Griechenland: EIB berät die EYDAP bei Investitionen in klimaresilientes Wassernetz für Athen

EIB

EIB berät Athens Wasserversorger EYDAP bei seinem Investitionsprogramm

Beratung soll die EYDAP bei Plänen für eine sichere und störungsfreie Trinkwasserversorgung unter der Klimaanpassungsstrategie unterstützen

EIB bietet die Hilfe kostenlos über die InvestEU-Beratungsplattform an

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird den Athener Wasserversorger EYDAP bei Investitionen in das Athener Wassernetz beraten. Das zehnjährige Investitionsprogramm von zwei Milliarden Euro soll die Wasserversorgung der griechischen Hauptstadt klimafester machen.

Unter der heute in Athen unterzeichneten Vereinbarung berät die EIB die EYDAP zum Management von Klimarisiken wie Wasserknappheit, Dürren und Hitzewellen. Das Unternehmen versorgt 4,4 Millionen Menschen über sein 14 500 Kilometer langes Leitungsnetz.

Laut Vereinbarung leistet die EIB über die InvestEU-Beratungsplattform technische Hilfe und unterstützt die EYDAP dabei, Maßnahmen zu priorisieren und Projekte umzusetzen, in Einklang mit ihrer Strategie für eine effizientere Klimaanpassung.

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „Griechenland hat wie viele andere Länder Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen, die vielfältigen Klimarisiken ausgesetzt sind. Unsere Beratung wird der EYDAP helfen, strukturiert und gezielt zu investieren, um die kostbarste aller Ressourcen zu sichern: Wasser.“

EYDAP-CEO Harry Sachinis: „Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um eine saubere und nachhaltige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu sichern, für alle Menschen in Athen und der Region Attika. Wir glauben, dass die EYDAP mit ihrer Kompetenz und mithilfe der EIB langfristige Verbesserungen bringen kann. Unser Ziel ist sauberes, bezahlbares Wasser für alle.“

Die Vereinbarung stärkt die Rolle der EIB als Klimabank der EU. Klimafeste Wassernetze und mehr Wassersicherheit sind Ziele, die sie in dieser Rolle fördert. Über ihre Beratungsdienste unterstützt die EIB Partner vor Ort. Damit räumt sie Investitionshindernisse aus dem Weg und stellt sicher, dass sie die am besten geeigneten Projekte finanziert, um Marktversagen und Investitionslücken auszugleichen.

InvestEU-Beratungsplattform

Die InvestEU-Beratungsplattform unterstützt öffentliche und private Projektträger in der EU bei der Entwicklung von Investitionsvorhaben. Außerdem hilft die Plattform Finanzpartnern und Projektträgern beim Kapazitätsaufbau, sodass sie Finanzierungen und Investitionen besser umsetzen können.

Die Beratungsplattform ist eine Komponente des InvestEU-Programms, das mit einer EU-Haushaltsgarantie neue Investitionen von über 372 Milliarden Euro anstoßen soll. Weitere Komponenten sind der InvestEU-Fonds und das InvestEU-Portal. Damit soll das Programm 2021–2027 Investitionen, Innovationen und die Beschäftigung in Europa ankurbeln.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

In Griechenland unterzeichnete die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), im Jahr 2023 Finanzierungen von 2,5 Milliarden Euro. Davon sind etwa 32 Prozent für Klima- und Nachhaltigkeits-Projekte bestimmt. Insgesamt unterzeichnete die EIB-Gruppe 2023 neue Finanzierungen in Höhe von 88 Milliarden Euro.