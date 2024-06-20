Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
EIB-Verwaltungsrat genehmigt 12,8 Mrd. Euro für Verkehr, Energie und Unternehmen

20 Juni 2024
Infraestruturas de Portugal SA
  • 5 Mrd. Euro für Schnellbahnstrecke, Stadtverkehr und Ausbau von Häfen
  • 2,6 Mrd. Euro für Onshore-Windanlagen, moderne Stromnetze, kleine Erneuerbare-Energien-Anlagen und Biokraftstoffe
  • 2,9 Mrd. Euro für Stadterneuerung, Bildung, Wohnungsbau, Gesundheit und Wasserwirtschaft
  • 2,1 Mrd. Euro für Innovationen sowie Stahl- und Halbleiterindustrie

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat heute neue Finanzierungen von 12,8 Milliarden Euro genehmigt. Mit dem Geld unterstützt die Bank den nachhaltigen Verkehr, den Einsatz erneuerbarer Energien und den Bau neuer Unterkünfte für Studierende. Weitere Kredite verbessern den Erdbeben- und Hochwasserschutz und helfen Unternehmen bei der Expansion.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño: „Heute haben wir knapp 13 Milliarden Euro für wegweisende Projekte in Europa und weltweit genehmigt. Mit dem Geld fördern wir eine Hochgeschwindigkeitsstrecke in Portugal, nachhaltigen Verkehr in Kyjiw, Lille und Helsinki, erneuerbare Energien in Litauen sowie kleine Unternehmen. Diese Finanzierungen verbessern die Lebensbedingungen und signalisieren die Entschlossenheit der EIB-Gruppe, weiterhin gezielt Investitionen zu unterstützen, mit denen Europa widerstandsfähiger, produktiver und innovativer wird.“

Investitionen in moderne Verkehrslösungen

Der Verwaltungsrat billigte 5 Milliarden Euro für Investitionen in einen modernen Schienenverkehr in Europa und eine bessere Hafeninfrastruktur in Cabo Verde.

Mit dem Geld fördert die EIB den Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Porto und Lissabon, die Beschaffung moderner Züge in Deutschland und der Tschechischen Republik, den Ersatz ausgedienter Straßenbahnen und Busse in Lille sowie den Bau einer Stadtbahnlinie in Helsinki.

Weitere Mittel wurden für Investitionen in den Schienen- und Stadtverkehr in der Ukraine genehmigt.

Ausbau erneuerbarer Energien

Der Verwaltungsrat genehmigte 2,6 Milliarden Euro für Energieprojekte. Dabei geht es um neue Wind- und Solarparks, die Modernisierung und den Ausbau der Stromverteilung, kleine Erneuerbare-Energien-Anlagen für Unternehmen sowie um Anlagen für die Produktion von Biokraftstoffen und Biomethan.

Das Geld fließt unter anderem in einen neuen Onshore-Windpark in Litauen und in ein Fernwärmenetz in den Niederlanden. Finanziert werden auch kleine Erneuerbare-Energien-Projekte in Frankreich und Griechenland.

Kredite für Innovationen und Investitionen von Unternehmen

Der Verwaltungsrat billigte 2,1 Milliarden Euro für neue Kredite an Unternehmen. Sie helfen etwa beim Ausbau der Halbleiterfertigung, der Entwicklung digitaler Vertriebstechnologien und einer energieeffizienteren Stahlproduktion. Mit dem Geld werden auch Produktionsanlagen auf die Herstellung nachhaltiger Verpackungen umgestellt.

Darüber hinaus wurden neue Finanzierungen genehmigt, die Betrieben in der Ukraine sowie Unternehmerinnen in Afrika und der Karibik den Kapitalzugang erleichtern.

Kredite für Gesundheits-, Bildungs- und Wasserprojekte sowie für Katastrophenvorsorge

Die Bank genehmigte neue Finanzierungen für eine bessere Gesundheitsversorgung in Belgien und Malta, eine moderne Hochschulbildung in den Niederlanden, Abwasserprojekte in Deutschland und den Ausbau von Wohnheimen für Studierende in Zypern.

In Italien finanziert sie den Wiederaufbau von Gebäuden und Infrastruktur, die kürzlich durch Erdbeben beschädigt wurden, sowie Maßnahmen zur Vorbeugung von Erdrutschen und Überschwemmungen.

Unterstützung von Unternehmensinvestitionen, Verkehrsprojekten und Notfallmaßnahmen in der Ukraine

Der Verwaltungsrat genehmigte heute auch Finanzierungen, die Firmen in der Ukraine den Zugang zu Kapital erleichtern, sowie Kredite für Projekte, die städtische und nationale Bahnverbindungen modernisieren und ein landesweites 112-Notrufsystem einrichten.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Referenz

2024-212-DE

  • Verwaltungsrat
  • Infrastruktur
  • Institutional
  • Verkehr
  • Direktorium
  • Nadia Calviño
5 Februar 2025

EIB-Verwaltungsrat genehmigt 2,4 Milliarden Euro für Innovationen, Stromnetze, Hochwasserschutz und Verkehr

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute 2,4 Milliarden Euro an neuer Finanzierung für Unternehmensinvestitionen, saubere Energie, Verkehr, Telekommunikation und Hochwasserschutz in Europa beschlossen.

Verwaltungsrat Institutional Verkehr Direktorium Nadia Calviño Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur Energie
13 Juli 2022

EIB verstärkt Förderung des nachhaltigen Verkehrs und genehmigt 8,6 Milliarden Euro für Innovation, erneuerbare Energien, Bildung und Wasser

Der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat heute überarbeitete Leitlinien für Verkehrsfinanzierungen genehmigt, mit denen die Bank den nachhaltigen Verkehr stärker unterstützen kann. Er gab auch grünes Licht für die Vergabe von 8,6 Milliarden Euro für Innovation, Wasser, Bildung, Gesundheit und Wohnungsbau in Europa und weltweit.

Verwaltungsrat Wasser Institutional Solidarity with Ukraine Verkehr Wasser-/Abwassermanagement Direktorium Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.