Region Umbrien erhält erstmals Gelder unter InvestEU, dem Investitionsprogramm der Europäischen Kommission, für das die EIB wichtigster Durchführungspartner ist

EIB-Finanzierung verbessert Qualität und Sicherheit der Wasserversorgung

EIB leistet über InvestEU-Beratungsplattform kostenlose technische Hilfe und entwickelt mit Valle Umbra Servizi einen Dekarbonisierungsplan, der internationalen Klimazielen entspricht

Italien erhielt 2016–2023 von der EIB 3,75 Mrd. Euro für den Wassersektor – mehr als jedes andere Land

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der italienische Wasserversorger Valle Umbra Servizi haben einen Kreditvertrag über 35 Millionen Euro unterzeichnet. Ziel ist es, die Wasserversorgung in 22 Kommunen der Provinz Perugia stabiler und effizienter zu machen.

Es handelt sich um ein sogenanntes grünes Darlehen der EIB. Das sind Kredite, mit denen die Bank ausschließlich Projekte finanziert, die zu Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit beitragen. Valle Umbra Servizi wird mit dem Geld eine Reihe von gezielten Maßnahmen umsetzen, unter anderem Verteilnetze anschließen, Brunnen bauen, die Kanalisation erweitern und die Klärverfahren verbessern. Damit lassen sich Wasserverluste verringern und die Wasserversorgung in der Region besser, effizienter und nachhaltiger gestalten.

Für Umbrien ist es ein wichtiger Meilenstein, weil die Region damit erstmals Unterstützung unter InvestEU erhält. Mit diesem Programm will die Europäische Kommission in Europa bis 2027 Investitionen von mehr als 372 Milliarden Euro mobilisieren. Die InvestEU-Finanzierungen, die die EIB in Italien bisher umgesetzt hat – insgesamt rund 2,7 Milliarden Euro –, machen sich wirtschaftlich bereits deutlich bemerkbar.

Im Rahmen einer früheren Vereinbarung unter der InvestEU-Beratungsplattform stellt die EIB Valle Umbra Servizi darüber hinaus kostenlose technische Hilfe bereit. Ziel ist es, einen Dekarbonisierungsplan zu entwickeln, der den internationalen Klimazielen entspricht.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die EIB engagiert sich hier, um die Wassernutzung zu optimieren, die Qualität der Bereitstellung zu verbessern und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Damit festigen wir unsere Rolle als einer der größten Geldgeber für den italienischen Wassersektor, und mit unseren Beratungsleistungen bringen wir erstmals InvestEU-Ressourcen nach Umbrien.“

Vincenzo Rossi, President von Valle Umbra Servizi: „Die Unterstützung der EIB zeigt, dass wir mit unserem Wachstum auf dem richtigen Weg sind. Das Projekt wird sowohl ökonomisch als auch ökologisch positive Auswirkungen haben, denn es verbessert die Versorgung der gesamten Region. Ein herzliches Dankeschön an alle, die Tag für Tag an unserer gemeinsamen Unternehmensvision mitarbeiten.“

Italien erhält mehr EIB-Ressourcen für den Wassersektor als jedes andere Land.

Mit mehr als 1 600 Projekten und rund 80 Milliarden Euro an Finanzierungen seit 1958 ist die EIB einer der weltweit führenden Kreditgeber im Wassersektor. In den vergangenen fünf Jahren hat Italien dafür mehr EIB-Gelder erhalten als für alle anderen Bereiche: Für 40 Projekte wurden insgesamt 3,75 Milliarden Euro vergeben. Für Valle Umbra Servizi ist es der erste EIB-Kredit, aber die Bank der EU hat noch weitere italienische Firmen unterstützt: Acquedotto Pugliese (270 Millionen Euro), Como Acqua (50 Millionen Euro), Hera Group (460 Millionen Euro), ACEA (435 Millionen Euro), Acque (130 Millionen Euro), CIIP (50 Millionen Euro) und Iren (150 Millionen Euro).

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, um die Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint alle bisherigen EU-Instrumente zur Förderung von Investitionsprojekten in Europa unter einem Dach und macht ihre Finanzierung dadurch einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Valle Umbra Servizi ist ein vollständig staatlicher Multiversorger für die 22 Kommunen der umbrischen Verwaltungseinheit 3, die Foligno, Spoleto und Valnerina umfasst. Zur Unternehmensgruppe gehört ein Wasserversorger, der Trinkwasser für die zivile Nutzung bereitstellt und sich um Kanalisation und Abwasseraufbereitung kümmert, und eine Stadtreinigung, die Müllabfuhr und Straßenreinigung übernimmt.