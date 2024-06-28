Tschechischer Online-Lebensmittelhändler Rohlik erhält EIB-Kredit von 90 Mio. Euro für weitere Expansion

Rohlik

Rohlik will schneller in D-A-CH-Region und Mittel- und Osteuropa expandieren

EIB-Kredit fördert Digitalisierung und Automatisierung

Erste Finanzierung unter der Scale-Up-Initiative der EIB für Wachstumsunternehmen, die die Lücke zwischen Frühphasenfinanzierung (Venture Debt) und klassischen Bankkrediten schließen soll

Kredit steht in Einklang mit dem EIB-Programm „Digitales Europa“

Besicherung durch eine Garantie unter dem InvestEU-Programm der Europäischen Kommission

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 90 Millionen Euro an Rohlik, einen führenden tschechischen Online-Lebensmittelhändler. Mit dem Geld will das in Mittel- und Osteuropa tätige Unternehmen seine Digitalisierung und Expansion vorantreiben.

Rohlik plant Investitionen in moderne Digitaltechnologien und will europaweit neue Märkte erschließen. Besichert wird der Kredit durch eine Garantie unter dem InvestEU-Programm. InvestEU fördert Forschung, Entwicklung und Innovation sowie die Skalierung digitaler Technologien und Dienstleistungen, insbesondere durch künstliche Intelligenz, Robotik und Automatisierung. Die Finanzierung ist die erste unter der Scale-Up-Initiative der EIB für Unternehmen wie Rohlik, die nicht mehr ganz am Anfang ihres Wachstums stehen.

EIB-Vizepräsident Kyriacos Kakouris: „Der Kredit ist der erste unter der Scale-up-Initiative der EIB. Die Initiative richtet sich an Wachstumsunternehmen, die die Frühphase schon hinter sich gebracht haben, aber noch keine klassischen Kreditprodukte in Anspruch nehmen können. Wir unterstreichen damit unser Engagement für Innovation und Digitalisierung in Europa, vor allem in Sektoren, die für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft entscheidend sind.“

Rohlik ist eine der bekanntesten Online-Lebensmittelplattformen in der Europäischen Union und – mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde Euro – eines von drei tschechischen Start-ups mit Einhorn-Status. Das Unternehmen mit Sitz in Prag verleiht dem tschechischen Technologiesektor neue Impulse.

Jean-Christophe Laloux, EIB-Direktor mit Generalvollmacht, zuständig für Finanzierungsoperationen und Beratungsdienste: „Rohlik ist ein Paradebeispiel für die Art von Unternehmen, die die EIB mit ihrer Scale-Up-Initiative unterstützen will. Europäische Wachstumsunternehmen haben gegen Ende ihrer Wachstumsphase weniger Finanzierungsoptionen als ihre internationalen Peers. Sie haben einen hohen Finanzierungsbedarf, doch der Zugang zu klassischen Bankkrediten bleibt ihnen noch versperrt. Mit ihrer Scale-Up-Initiative will die EIB diese Marktlücke schließen.“

Tomáš Čupr, Gründer und CEO der Rohlik-Gruppe: „In ganz Europa besteht eine große Nachfrage nach Online-Lieferdiensten, die Lebensmittel schnell, zuverlässig und ohne Qualitätseinbußen liefern. Wir sehen diese Entwicklung nicht als kurzfristiges Phänomen, sondern als Chance, um langfristig ein marktführendes Angebot aufzubauen. Mit der von uns entwickelten Technologie können wir dieses Versprechen auf nachhaltige und rentable Weise einlösen. Dabei kombinieren wir künstliche Intelligenz, Machine Learning und Robotik mit bestmöglichem Kundenservice für maximale Effizienz und hohe Produktivität. Dank dieser Finanzierung können wir schneller wachsen, in über zehn weiteren Städten Standorte eröffnen und europaweit Standards für den Online-Lebensmittelhandel setzen.“

Rohlik bietet Haushalten, die Zeit sparen wollen, ein breites Sortiment an hochwertigen Lebensmitteln und Spezialitäten. Der hohe Automatisierungsgrad des Unternehmens gewährleistet einen rentablen Betrieb und schnelle Liefernetze.

