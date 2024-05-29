EIB investierte bisher fast 3 Mrd. Euro in Beteiligungsfonds in Afrika

2023 flossen knapp 60 Prozent der Fondsbeteiligungen der EIB nach Afrika

Amethis unterstützte das Wachstum von über 30 afrikanischen Unternehmen, die mehr als 40 000 Menschen beschäftigen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat über ihren Geschäftsbereich für Entwicklung, die EIB Global, 25 Millionen Euro in den Amethis Fund III investiert. Dieser panafrikanische Fonds stellt mittelgroßen Firmen privates Beteiligungskapital für ihr Wachstum zur Verfügung.

Der Amethis Fund III richtet sich an Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen für Verbrauchergruppen mit niedrigem und mittlerem Einkommen anbieten. Die Zielunternehmen sind in unterschiedlichen Sektoren tätig: Medizin, Logistik, IT, Produktion und Vertrieb einschließlich Agrarindustrie und Konsumgüter des täglichen Bedarfs, Finanzdienstleistungen außerhalb des Bankensektors sowie Infrastruktur- und Energie-Dienstleistungen.

Die Fondsstrategie steht in Einklang mit den Investitionszielen der EIB Global sowie der Global-Gateway-Strategie der EU, weil die wirtschaftliche Entwicklung in verschiedenen Regionen unterstützt wird, insbesondere in Ländern südlich der Sahara. Der Fonds verfolgt eine von Amethis entwickelte wirkungsorientierte Strategie, um Themen anzugehen, die für die nachhaltige Entwicklung in Afrika kritisch sind: Gendergerechtigkeit, nachhaltige Beschäftigung und insbesondere Gesundheitsversorgung und Klima.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Es freut uns, dass wir Amethis dabei helfen können, in kleine Firmen in afrikanischen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu investieren. Afrika ist ein enger und wichtiger Partner der Bank mit viel Potenzial und vielen ungenutzten Möglichkeiten. Doch die afrikanischen Unternehmen haben nicht das nötige Eigenkapital, das sie zum Wachsen brauchen. Hier soll unsere Partnerschaft mit Fonds wie Amethis ansetzen und helfen.“

Er ergänzte: „Privates Kapital ist ein wichtiger Motor für die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika. Denn Private-Equity-Fonds sind starke Katalysatoren, weil sie Geld, Wissen und technisches Know-how in die lokalen Unternehmen bringen.“

Luc Rigouzzo und Laurent Demey, Managing Partner bei Amethis: „Wir sind stolz, dass uns die Europäische Investitionsbank erneut unterstützt. Diese strategische Zusammenarbeit ermöglicht es uns, mittelgroßen Firmen weiterhin zu helfen, ihre Waren und Dienstleistungen den Konsumentinnen und Konsumenten in Afrika anzubieten und afrikanische Champions zu werden, die die regionale Integration und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern.“

Die EIB hat fast drei Milliarden Euro in Beteiligungsfonds in Afrika investiert. Manche dieser Fonds sind länderspezifisch, andere haben einen regionalen Fokus. Die frühe Beteiligung der EIB hat den Fonds für andere Investoren attraktiver gemacht, vor allem weil die Bank Best Practices für ESG anwendet. Dadurch erzielt der Fonds maximale Wirkung bei seinen Portfoliounternehmen.

Seit seiner Gründung vor zwölf Jahren unterstützte Amethis über 30 afrikanische Unternehmen, die mehr als 40 000 Menschen beschäftigen. Diese Firmen schaffen ein hochwertiges Wirtschaftsgefüge auf dem Kontinent und tragen zu wichtigen UN-Nachhaltigkeitszielen bei.

Amethis ist in den vier afrikanischen Wirtschaftszentren Nairobi, Abidjan, Casablanca und Kairo stark präsent. Das hilft, potenzielle Zielunternehmen zu identifizieren und die Marktentwicklung in den einzelnen Ländern zu beobachten. Außerdem kann sich Amethis so einen Namen als vertrauenswürdiger Partner machen und die Unternehmen in ihren neuen Expansionsphasen unterstützen. Das fördert die Wertschöpfung und die Wirkung.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung außerhalb der EU. Sie arbeitet als Teil von Team Europa und der Global-Gateway-Strategie der EU eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB-Gruppe investiert seit 30 Jahren in Private-Equity-Fonds, um nachhaltige Entwicklung und gerechtes Wachstum zu fördern. Fonds sind Organismen für gemeinsame Anlagen. Für die Investments ist ein Fondsmanager verantwortlich, der beim späteren Ausstieg aus der Beteiligung eine Rendite anstrebt.

Amethis: Amethis ist eine Managementgesellschaft für Investmentfonds mit Fokus auf Afrika und Europa, gegründet von Luc Rigouzzo und Laurent Demey, und Mitglied der Edmond de Rothschild Private Equity Partnership. Die Gesellschaft verwaltet ein Vermögen von 1 Milliarde Euro und hat bislang rund 30 Investments getätigt. Amethis vergibt Wachstumskapital an vielversprechende mittelgroße Firmen in verschiedenen Sektoren und unterstützt sie durch ein internationales Netzwerk in Europa und Afrika. Mit sechs Büros in Paris, Abidjan, Casablanca, Nairobi, Kairo und Luxemburg beschäftigt Amethis 50 erfahrene Fachleute mit umfassender Länder- und Sektorexpertise. www.amethis.com