Bank der EU und Ringkjøbing Landbobank unterzeichnen Kredit über 745 Mio. DKK für dänische KMU und Midcap-Unternehmen

Mindestens 25 Prozent der Mittel fließen in klimabezogene Investitionen und nachhaltige Projekte

Kredit soll dänischen Unternehmen Finanzierungen leichter zugänglich machen, ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und ihre grüne Wende unterstützen

Die Ringkjøbing Landbobank und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben einen Kredit über 745 Millionen dänische Kronen (100 Millionen Euro) unterzeichnet. Das dänische Finanzinstitut wird die Mittel an förderfähige kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen im Land weiterleiten. Mit dem neuen Kredit führt die Ringkjøbing Landbobank ihre seit 2002 bestehende Partnerschaft mit der EIB fort. Mindestens 25 Prozent der Mittel sind für Projekte bestimmt, die die grüne Wende in Dänemark und der restlichen EU voranbringen. Dazu gehören Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

John Fisker, CEO der Ringkjøbing Landbobank: „Mit dem Kredit zeigen wir, dass wir Firmen unterstützen wollen, die Produktion und Konsum nachhaltiger gestalten. Deshalb finanzieren wir Investitionen, die unsere Kunden bei der grünen Transformation ihrer Branche voranbringen. Unsere seit mehr als 20 Jahren andauernde Partnerschaft mit der EIB schätzen wir sehr. Der neue Kredit stärkt die Marktposition unserer Bank. Er ermöglicht uns die Finanzierung neuer Investitionen, die unsere Kunden wettbewerbsfähiger machen.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die EIB-Gruppe will vorrangig sicherstellen, dass Unternehmen die Finanzierung erhalten, die sie brauchen. Wir unterstützen vor allem Investitionen in erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Die grüne Wende bringt besondere finanzielle Herausforderungen mit sich. Daher stehen wir der Ringkjøbing Landbobank bei ihren grünen Finanzierungen gerne als Partner zur Seite.“

Die Vereinbarung soll Unternehmen den Zugang zu Kapital für Investitionen erleichtern, die ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit steigern und ihre grüne Wende voranbringen. Gefördert werden vorrangig KMU, allerdings können auch größere Unternehmen (Midcaps) Mittel in Anspruch nehmen. Die endgültige Entscheidung über Mittelvergaben aus diesem Durchleitungsdarlehen liegt bei der Ringkjøbing Landbobank.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die Bank vergibt Mittel für solide Investitionen, die den Zielen der EU dienen. Allein 2022 stellte die EIB mehr als 800 Millionen Euro für Projekte in Dänemark bereit, etwa für medizinische Forschung und die Energiewende.

Die Ringkjøbing Landbobank A/S ist eine regionale dänische Universalbank mit einem Kredit- und Garantieportfolio von rund 6,8 Milliarden Euro. Die Bank betreut vor allem KMU und Privatkunden in West-, Mittel- und Nordjütland. Sie verfügt über umfassendes Know-how in Nischenmärkten, darunter Private Banking und erneuerbare Energien. Kompetenz, Reaktionsschnelligkeit und Vertrauen bilden die

Grundlage ihrer Geschäftsbeziehungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1886 legt die Bank den Fokus auf Kreditlinienmanagement und Kostenkontrolle.