Mithilfe der EIB kann Rohlik seine Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation beschleunigen, auch in moderne Automatisierungstechnologien für das Fulfillment und KI-gestütztes Bestandsmanagement. Diese Maßnahmen sollen Rohliks internationale Marktposition stärken und dem Unternehmen auf dem Online-Lebensmittelmarkt ein nachhaltiges Wachstum ermöglichen.

Die Scale-Up-Initiative der EIB richtet sich an Wachstumsunternehmen und soll die Lücke zwischen Frühphasenfinanzierung (Venture Debt) und klassischen Bankkrediten schließen. Sie steht in Einklang mit dem Ziel der EIB, Innovation und nachhaltiges Wachstum in Europa zu fördern, sowie mit dem Programm „InvestEU“.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ihre Mittel und ihr Know-how fließen in Projekte, die die Ziele der EU unterstützen. Die EIB-Gruppe arbeitet eng mit Partnern aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor zusammen, um nachhaltige Investitionen, Beschäftigung, Wirtschaftswachstum und Innovationen in Europa zu fördern.

Die Scale-Up-Initiative der EIB

Die Scale-Up-Initiative der EIB wurde auf Initiative der französischen Ratspräsidentschaft von Präsident Emmanuel Macron mit Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, europäischen Hightech-Unternehmen in der Spätphase ihrer Entwicklung dringend notwendige Finanzierungen bereitzustellen. Sie greift europäischen Unternehmen unter die Arme, die Kapital benötigen, um zu expandieren und sich im weltweiten Wettbewerb mit großen Technologiefirmen zu behaupten. Zentrales Element ist die European Tech Champions Initiative (ETCI), ein vom EIF verwalteter Dachfonds, der von den Mitgliedstaaten und der EIB mit 3,75 Milliarden Euro ausgestattet wurde.

Die Initiative trägt der Tatsache Rechnung, dass Unternehmen mit zunehmender Reife komplexere Fremdkapitallösungen brauchen, die auf ihren hohen Finanzierungsbedarf und ihr reduziertes Risikoprofil zugeschnitten sind und eine übermäßige Kapitalverwässerung verhindern. Während herkömmliche Bankfinanzierungen in der Regel Rentabilität und beträchtliche Vermögenswerte voraussetzen, bietet die Scale-Up-Initiative der EIB eine flexible Finanzierungsstruktur, die das Wachstum ohne direkte Kapitalbeteiligung unterstützt. Dieser Ansatz ist besonders wichtig für Unternehmen wie Rohlik, die sich trotz ihrer Größe und Marktposition noch in einer Wachstumsphase befinden. Ihnen fehlen der stabile Cashflow und die solide Vermögensbasis, die für klassische Bankkredite verlangt werden.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Rohlik

Die 2014 in der Tschechischen Republik gegründete Rohlik-Gruppe hat das ultimative Branchenmodell für den Online-Lebensmittelhandel entwickelt und avanciert derzeit zu Europas Technologieführer im Lebensmittelhandel. Mit einem erstklassigen Sortiment, einer schnellen und zuverlässigen Lieferung sowie modernster Technologie und Automatisierung definiert Rohlik das Kundenerlebnis neu und bietet im Vergleich zu Quick-Commerce- und traditionellen Modellen des Lebensmittelhandels mehr Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit.

Rohlik hat eines der breitesten und vielfältigsten Sortimente im Online-Lebensmittelhandel (17 000 Artikel), das von frischen, regional erzeugten Lebensmitteln bis hin zu Supermarktprodukten und Eigenmarken reicht. Das Unternehmen garantiert Lieferfenster von 15 Minuten und Lieferungen am selben Tag innerhalb einer Stunde nach Bestelleingang. 97 Prozent der Lieferungen erfolgen pünktlich.

Rohlik ist in der Tschechischen Republik (Rohlik.cz), Ungarn (Kifli.hu), Österreich (Gurkerl.at), Deutschland (Knuspr.de) und Rumänien (Sezamo.ro) tätig und wächst schnell.