EIB Global beteiligt sich an 350-Mio.-USD-Fonds von SPE für nordafrikanische Wachstumsfirmen

EIB

Auf der Investitionskonferenz EU-Ägypten in Kairo hat die Europäische Investitionsbank (EIB) heute bekannt gegeben, dass sie einen neuen Investmentfonds von SPE Capital unterstützt. Der Fonds hat ein Volumen von 350 Millionen US-Dollar und richtet sich an den regionalen Privatsektor.

Investiert wird in wachstumsstarke private Unternehmen in Ägypten, Tunesien und Marokko, die in den Bereichen Gesundheit, Arzneimittel, Bildung, verarbeitendes Gewerbe, Finanzdienstleistung, Logistik und Konsumgüter tätig sind.

Die neuen Investments werden zur Schaffung von über 10 000 qualifizierten Arbeitsplätzen und zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung in Ägypten und allgemein in Nordafrika beitragen.

Nabil Triki, CEO von SPE Capital: „Wir bei SPE Capital freuen uns sehr, dass uns die EIB wieder als Ankerinvestor bei dieser im aktuellen Umfeld sehr wichtigen Investitionsinitiative unterstützt. In Ägypten und Nordafrika gibt es viele qualifizierte Arbeitskräfte und innovative Unternehmen, die bereit zum nächsten Wachstumsschritt sind. Mit der Kombination aus langfristigem Eigenkapital, strategischer Erfahrung und beratender Unterstützung helfen wir ihnen dabei, Herausforderungen zu meistern, ihr Wachstum zu beschleunigen und zum wirtschaftlichen Fortschritt der Region beizutragen. Wir wollen dafür sorgen, dass diese Firmen ihr volles Potenzial ausschöpfen und die Wirtschaft voranbringen. Deshalb freuen wir uns darauf, die Expertise und die Ressourcen unserer Entwicklungsfinanzierungspartner zu nutzen und Wachstum und Innovation in der Region voranzutreiben.“

Über den Fonds erhalten regionale Unternehmen wichtiges Risikokapital und Managementwissen für ihr Wachstum und ihre Internationalisierung. Außerdem hilft der Fonds den Portfoliounternehmen, Wachstumschancen zu erkennen, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und ihre Prozesse und Managementverfahren zu professionalisieren. Im Gegenzug erhalten die Firmen in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage dringend benötigtes Risikokapital.

Unterzeichnet wurde die Vereinbarung bei der Investitionskonferenz EU-Ägypten von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und Tarek Lababidi, dem Kairoer Investmentpartner von SPE Capital, in Anwesenheit von Rania A. Al-Mashat, Ministerin für internationale Zusammenarbeit der Arabischen Republik Ägypten.

Die EIB Global steuert 9,3 Millionen US-Dollar zur ersten Finanzierungsrunde des Fonds bei, im Einklang mit der Global-Gateway-Strategie der EU. Auch andere europäische und internationale Entwicklungspartner beteiligen sich, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), British International Investment (BII), die niederländische Entwicklungsbank FMO, BPI France, die Internationale Finance Corporation (IFC) und noch weitere.

Die EIB spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte von SPE Capital. Seit der Gründung im Jahr 2010 hat sie wesentlich zu seiner Institutionalisierung beigetragen und seine Vorgängerfonds dabei unterstützt, lokale Unternehmen auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld mit dringend benötigtem Risikokapital zu versorgen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Mit unserem Beitrag zu diesem Fonds beweisen wir unser Engagement, das Wirtschaftswachstum in Ägypten und in der Region anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Die Kapitalspritzen helfen den lokalen Unternehmen, regional zu expandieren und ihre betriebliche Effizienz zu verbessern. Das ist für eine nachhaltige Entwicklung sehr wichtig. Die Europäische Investitionsbank will ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Nordafrika fördern. Durch Investitionen in Wachstumsunternehmen in Ägypten, Tunesien und Marokko können wir das Potenzial der Region nutzen und die Voraussetzungen für langfristigen Wohlstand schaffen. Mit unserem Beitrag machen wir uns stark für ein besseres Gesundheitswesen, bessere Bildung und bessere Finanzdienstleistungen – entscheidende Grundlagen für die Entwicklung der Region. Die über 10 000 neu geschaffenen Arbeitsplätze werden eine transformative Wirkung auf die Gemeinschaften und Volkswirtschaften haben.“

Rania A. Al-Mashat, Ministerin für internationale Zusammenarbeit der Arabischen Republik Ägypten: „Eigenkapital ist ein Gamechanger beim Aufbau langfristigen Wohlstands, weil es potenziell eine hohe Rendite bietet. Eine gute Eigenkapitalversorgung trägt zur Entwicklung des Privatsektors bei und erleichtert Unternehmen jeder Größe den Zugang zu Finanzierungen. Heute war ich dabei, als die EIB ihre Zusage für einen neuen regionalen Investmentfonds für den Privatsektor unterzeichnet hat. Der von SPE Capital verwaltete Fonds investiert in Unternehmen in Nordafrika einschließlich Ägypten. Er will damit den Weg zu mehr Beschäftigung ebnen und das Know-how privater Firmen in verschiedenen Wirtschaftszweigen zur Entfaltung bringen. Wir arbeiten bereits lange mit der EIB zusammen. Sie war in den letzten vier Jahren unser wichtigster Entwicklungspartner dabei, Finanzierungen für den Privatsektor zu mobilisieren.“

Die Unterstützung der EIB Global ermöglicht es dem Fonds, in Unternehmen mit erheblichem Wachstumspotenzial zu investieren und ihnen das Kapital und die strategische Expertise zu geben, die sie für ihre Expansion und die Erschließung neuer Märkte benötigen. Das Investment-Team kann auf gute Erfolge in der Region verweisen und hat bereits eine Pipeline vielversprechender Zielunternehmen aus unterschiedlichen Sektoren identifiziert.

Mit der neuerlichen Unterstützung können regionale Unternehmen expandieren, qualifizierte Arbeitsplätze schaffen und die Privatwirtschaft in Ägypten und anderen Ländern der Region stärken. Wenn Unternehmen mit dem nötigen Kapital und Know-how gestärkt werden, ebnet das den Weg für eine robuste und starke regionale Wirtschaft.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

SPE Capital

SPE PEF III, LP ist ein Investmentmanager im Bereich Private Equity mit dem Ziel, in vielversprechende Unternehmen zu investieren, die das Wachstum in Afrika vorantreiben. SPE fokussiert sich auf Nordafrika und kann bis zu 25 Prozent in Subsahara-Afrika investieren. Ziel ist es, zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum in der Region beizutragen. Der Fonds setzt seinen strategischen Fokus auf Kontrollbeteiligungen in bestimmten Bereichen wie produzierendes Gewerbe (Konsumgüter des täglichen Bedarfs, Lebensmittel, Verpackung usw.), B2B-Leistungen (Logistik, B2B-Distribution, Offshoring, Finanzinstitute außerhalb des Bankensektors usw.), Bildung und Gesundheitswesen.

Die erste Finanzierungsrunde mit einem Zielvolumen von 350 Millionen US-Dollar und einer festen Obergrenze von 400 Millionen US-Dollar wurde im Mai 2024 abgeschlossen.