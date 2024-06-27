Schweden: EU unterstützt Tele2 bei fast flächendeckender 5G-Abdeckung

Shutterstock

Schwedische Telekomfirma Tele2 und die EIB unterzeichnen Darlehensvertrag über 140 Mio. Euro

Mit dem Kredit werden schnelle Mobilnetze in Schweden finanziert

Bald sollen 99,9 Prozent der Menschen in Schweden Zugang zu 5G haben

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit über 140 Millionen Euro an Tele2. Damit wird in Schweden das 5G-Netz ausgebaut und das 4G-Netz modernisiert.

Tele2 will mit diesem Kredit ein hochmodernes 5G-Mobilfunknetz aufbauen, das 99,9 Prozent der Menschen in Schweden erreicht. 2016 hat die EIB das Unternehmen bereits beim 4G-Netzausbau mit einem Kredit über 125 Millionen Euro unterstützt.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Eine schnelle und sichere Verbindung ist für Unternehmen und Privatleute sehr wichtig. Dieses Projekt trägt zum Ziel bei, dass alle EU-Haushalte bis 2030 mit Gigabit-Geschwindigkeit surfen können. Daher freuen wir uns, gemeinsam mit unserem verlässlichen Partner Tele2 das 5G-Netz in Schweden auszubauen.“

Tele2 führt den 5G-Netzausbau über ihr Joint Venture Net4Mobility gemeinsam mit Telenor durch.

Charlotte Hansson, CFO von Tele2: „Dank des günstigen EIB-Kredits kann Tele2 weiterhin daran arbeiten, das beste und zuverlässigste 5G-Netz in Schweden aufzubauen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

Letztes Jahr hat die EIB-Gruppe fast drei Milliarden Euro für 32 Projekte in Schweden vergeben – eine neue Rekordsumme. Mehr als drei Viertel davon sind Investitionen in den Klimaschutz und in die ökologische Nachhaltigkeit. Auf unserer Länderseite für Schweden erfahren Sie mehr über unsere Projekte und unsere Wirkung in Schweden.

Tele2 ist ein führendes Telekomunternehmen mit einer Mission: den Menschen unbegrenzte Möglichkeiten zu bieten. Durch unsere Netze und Dienstleistungen – Mobilfunk und Festnetz, Sprach- und Datendienste, TV, Streaming und IoT-Lösungen – sind wir eng mit allen Aspekten des heutigen digitalen Alltags verbunden. Wenn wir unsere Infrastruktur leistungsfähiger, zuverlässiger und nachhaltiger gestalten, spiegelt sich das in der Gesellschaft wider. Tele2 wurde 1993 gegründet und ist an der Nasdaq Stockholm notiert. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 29 Milliarden schwedischen Kronen und ein EBITDAaL von 10 Milliarden schwedischen Kronen.