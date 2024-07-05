Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Griechenland: EIB berät die EYDAP bei Investitionen in klimaresilientes Wassernetz für Athen

5 Juli 2024
EIB
  • EIB berät Athens Wasserversorger EYDAP bei seinem Investitionsprogramm
  • Beratung soll die EYDAP bei Plänen für eine sichere und störungsfreie Trinkwasserversorgung unter der Klimaanpassungsstrategie unterstützen
  • EIB bietet die Hilfe kostenlos über die InvestEU-Beratungsplattform an

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird den Athener Wasserversorger EYDAP bei Investitionen in das Athener Wassernetz beraten. Das zehnjährige Investitionsprogramm von zwei Milliarden Euro soll die Wasserversorgung der griechischen Hauptstadt klimafester machen.

Unter der heute in Athen unterzeichneten Vereinbarung berät die EIB die EYDAP zum Management von Klimarisiken wie Wasserknappheit, Dürren und Hitzewellen. Das Unternehmen versorgt 4,4 Millionen Menschen über sein 14 500 Kilometer langes Leitungsnetz.

Laut Vereinbarung leistet die EIB über die InvestEU-Beratungsplattform technische Hilfe und unterstützt die EYDAP dabei, Maßnahmen zu priorisieren und Projekte umzusetzen, in Einklang mit ihrer Strategie für eine effizientere Klimaanpassung.

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „Griechenland hat wie viele andere Länder Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen, die vielfältigen Klimarisiken ausgesetzt sind. Unsere Beratung wird der EYDAP helfen, strukturiert und gezielt zu investieren, um die kostbarste aller Ressourcen zu sichern: Wasser.“

EYDAP-CEO Harry Sachinis: „Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um eine saubere und nachhaltige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu sichern, für alle Menschen in Athen und der Region Attika. Wir glauben, dass die EYDAP mit ihrer Kompetenz und mithilfe der EIB langfristige Verbesserungen bringen kann. Unser Ziel ist sauberes, bezahlbares Wasser für alle.“

Die Vereinbarung stärkt die Rolle der EIB als Klimabank der EU. Klimafeste Wassernetze und mehr Wassersicherheit sind Ziele, die sie in dieser Rolle fördert. Über ihre Beratungsdienste unterstützt die EIB Partner vor Ort. Damit räumt sie Investitionshindernisse aus dem Weg und stellt sicher, dass sie die am besten geeigneten Projekte finanziert, um Marktversagen und Investitionslücken auszugleichen.

InvestEU-Beratungsplattform

Die InvestEU-Beratungsplattform unterstützt öffentliche und private Projektträger in der EU bei der Entwicklung von Investitionsvorhaben. Außerdem hilft die Plattform Finanzpartnern und Projektträgern beim Kapazitätsaufbau, sodass sie Finanzierungen und Investitionen besser umsetzen können.

Die Beratungsplattform ist eine Komponente des InvestEU-Programms, das mit einer EU-Haushaltsgarantie neue Investitionen von über 372 Milliarden Euro anstoßen soll. Weitere Komponenten sind der InvestEU-Fonds und das InvestEU-Portal. Damit soll das Programm 2021–2027 Investitionen, Innovationen und die Beschäftigung in Europa ankurbeln.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

  In Griechenland unterzeichnete die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), im Jahr 2023 Finanzierungen von 2,5 Milliarden Euro. Davon sind etwa 32 Prozent für Klima- und Nachhaltigkeits-Projekte bestimmt. Insgesamt unterzeichnete die EIB-Gruppe 2023 neue Finanzierungen in Höhe von 88 Milliarden Euro.

Greek capital Athens to get more climate-resilient water network under EIB advisory agreement with EYDAP
Greek capital Athens to get more climate-resilient water network under EIB advisory agreement with EYDAP
Greek capital Athens to get more climate-resilient water network under EIB advisory agreement with EYDAP
©EIB
Download original
Greek capital Athens to get more climate-resilient water network under EIB advisory agreement with EYDAP
Greek capital Athens to get more climate-resilient water network under EIB advisory agreement with EYDAP
Greek capital Athens to get more climate-resilient water network under EIB advisory agreement with EYDAP
©EIB
Download original
Greek capital Athens to get more climate-resilient water network under EIB advisory agreement with EYDAP
Greek capital Athens to get more climate-resilient water network under EIB advisory agreement with EYDAP
Greek capital Athens to get more climate-resilient water network under EIB advisory agreement with EYDAP
©EIB
Download original

Kontakt

Wood Graham

Nikos Chrysoloras

Press Office

Referenz

2024-270-DE

Teilen

Tags

  • Klima
  • Wasser-/Abwassermanagement
  • InvestEU
  • Klimaschutz
  • Ioannis Tsakiris
  • Direktorium
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
17 Dezember 2013

Sambia: Europäische Investitionsbank unterstützt Programm zur Modernisierung des 50 Jahre alten Wassernetzes mit 75 Mio EUR

Die Europäische Investitionsbank, die Institution der EU für langfristige Finanzierungen, stellt der Mulonga Water and Sewerage Company 75 Mio EUR für die Sanierung und den Ausbau ihrer Wasser- und Abwasseranlagen zur Verfügung. Die Finanzierungsverträge wurden heute in Lusaka vom sambischen Finanzminister Alexander Chikwanda, von Kanyembo Ndhlovu, dem amtierenden CEO der Mulonga Water and Sewerage Company, und von Carmello Cocuzza, dem Leiter des Regionalbüros der Europäischen Investitionsbank für das südliche Afrika, unterzeichnet.

Wasser-/Abwassermanagement Sambia Subsahara-Afrika Klima und Umwelt
8 Februar 2022

Griechenland: Rekordengagement der EIB-Gruppe von 4,85 Milliarden Euro im Jahr 2021, davon 2,7 Milliarden Euro über neuen Europäischen Garantiefonds

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe verzeichnete im letzten Jahr ihr bislang größtes Engagement für Investitionen und Innovationen von Unternehmen sowie für die Stadterneuerung, die Energiewende und die Digitalisierung der öffentlichen Dienste in Griechenland. 2021 stellten die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investitionsfonds insgesamt 4,85 Milliarden Euro für hochwirksame private und öffentliche Investitionen bereit – das größte Mittelvolumen seit Aufnahme ihrer Tätigkeit in Griechenland vor 59 Jahren.

Institutional Umwelt Klima Covid-19 Energieeffizienz Klimaschutz Direktorium Griechenland Europäische Union Klima und Umwelt Energie
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.