördern.

Die EIB hat schon mehrere Kredite an Prysmian vergeben. In der Vergangenheit unterstützte sie die Forschung und Entwicklung des Unternehmens in verschiedenen europäischen Ländern und seine Centers of Excellence für die Produktion. Dabei förderte sie erneuerbare und saubere Energien durch die Verbindung integrierter erneuerbarer Ressourcen über Kabelsysteme.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die EIB ist die Klimabank der EU, deshalb liegt uns der Ausbau der Übertragung sauberer Energien in Europa am Herzen. Der Kredit für Prysmian bestätigt dies und trägt zu den REPowerEU-Zielen bei, denn es werden erhebliche Mittel für die Mammutaufgaben Energie und Umwelt aktiviert.“

Massimo Battaini, CEO von Prysmian: „Prysmian spielt bei der Förderung der europäischen Energiewende in der ersten Reihe mit. Wir wollen zusätzliche Kapazität für die europaweit wachsende Nachfrage nach sauberer Energie schaffen. Dass die EIB uns dabei unterstützt, erfüllt uns mit Stolz. Um die Energiewende schneller und für alle voranzutreiben, brauchen wir Innovationen, unsere Produkte und Dienstleistungen müssen stetig effizienter werden. Ein Bestreben, das die EIB mit uns teilt. Ihr Kredit ermöglicht einen Schritt nach vorne und belegt: Europa weiß, welch wichtige Rolle unser Unternehmen für die Wende übernimmt.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Prysmian ist Weltmarktführer bei Kabellösungen für Energie und Telekommunikation und eine Referenz für die digitale und energetische Transformation. Durch seine breite geografische Präsenz und sein umfassendes Produktportfolio, seine Erfahrung und Kompetenz bei technologischen Innovationen und seine starke Kundenbasis ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine führende Position zu festigen und in neue Wachstumsmärkte zu expandieren. Mit leistungsstarken, nachhaltigen und innovativen Kabelsystemen für die Segmente Transmission, Power Grid, Electrification und Digital Solutions ist seine Strategie perfekt auf wichtige Markttreiber abgestimmt. Prysmian ist an der italienischen Börse notiert und blickt auf fast 150 Jahre Erfahrung zurück. Mit rund 30 000 Mitarbeitenden, 108 Werken und 26 FuE-Zentren in über 50 Ländern erzielte das Unternehmen 2023 einen Umsatz von über 15 Milliarden Euro.

Projektübersicht

PRYSMIAN RENEWABLE TRANSMISSION EUROPE

The Project is part of the Promoter's strategic plan to extend production capabilities of power transmission cables, to meet a growing demand in the renewable energy sector and in particular in offshore wind. It comprises new manufacturing lines for submarine extra high voltage cables, new lines for onshore high voltage cables and multiple upgrades on a line for onshore high voltage cables. The Project is implemented at three European plants.

Unterzeichnet | 24/07/2024

Kontakt

Lorenzo Squintani

Press Office

Referenz

2024-295-DE

Teilen

Tags

  • Klima
  • erneuerbare Energien
  • REPowerEU
  • Direktorium
  • Gelsomina VIGLIOTTI
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
3 Februar 2022

Italien: Prysmian Group stärkt Innovation mit Unterstützung der EIB und startet neue Projekte in den Bereichen ultraschnelle Telekommunikationsnetze und intelligentere, nachhaltigere Stromnetze

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Weltmarktführer für Energie- und Telekommunikationskabel, Prysmian Group, haben den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung über 135 Millionen Euro bekannt gegeben. Das Geld ist für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Gruppe in Europa im Zeitraum 2021–2024 bestimmt.

Umwelt Digitales und Telekommunikation Direktorium Gelsomina VIGLIOTTI Italien Deutschland Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
18 Dezember 2013

Italien: 100 Mio EUR an Prysmian für Forschung und Entwicklung in Europa

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der italienische Kabelhersteller Prysmian haben einen Finanzierungsvertrag über 100 Mio EUR unterzeichnet. Das Darlehen dient zur Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen in Europa. Die FuE-Maßnahmen werden im Zeitraum 2013-2016 durchgeführt. Prysmian ist der weltweit führende Hersteller von Energie- und Telekommunikationskabeln. Mit dem Darlehen kann der Konzern rund 50 % seiner für diesen Zeitraum in Europa geplanten Investitionen finanzieren. Insgesamt wird Prysmian in diesen vier Jahren rund 300 Mio EUR in Forschung und Entwicklung investieren.

Cyber-Sicherheit Digitales und Telekommunikation Italien Spanien Deutschland Niederlande Frankreich Vereinigtes Königreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.