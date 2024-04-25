EIB finanziert Umstellung fossil befeuerter Heizwerke auf Pellets und Wärmepumpen

Kredit fällt unter REPowerEU-Plan, der Europa unabhängiger von Öl und Gas machen soll

Energieversorger Helen will bis 2030 klimaneutral werden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Helen Ltd, einem führenden finnischen Energieversorger im Eigentum der Stadt Helsinki, einen Kreditvertrag über 150 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in zwei Erneuerbare-Energien-Projekte im Bereich Fernwärme. Mit dem EIB-Kredit deckt das Unternehmen 72 Prozent seiner Gesamtinvestitionen von 209 Millionen Euro.

Ein Projekt betrifft den Bau einer neuen Anlage mit Wärmepumpen, das andere die Umstellung eines kohlebefeuerten Heizwerks in Helsinki auf Biomasse-Pellets. Helen gehört zu den größten Energieunternehmen in Finnland und versorgt mehr als eine halbe Million Kunden mit Fernwärme, Fernkälte und Strom.

Der Energieversorger will seine Anlagen bis 2030 klimaneutral machen. Dazu investiert er massiv in ein nachhaltiges, modernes Energiesystem und plant, bis 2025 fossil befeuerte Anlagen mit einer Leistung von mehr als 2 000 Megawatt zu ersetzen.

Der Kredit ist Teil des EIB-Pakets für den REPowerEU-Plan, mit dem sich die EU aus der Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten lösen will.

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über das Geschäft der Bank in Finnland: „Der Kredit hilft, fossile durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Das ist eines der wichtigsten Ziele von REPowerEU und eines der wirksamsten Mittel, um die Energiekrise anzugehen und den Klimawandel zu bekämpfen. Wir unterstützen unseren Neukunden Helen bei der Umstellung seiner Fernwärmesysteme in Helsinki und helfen ihm so auf dem Weg zur Klimaneutralität.“

Timo Rajala, CFO von Helen: „Der Kredit der EIB trägt maßgeblich zu unserem Ziel bei, unsere Energieerzeugung bis 2030 klimaneutral zu machen. Wir haben in den letzten Jahren massiv in die grüne Wende investiert und werden das auch weiterhin tun. Unser Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger hilft nicht nur beim Klimaschutz. Er macht uns auch energieautarker und die Energieversorgung insgesamt zuverlässiger.“

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. 2023 vergab die Bank über 21 Milliarden Euro im Rahmen der Initiative REPowerEU, mit der die EU ihre Abhängigkeit von fossiler Energie verringern und die grüne Wende vorantreiben will.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

2023 sagte die EIB-Gruppe in Finnland rund 1 Milliarde Euro zu, die Investitionen von fast 4,4 Milliarden Euro anstoßen. Insgesamt hat die EIB-Gruppe in den letzten fünf Jahren knapp 8 Milliarden Euro im Land bereitgestellt.

Helen Ltd macht seinen mehr als 560 000 Kunden in Finnland den Alltag etwas leichter. Neben Fernwärme, Fernkälte und Strom bietet das Unternehmen Lösungen für die E-Mobilität und eine regionale Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen. Helen baut ein intelligentes, klimaneutrales Energiesystem auf, mit dem alle Kunden umweltbewusst Energie erzeugen, verbrauchen und sparen können. Der Energieversorger will seine Anlagen bis 2030 klimaneutral machen. Weitere Informationen über Helen Ltd unter helen.fi.

